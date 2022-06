Hai mai pensato di utilizzare una carta di pagamento supportata da risorse digitali come la criptovaluta? Sai che le tue risorse digitali possono fornirti una linea di credito? Sì, oggi è possibile grazie alle aziende Mastercard e Nexo che si sono impegnate per realizzarlo. Hanno recentemente lanciato la prima carta di pagamento con supporto crittografico.

Conterrà tutte le qualità di una carta di credito tradizionale, ma allo stesso tempo offrirà di più. Ha aumentato il livello di sicurezza e migliorato le sue funzionalità e le opzioni di premi per i titolari di carta. Spiegherà perché dovresti abbandonare l'idea di una carta di pagamento tradizionale e optare per questa carta di pagamento con supporto crittografico.

Per saperne di più sul motivo della collaborazione di Mastercard e Nexo, dobbiamo saperne di più sui loro piani. Entriamo nei dettagli e comprendiamo più da vicino queste aziende e in che modo la loro nuova carta di pagamento con supporto crittografico ci sarà utile.

Cos'è Mastercard?

La quarta rete di pagamento, Mastercard, fa riferimento a una rete globale di carte di credito. Gli Stati Uniti hanno lanciato questo sistema di carte di pagamento nel 3 novembre 1966. In precedenza era stata istituita come carta interbancaria; ancora una volta, dal 1969 al 1979, la carta ha tenuto un altro nome Master Charge. Più tardi, nel 1979, la carta è stata finalmente denominata MasterCard.

Dopo il 1969, quando la carta era Master Charge, era detenuta dall'associazione di diverse carte bancarie regionali, di cui BankAmericard è a capo. Quando alla fine Visa Inc l'ha emessa, è diventata una carta di credito Visa.

Se si considera l'evoluzione del logo di MasterCard, vale la pena dare un'occhiata. Tutte le modifiche acquisite da MasterCard nel loro logo rappresentano principalmente la loro partnership e collaborazione. Hanno cambiato circa sei volte nel loro logo. Hanno creato il loro primo logo nel 1967, ma lo hanno cambiato entro tre anni nel 1970. Successivamente, nel 1985, hanno nuovamente cambiato il loro logo KJ associato alla rete Cirrus ATM. Anche nel 2002, 2016 e 2019 MasterCard si è impegnata per apportare modifiche adeguate all'aspetto del suo logo.

L'elaborazione e la regolamentazione delle carte prepagate, di credito e di debito semplificano i sistemi di pagamento elettronico tra grandi aziende e consumatori. Disponibile in più di 210 territori e paesi e più di 150 valute, Mastercard offre prodotti e soluzioni di pagamento a clienti e istituzioni finanziarie.

Mastercard ha lanciato un centro commerciale web il 16 aprile 2010. È appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei titolari di carta. L'idea è influenzata dalla società partner di master card, che è una ditta di spedizioni personalizzate.

Sarà interessante determinare se consideriamo specificamente come MasterCard guadagna. Poiché MasterCard offre supporto tecnologico agli istituti finanziari, le sue entrate sono enormi. Le istituzioni finanziarie contribuiscono alla parte più significativa delle entrate di MasterCard. Sebbene i clienti richiedano carte di credito e di debito del marchio MasterCard, gli istituti finanziari come le banche emettono queste carte da MasterCard pagando un importo.

Se escludiamo il calo dello scorso anno dovuto alla pandemia globale, la carta di credito di MasterCard toccherà i 15,3 miliardi di dollari nel 2021. A metà dello scorso anno, la capitalizzazione di mercato dell'azienda ha raggiunto i 351,03 miliardi di dollari. La fattibilità fornita dalla MasterCard nel loro servizio di transazione espande la loro fiducia tra istituzioni finanziarie, consumatori, governi, commercianti e altro ancora.

Il modello di business di MasterCard è principalmente supportato dal valore del marchio che detiene. Mastercard addebita una commissione per le transazioni effettuate a livello nazionale e internazionale.

