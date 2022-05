Il crypto banking è un'idea nuova e in rapido sviluppo. La gestione del denaro digitale presso una società di tecnologia finanziaria o un fornitore di servizi finanziari è denominata crypto banking. Questi servizi hanno lo scopo di emulare l'esperienza utente delle banche tradizionali o online, riducendo la necessità di contrattare in prima persona con le criptovalute.

Poiché le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Litecoin stanno guadagnando un ampio interesse, le imprese fintech forniscono agli investitori varie opzioni per gestire, spendere e guadagnare con le proprie criptovalute.

Tuttavia, mentre i prodotti bancari crittografici hanno il potenziale per grandi profitti (fino a 14,5 percento o più, a seconda della piattaforma), spesso mancano delle reti di sicurezza di base del sistema bancario tradizionale. Più studi, più sarai attrezzato per determinare se questa nuova generazione di benefici bancari supera i rischi.

Crypto banking si riferisce a scambi digitali o organizzazioni fintech che ti consentono di acquistare, vendere, archiviare e gestire la tua criptovaluta attraverso un portafoglio digitale. Questi servizi hanno lo scopo di emulare l'esperienza utente delle banche tradizionali o online, riducendo la necessità di contattare in prima persona le criptovalute.

Dopodiché, ciò che puoi fare con la tua criptovaluta è determinato sulla piattaforma. Molti ti consentono di effettuare pagamenti utilizzando le carte di debito crittografiche e di guadagnare rendimenti più significativi di quanto faresti presso la tua banca locale. Alcuni scambi ti consentono di utilizzare la tua criptovaluta come garanzia per prestiti.

E le piattaforme crittografiche all-in-one, come Blockfi, ti permetteranno di acquistare, vendere e guadagnare criptovaluta attraverso prodotti come prestiti garantiti da criptovalute, conti di trading e conti di risparmio.

Cos'è il Crypto Banking?

Cominciamo con la parte "crypto". La criptovaluta, o Crypto, è una forma digitale di denaro supportata da codice informatico piuttosto che un'istituzione monetaria centrale come la Federal Reserve. Esistono circa 9.000 diverse criptovalute. Solo pochi hanno una popolarità diffusa, come Bitcoin ed Ethereum.

La frase "crypto banking" è molto nuova e può riferirsi a vari servizi. Investire è il modo più comune per le persone di connettersi con le criptovalute. Ciò può includere la valuta di trading digitale su una piattaforma di trading.

D'altra parte, l'attività bancaria tradizionale si occupa della gestione della valuta e del credito presso una banca, ad esempio tramite conti correnti e conti di risparmio.

Questi servizi finanziari potrebbero includere il mantenimento di un saldo, l'esecuzione di pagamenti con una carta di debito crittografica e persino la riscossione di interessi utilizzando una o più criptovalute. Almeno una banca ha incorporato la criptovaluta nelle sue offerte.

Crypto banking è un'idea nuova e in rapido sviluppo. Ecco uno sguardo più approfondito ad alcune delle sue caratteristiche più essenziali.

Come iniziare con il Crypto Banking?

Per gestire la criptovaluta, devi prima acquistarla. E avrai bisogno di un portafoglio crittografico per archiviare prove delle tue risorse digitali. Molte organizzazioni che ti consentono di acquisire criptovaluta possono anche archiviarla per tuo conto nei loro portafogli di criptovaluta gratuiti.

L'acquisto di criptovalute può essere semplice se utilizzi uno scambio di criptovalute come Coinbase o una società di tecnologia finanziaria come PayPal: puoi pagare in dollari USA e ricevere lo stesso valore nella valuta digitale di tua scelta.

Poi puoi esaminare il tuo saldo nello stesso modo in cui faresti il ​​saldo di un conto bancario o di un conto di investimento. Puoi trasferire e ricevere Crypto da altri a seconda dell'azienda.

Scegli dove acquistare criptovaluta con cautela. Alcune società, come PayPal e SoFi, non ti consentono di prelevare criptovalute dalle loro piattaforme, quindi devi vendere per utilizzare i fondi altrove.

I possessori di criptovalute che desiderano utilizzare diverse piattaforme o bancomat bitcoin per le transazioni di persona dovrebbero esaminare i portafogli crittografici che consentono l'archiviazione su software archiviato sul proprio computer o dispositivo portatile. Tali portafogli ti consentono di effettuare transazioni senza che un'azienda richieda la loro conferma.

Allo stesso modo, supponiamo che tu voglia avviare il crypto banking ma non disponi ancora di alcuna criptovaluta. In tal caso, puoi creare rapidamente un account presso una banca che supporta le criptovalute o una delle tante app di finanza decentralizzata, note anche come app DeFi, quindi acquista Bitcoin e altre valute dal loro mercato delle criptovalute.

Le app di finanza decentralizzata sono quelle in cui gli elementi finanziari sono offerti su reti blockchain decentralizzate, eliminando la necessità di un intermediario come un intermediario o una banca.

Molte applicazioni fungono sia da piattaforma di acquisto e vendita che da hot wallet in cui puoi conservare le tue partecipazioni in bitcoin.

Da dove puoi acquistare criptovalute?

Square e PayPal, due sistemi di pagamento peer-to-peer, consentono ai clienti di acquistare, scambiare e conservare criptovalute insieme a qualsiasi saldo detenuto in dollari statunitensi. Revolut e SoFi, entrambe società di tecnologia bancaria, hanno offerte comparabili.

PayPal ti consente anche di pagare gli acquisti online con una saldo crittografico, che rivenderai a PayPal al momento del pagamento.

Poiché queste società hanno stabilito relazioni con i servizi bancari tradizionali, potrebbero essere un buon punto di partenza se vuoi saperne di più sulla criptovaluta. Tuttavia, tieni d'occhio le commissioni e i limiti di transazione.

L'app Cash di Square, ad esempio, accetta solo acquisti di bitcoin, mentre PayPal e altri accettano tre o più criptovalute.

Da dove posso ottenere Bitcoin Rewards?

Ci sono innumerevoli servizi su Internet in cui puoi guadagnare Bitcoin gratuiti completando varie faccende come visualizzare annunci pubblicitari, giocare e così via. Tuttavia, riceverai solo una piccola percentuale del Bitcoin.

I Bitcoin gratuiti possono essere utili se il prezzo di Bitcoin continua a salire nel tempo, permettendoti di trarne profitto. Inoltre, la quantità di Bitcoin che riceverai è sempre casuale e cambia regolarmente.

Ecco diversi modi legali per ottenere Bitcoin gratuiti senza mining.

Puoi anche guadagnare studiando Bitcoin su siti web come Coinbase. Questo sito Web offre una varietà di corsi e video relativi alle criptovalute. Tutto quello che devi fare è rispondere alle domande del quiz o svolgere determinate faccende particolari. Per questo motivo ti verrà assegnata una piccola percentuale di una criptovaluta specifica.

Per farlo, però, devi prima registrarti sul sito web di Coinbase. È una delle migliori offerte di registrazione gratuita di criptovaluta. Dopo aver convalidato il tuo ID, riceverai un incentivo bitcoin di $ 5.