Il mining di criptovalute attira sempre più minatori ogni anno e ha guadagnato molta popolarità. Ma realizzare profitti nel mining di criptovalute dipende fortemente dal costo dell'elettricità nella gestione degli impianti di mining. Quindi, è estremamente importante avere una fonte di energia a basso costo. Continua a leggere per scoprire i migliori paesi in cui puoi fondare la tua attività di mining!

Oggigiorno, persone in tutte le aree geografiche stanno cercando di comprendere le basi delle criptovalute e di investire in esse.

Ma se vuoi estrarre varie criptovalute, puoi farlo facilmente da qualsiasi parte del mondo? In questo articolo, ti aiuterò a capire quale paese è il migliore per te se vuoi estrarre criptovalute.

Anche le criptovalute di maggior successo e popolari come Bitcoin ed Ethereum hanno alcuni paesi da cui puoi estrarle facilmente nel 2022. Quindi continua a leggere l'articolo se sei interessato a sapere tutto sul mining di criptovalute e sui paesaggi che lo influenzano.

Introduzione

All'inizio del 2021, c'è stato un brusio nel mercato delle criptovalute per quanto riguarda le tattiche aggressive della Cina nei confronti del mining di criptovalute, che hanno portato alla completa interruzione di tali attività minerarie nel settembre 2021. Bene, il mining è simile ad altri strumenti finanziari e quindi non possono mai fermarsi completamente, quindi gli aggressivi minatori di criptovaluta in Cina si sono trasferiti in vari altri paesi dove potevano estrarre criptovalute a proprio agio. Alcuni di loro si sono trasferiti negli Stati Uniti, mentre altri si sono trasferiti in Scandanavia e in Kazakistan, dove l'elettricità è davvero economica.

Ma questa mania mineraria ha portato i governi di tutto il mondo a preoccuparsi della quantità di energia ed elettricità che ogni impianto minerario può consumare. In effetti, anche il vicepresidente delle autorità europee degli strumenti finanziari e dei mercati ha suggerito che tutte le criptovalute proof-of-work minerarie come Bitcoin dovrebbe essere bandito in tutti i paesi d'Europa.

Quindi, in una situazione del genere, qual è il miglior paese per minare criptovalute nel 2022?

Come funziona il mining di criptovalute?

Sebbene il crypto mining sia sul mercato solo da 12 anni dalla creazione di Bitcoin nel 2009, è diventato ancora più popolare nel mondo di oggi. Devi aver sentito parlare di Bitcoin mining, mining di Ethereum, ma cosa significa davvero il termine ‘mining’? Cosa intendono le persone quando dicono “mining di bitcoin”?

Beh, in pratica, mining significa il processo di creazione di nuove criptovalute. Proprio come i minerali di ferro, il carbone e altri metalli così preziosi vengono estratti da sotto la superficie terrestre, allo stesso modo, l'estrazione di criptovaluta è il processo di creazione di nuove criptovalute attraverso configurazioni di computer. In questo, i computer sono sempre collegati all'alimentazione. Il computer risolve quindi vari enigmi matematici e crittografici e crea nuove monete.

Ma perché le persone hanno bisogno di minare le criptovalute? Bene, la maggior parte di loro tratta il mining di criptovalute come un'importante fonte di reddito. E per alcuni, il mining di criptovalute offre loro la libertà di aprire risorse che saranno libere dall'intervento del governo e delle banche. Ma la cosa reale è che non importa quale sia la ragione alla base, il mining di criptovalute è ancora la più popolare e l'area di interesse per grandi e piccoli investitori.

Durante il processo di mining, i dati vengono convalidati e aggiungono anche record di transazione a un registro pubblico anche popolarmente noto come blockchain. Tutte le criptovalute funzionano su determinate reti blockchain. Ciò garantisce che tutte le transazioni che avvengono su questa rete siano completamente sicure e al sicuro da truffatori e criminali informatici.

