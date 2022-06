Pensi di investire nel 2022? Attualmente ci sono oltre 1.000 criptovalute disponibili sul mercato. Tutti prestano attenzione alla corsa rialzista sul mercato delle criptovalute. Questa non è una sorpresa considerando che il mercato delle criptovalute è abbastanza forte da attirare l'attenzione, ma decidere in quali criptovalute investire è sempre una decisione fondamentale. Questo articolo presenta un elenco delle migliori criptovalute che raddoppieranno i tuoi soldi nel 2022.

Anche se il benchmark S&P 500 ha registrato un aumento nel suo rendimento totale medio annuo nel 2021, rispetto ai quattro decenni precedenti, la criptovaluta ha preso i riflettori in questa occasione.

CoinMarketCap.com indica che il valore totale di tutte le valute digitali all'epoca era di $ 2,25 trilioni di questo scritto. Dall'inizio del 2021, quel numero è aumentato del 191%. Con Bitcoin ed Ethereum che superano costantemente le "Big Two".

Tuttavia, nonostante l'estrema volatilità, c'è ancora una grande opportunità per gli investitori per fare soldi, se si attengono a progetti che offrono differenziazione.

Ecco sette criptovalute in cui puoi investire che possono triplicare il valore del tuo denaro nel 2022.

1. Avalanche

Avalanche è la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato e credo che abbia un valore realistico e la possibilità di triplicare il suo valore quest'anno.

Ci sono diversi motivi per cui Avalanche è una scelta logica per sviluppare applicazioni decentralizzate (dApp) a causa della sua incredibile velocità e compatibilità. Negli smart contract, le parti negoziano un contratto utilizzando un protocollo che verifica, facilita e fa rispettare i termini del contratto.

La rete basata su blockchain secondo il team di sviluppo di Avalanche può elaborare oltre 4.500 transazioni al secondo (TPS) e raggiunge la finalità di blocco in meno di due secondi. Bitcoin ed Ethereum, le due reti blockchain più popolari, sono in grado di gestire rispettivamente 7 e 13 transazioni al secondo (TPS) e possono completare le transazioni rispettivamente in circa 60 minuti e sei minuti. Avalanche è di gran lunga la criptovaluta più efficiente rispetto alle più popolari.

È la compatibilità, tuttavia, il vero vantaggio. Non c'è dubbio che Ethereum Virtual Machine (il software che consente agli sviluppatori di creare dApp di Ethereum) sia lo strumento più popolare per gli sviluppatori di dApp. La macchina virtuale di Ethereum è utilizzata da Avalanche. Pertanto, le dApp possono evitare la rete di Ethereum, commissioni elevate e ritardi causati dalla blockchain di Ethereum. Nel 2022, Avalanche avrà un importante punto di forza in quest'area.

2. Qtum

Potresti triplicare i tuoi soldi nel 2022 investendo in Qtum (pronunciato "Quantum").

Secondo il loro predominio sul valore di mercato, Bitcoin ed Ethereum godono entrambi di un enorme seguito tra gli investitori. Queste reti, tuttavia, presentano alcuni svantaggi. Le commissioni di transazione sono elevate, congestionate e lente.

La soluzione è Qtum, un progetto blockchain che combina le caratteristiche di entrambe le reti in una.

Con la blockchain di Qtum, ottieni la sicurezza delle transazioni UTXO dalle funzionalità di Bitcoin ed Ethereum Virtual Machine. Di conseguenza, i contratti intelligenti sono supportati all'interno di una rete sicura. In altre parole, Qtum può essere utilizzato per inviare pagamenti e sviluppare dApp, come applicazioni che forniscono servizi finanziari decentralizzati (DeFi). È un'opzione intelligente per gli sviluppatori di dApp grazie alle sue basse commissioni di transazione e alla capacità di elaborare 70 transazioni al secondo.

Inoltre, l'Account Abstraction Layer (AAL) di Qtum lo distingue dalle altre piattaforme. Il componente AAL di Qtum è ciò che consente ai suoi ingegneri di aggiornare continuamente il componente smart contract della sua blockchain garantendo al contempo che, indipendentemente dal numero di aggiornamenti implementati, il modello di transazione UTXO rimarrà compatibile.

L'azienda ha alle spalle una manciata di partnership di successo, il che rende Qtum una scommessa forte per sovraperformare.

3. Stellar

Sebbene Bitcoin sia molto amato dalla comunità delle criptovalute, le reti di pagamento basate su monete non sono importanti. C'è una criptovaluta che merita attenzione, tuttavia, ed è Stellar, la 27a valuta digitale più grande per valore di mercato.

Considera uno scenario in cui hai dollari USA in tasca e desideri trasferire denaro a un amico o parente nel Regno Unito. Se questa transazione viene convalidata e regolata tramite le tradizionali rotte bancarie, potrebbe volerci un'intera settimana all'interno dell'attuale infrastruttura.

D'altra parte, se utilizzassi la rete basata su blockchain di Stellar, i tuoi dollari verrebbero convertiti in XLM (il token di protocollo della rete) e inviati a destinazione prima di essere convertiti in sterline inglesi. Quando verrebbe completata questa transazione? In circa quattro o cinque secondi. È più di quanto una persona media possa raggiungere il proprio cold wallet dopo aver premuto il pulsante di invio, aver convalidato e aver risolto. Questo supera di gran lunga la maggior parte delle reti basate su blockchain, che possono gestire solo poche centinaia di TPS.

I servizi di Stellar sono anche estremamente economici. Costa alla rete di Stellar una media di 0,00001 XLM per transazione. Al prezzo attuale di $ 0,274 per Lumen, un individuo dovrebbe passare attraverso più di 364.000 transazioni prima di incorrere in una singola commissione. Al contrario, Bitcoin addebita regolarmente commissioni pari o superiori a $ 2, che sono molto più elevate rispetto alle tradizionali commissioni bancarie.

Dovrebbe essere preso sul serio dagli investitori in criptovalute a causa della storia di Stellar nell'ottenere importanti partnership.

4. Algorand

Algorand, la 22a valuta digitale più grande per valore di mercato, è un'altra criptovaluta in grado di triplica i tuoi soldi entro il 2022.

In questo elenco, uno dei temi principali è il vantaggio competitivo. Attraverso Algorand, gli utenti ottengono un'esecuzione altamente efficiente e scalabile. Come riportato da Algorand, la rete offriva una finalità di blocco di 4,36 secondi ed era in elaborazione a 1.162 TPS. Stellar offre una finalità di blocco simile di 4,36 secondi.

In Algorand, c'è una svolta unica nel tradizionale meccanismo del consenso proof-of-stake. Come pura tecnologia proof of stake (PPoS), i titolari di ALGO sono scelti su casuale e di nascosto per proporre blocchi e votare i blocchi proposti. Con PPoS, è impossibile per una piccola minoranza di detentori di ALGO interrompere la rete perché la randomizzazione ad essa associata lo garantisce.

È l'enfasi di Algorand sull'interoperabilità che la rende così intrigante. Il team di sviluppo ha capito che un gran numero di progetti blockchain potrebbero non essere compatibili tra loro. L'obiettivo di Agorand è colmare queste lacune per introdurre DeFi e dApp su larga scala.

Algorand dispone di tutti gli strumenti necessari per triplicare i suoi ricavi nel 2022 dopo essere quadruplicati nel 2021.

5. Nano

Ecco una nuova valuta digitale da aggiungere al tuo radar: Nano, la più piccola della lista, con una capitalizzazione di mercato di poco superiore a $ 500 milioni. Nonostante sia piccola, quest'anno l'azienda di nanotecnologie potrebbe essere la prossima grande novità per gli investitori pazienti.

Nano è una moneta di rete che supera i metodi di pagamento tradizionali in termini di velocità e scalabilità, proprio come Stellar.

Nano si distingue da migliaia di altre monete di pagamento grazie alla sua rete blockchain. Le blockchain utilizzate da Nano sono blockchain a reticolo di blocchi. Sono progettate in modo che ogni utente abbia la propria blockchain a cui può aggiungere. Poiché gli utenti hanno le proprie blockchain, non devono competere con altri utenti per inviare nuovi blocchi e possono inviare e ricevere pagamenti senza ottenere l'approvazione. Grazie alla capacità di ridimensionamento della rete di Nano, la rete può crescere molto rapidamente senza influire negativamente sulle sue prestazioni.