E come funziona? Bene, a differenza delle banche tradizionali e dei sistemi bancari centralizzati, non ci sono autorità centrali nelle criptovalute. Esistono sistemi decentralizzati e tutti possono partecipare alla rete di criptovalute.

Ti permette di effettuare transazioni in cambio di beni e servizi senza dover coinvolgere banche e istituzioni governative nel processo. Puoi anche mantenere queste criptovalute come risorsa digitale e venderla in seguito e trarne un enorme profitto. Questo è esattamente il motivo per cui si chiama valuta digitale decentralizzata.

Un'altra domanda generale che potrebbe venirti in mente è: il mining di criptovalute è legale? Bene, in generale, sì, il mining di criptovalute è legale in quasi tutti i paesi. Ma questo dipende anche da due fattori – in primo luogo, in quali località geografiche vivi e, in secondo luogo, se stai utilizzando metodi legali per estrarre criptovalute. Questi due fattori determineranno se il tuo mining di criptovalute è legale o meno.

Minererai criptovalute illegalmente se utilizzerai metodi illeciti per estrarle. Ad esempio, alcune persone usano Javascript nei loro computer e installano malware anche sui dispositivi di persone ignare e, a loro volta, dirottano la potenza di elaborazione del loro computer. I truffatori utilizzano un metodo di “cryptojacking” per estrarre facilmente criptovalute.

Ma il mining di criptovalute è visto in modo diverso in diverse località geografiche. Alcuni paesi ritengono che i redditi delle criptovalute dovrebbero essere tassati, mentre alcuni governi ritengono che tali beni non dovrebbero essere tassati. Quindi il mining di criptovalute dipende davvero dalla posizione geografica in cui ti trovi.

I posti migliori per il mining di criptovalute

Nord America – Non si può mentire sul fatto che gli Stati Uniti siano il posto migliore per estrarre criptovalute. Se rimani nel Lone Star State, in Texas, estrarrai criptovalute e guadagnerai sicuramente molti profitti. Anche gli investitori e i minatori cinesi hanno investito miliardi di dollari nello stato meridionale per il mining di criptovalute. E grazie al governatore Greg Abbott, che ha sostenuto tali attività minerarie nello stato.

È vero che ci sono state enormi interruzioni di corrente nello stato del Texas nell'anno 2021 a causa del mining di criptovalute. Ma anche le grandi aziende hanno compreso il problema del consumo di energia e quindi hanno periodicamente disattivato l'intera struttura mineraria in modo che i residenti dello stato e altre infrastrutture così critiche non dovessero affrontare alcun problema.

Anche il Canada è diventato un luogo ideale per i minatori in cui installare le loro attrezzature ed estrarre criptovalute. Anche i funzionari governativi dello stato dell'Alberta hanno invitato vari investitori e minatori di criptovalute a venire in quella particolare provincia e scavare in modo efficiente a causa dei prezzi bassi dell'elettricità nella provincia.

America Latina – Anche i paesi dell'America Latina hanno cercato di attirare i minatori di criptovalute per avviare il loro mining nei paesi. El Salvador è stato il primo paese a riconoscere Bitcoin come moneta a corso legale e quindi a promuoverne l'utilizzo. Il paese ha anche espresso il desiderio di investire direttamente in tutti i progetti bitcoin e creare una città in cui i minatori non dovrebbero preoccuparsi dell'elettricità poiché l'energia sarebbe fornita da impianti geotermici alimentati dal vulcano.

Oltre a questo,il Costa Rica sta anche cercando di attirare i minatori e diventare più favorevole ai mimi. Ha prezzi dell'elettricità molto bassi che è quasi un paradiso per i minatori di criptovalute. Ecco perché anche molte grandi aziende hanno avviato le loro operazioni minerarie in Costa Rica.

Prima delle nuove politiche del governo, anche l'Argentina era un paese minerario molto famoso. Ma di recente, il governo ha deciso di tagliare tutti i sussidi forniti ai minatori e di tassarli per le attività minerarie. Ma L'Argentina rimane ancora uno dei posti migliori per i minatori di criptovalute.

Europa – L'Europa non è un buon posto per i minatori per estrarre criptovalute e guadagnare un'enorme quantità di profitti. Le operazioni crittografiche sono limitate a causa della crisi energetica e dei prezzi elevati dell'elettricità. Questo è ciò che fa pensare due volte i minatori di criptovalute prima di entrare nelle loro miniere in Europa.

C'è stato un tempo in cui paesi europei come l'Islanda erano un ottimo posto per il mining di Bitcoin. Il paesaggio subartico fornirebbe elettricità a basso costo ai minatori. Ma nel 2021, questi paesi hanno smesso di fornire la quantità di energia consumata da questi settori ad alta intensità energetica come il mining di Bitcoin.

Anche se la Russia rimane ancora un luogo importante o un epicentro per il mining di criptovalute. Grazie al basso costo dell'elettricità e al clima freddo, può comunque fornire ai minatori le migliori strutture minerarie possibili.

Crypto mining: ne vale la pena?

Hai intenzione di iniziare l'attività mineraria nel 2022? Ma non sei così sicuro se sia ancora redditizio estrarre criptovalute o meno? Ebbene, secondo la ricerca, sì, il mining di criptovalute è ancora redditizio nell'anno 2022.

Ma, oltre a questo, è anche vero che il tuo margine di profitto dipende totalmente dal prezzo dell'elettricità che stai pagando. Ciò significa che l'area in cui ti trovi e le tariffe elettriche in quella particolare area svolgono un ruolo importante nel decidere quanto profitto guadagnerai. Più basso è il prezzo dell'elettricità che paghi, maggiore sarà il profitto che guadagnerai.

La prima cosa di cui devi assicurarti è possedere il tuo hardware di mining. Se ce l'hai già, non c'è motivo per cui non dovresti iniziare a minare criptovalute. Se ritieni che il mining possa danneggiare il tuo hardware, gli esperti ritengono che il mining sia più sicuro che giocare sul tuo hardware. Credono che il mining non danneggi le GPU.

Prima di capire se è redditizio minare nel 2022, devi capire qual è stato il tasso di redditività del mining negli anni precedenti. È vero che nell'aprile-maggio del 2021 i profitti del mining di criptovalute sono diminuiti del 40%, ma è anche vero che i profitti nel 2021 sono stati anormalmente alti. Le persone all'epoca coprivano i costi della loro GPU minando le criptovalute in pochi mesi. Il tasso di profitto anche dopo un calo del 40% era ancora molto più alto nel 2021 rispetto al 2018 o al 2020. Nel 2018, a volte le GPU non sarebbero nemmeno in grado di creare profitti.

Quindi, ne vale la pena minare le criptovalute nel 2022? Bene, guadagneresti circa 0,0004 BTC al giorno, ma anche questo si basa sul primo mese del 2022. C'è stato un calo nel mercato delle criptovalute e in base al prezzo attuale, che è di $ 40.000, guadagneresti circa $ 16 al giorno.

Conclusione

Se guardi la storia delle criptovalute e la analizzi, capirai che il 2020 è stato l'anno migliore per estrarre criptovalute, in particolare Bitcoin. A quel tempo, Bitcoin ha restituito circa 0,0008 BTC al giorno. È stato visto che l'estrazione mineraria in un mercato ribassista, il che significa che quando i guadagni fiat sono piuttosto bassi è il momento migliore.

Ma è davvero difficile prevedere come sarà il mercato nel 2022. Ethereum sta già cercando di passare al Proof-of-Stake e questo può cambiare completamente il mercato delle criptovalute. Ma se ciò non accade, puoi aspettarti profitti normali anche nel 2022. Quindi fai le tue ricerche e inizia con il mining di criptovalute nel 2022!