Per quanto riguarda le prestazioni, Nano ha la finalità di blocco più veloce. La maggior parte delle transazioni viene convalidata e regolata entro un secondo secondo i suoi sviluppatori. Sì, un secondo!

Il meccanismo di consenso Open Representative Voting (ORV) di Nano fornisce ulteriore differenziazione. L'ORV è il fattore principale per garantire che le transazioni sulla rete siano esenti da commissioni senza andare nelle erbacce.

In sintesi, Nano può eseguire transazioni transfrontaliere gratuitamente in meno di un secondo. Lo chiamiamo vantaggio competitivo.

6. Axie Infinity

Il metaverso è senza dubbio la tendenza più calda nello spazio delle criptovalute al momento. Gli investitori sono più specificamente entusiasti della prospettiva di mondi virtuali decentralizzati e basati su blockchain. Ad oggi, Axie Infinity guida la carica e ha il potenziale per triplicare il denaro degli investitori nel 2022.

Con l'aiuto della blockchain di Ethereum, Exie ha creato un gioco play-to-earn recentemente è stato un grande successo. Il gioco consente ai giocatori di raccogliere, allevare, allevare e combattere Axies, che sembrano mostri. Per partecipare alla battaglia, un utente ha bisogno di almeno tre alleati. Gli assi possono essere migliorati guadagnando punti esperienza quando vincono le battaglie, come nei giochi tradizionali.

Sembra tutto piuttosto semplice, ma Axie Infinity si discosta in modo significativo dai giochi tradizionali in un aspetto chiave: proprietà. Rimane proprietà degli sviluppatori di un gioco che scarichi sulla tua Xbox che ti consente di modificare i personaggi o costruire il tuo mondo virtuale. I gettoni Axie, al contrario, diventano non fungibili quando vengono rilanciati. Questo può essere monetizzato su un mercato o utilizzato nel gioco. In altre parole, con Axie, i giocatori prendono la piena proprietà di tutte le loro creazioni, il che è in netto contrasto con quanto è sempre stato il caso dei giochi.

Inoltre, Axie sta generando del verde freddo e duro all'interno del suo gioco. Secondo TokenTerminal.com, le entrate finali di 90 giorni dal protocollo dApp di Axie Infinity sono state di $ 1,24 miliardi. Ethereum (4,98 miliardi di dollari) è stato il più prezioso in questo periodo.

Entro il 2022, Axie Infinity potrebbe diventare un hot token grazie al crescente utilizzo nel mondo reale.

7. IOTA

Infine, IOTA è la settima e ultima criptovaluta che triplicherà i tuoi soldi nel 2022 Nel 2017, IOTA è stata classificata tra le prime 10 valute digitali per capitalizzazione di mercato. Ora è il numero 42, secondo CoinMarketCap.com.

Nel contesto di oltre 16.000 criptovalute sul mercato, sono necessari differenziazione e vantaggi competitivi per far risaltare le tue criptovalute. Allo stesso modo dei progetti che ho descritto sopra, anche IOTA offre questi vantaggi.

IOTA è interessante perché non è una tecnologia blockchain. È stato invece costruito un grafico aciclico diretto (DAG) chiamato "Tangle", che richiede nuove transazioni per confermare le due transazioni precedenti. Questa rete di transazioni interconnesse si propaga lungo una linea temporale, creando una rete intricata (da cui il nome "Tangle").

Invece della blockchain come sembra essere il caso di ogni altro progetto, perché Tangle?

Apparentemente, le blockchain hanno la tendenza a rallentare quando vengono generati, votati e convalidati nuovi blocchi. Con Tangle, questi ostacoli vengono rimossi, fornendo una rete più veloce, scalabile e gratuita, come Nano.

Inoltre, IOTA ha fatto notizia quando ha annunciato un'importante partnership con Dell Technologies. Attraverso Project Alvarium, i dati verranno analizzati e registrati per verificarne l'affidabilità prima che possa essere utilizzato dalle applicazioni.

Quindi, se vuoi potenzialmente triplicare i tuoi soldi nel 2022, dimentica le monete di marca e pensa invece in piccolo e fuori dai radar.