Capiamolo attraverso una transazione. Quando un titolare di carta effettua una transazione, coinvolge quattro parti: in primo luogo, il titolare della carta stesso e, in secondo luogo, la banca del titolare della carta. La terza parte sarà il commerciante e l'ultima è la banca del commerciante. Mastercard si è posizionata al centro dell'intero processo di transazione. Oltre al regolamento del pagamento, ha le mani nell'autorizzazione e nell'autorizzazione in una transazione.

Il denaro coinvolge tutte e quattro le parti in una transazione e MasterCard paga le spese in ciascuna direzione dei flussi di cassa. C'è un addebito quando il denaro scorre dalla banca del titolare della carta al titolare della carta. Quando il titolare della carta paga l'importo al commerciante, c'è un altro addebito che coinvolge le transazioni.

Quando il commerciante invia il denaro alla sua banca, c'è anche un addebito. Anche durante una transazione andata a buon fine, c'è una commissione di rete, che non possiamo evitare.

Nel complesso, MasterCard ha quattro modelli di business che generano entrate. Implica commissioni di valutazione nazionali e internazionali. Ci sono anche commissioni di transazione e altre fonti.

Cos'è Nexo?

Nexo è tra le piattaforme crittografiche e gli istituti di credito più popolari nel settore della finanza digitale. Nelle banche tradizionali, l'approvazione e l'elaborazione di un prestito richiedono molto tempo. Tuttavia, con Nexo, il processo di approvazione del prestito è solo questione di pochi secondi. Sebbene non sia un'app decentralizzata, fornisce servizi bancari nello spazio blockchain.

Inoltre, la tua garanzia sarebbero i tuoi fondi crittografici durante l'assunzione di un prestito. Istituito nel 2018, è diventato popolare con il suo slogan, ovvero "Banking on Crypto''. È un modello di business che consente agli utenti di prestare criptovalute e ottenere un certo interesse da esse. Gli utenti possono guadagnare interessi, depositare prestiti e prendere valute legali istantaneamente in base ai punteggi di credito. Supportato dalla tecnologia blockchain, Nexo mantiene la trasparenza nelle sue operazioni e consente l'elaborazione di contratto intelligente sulla blockchain di Ethereum.

Prendere un prestito istantaneo mentre possiedi risorse crittografiche è diventato semplicissimo con Nexo. Ti consente di ricevere i soldi del tuo prestito in tre modi:

Prelievo istantaneo in USDT e USDC.

Trasferimento diretto su un conto bancario personale entro un massimo di 3 giorni.

Il tasso di interesse dei prestiti in Nexo varia dal 5,9 all'11,90%. Inoltre, l'importo del prestito varia da $ 500-$ 2 milioni. Hai anche un calendario delle rate flessibile. Puoi rimborsare il tuo prestito in qualsiasi momento. Puoi anche inviare rata mensile regolare o essere irregolare.

Inoltre, paghi solo gli interessi per il periodo in cui hai utilizzato il prestito. Il tempo concesso a un individuo per rimborsare il prestito è un anno. Se l'inadempiente non può rimborsare il prestito entro la durata specifica, la durata del prestito viene automaticamente estesa a un altro anno.

Tuttavia, per i nuovi clienti statunitensi, Nexo non consente alcun prodotto di Guadagno sugli interessi da febbraio 2022. Anche i clienti esistenti non possono effettuare depositi extra. Tuttavia, continueranno a guadagnare interessi e potranno anche ritirare questi fondi. Gli utenti guadagnano interessi in stablecoin e criptovalute. Mentre le monete stabili offrono interessi al tasso del 12%, le criptovalute attraggono al 12%. Effettui il pagamento degli interessi ogni giorno perché l'interesse viene composto giornalmente.

Nexo inoltre non ha un periodo di blocco per i depositi. Gli utenti possono prelevare denaro fiat a qualsiasi ora e ora. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni relative al numero di volte in cui un utente può prelevare criptovalute. A seconda del livello fedeltà, questi numeri variano da 1 a 5. Nella base livello, l'utente deve avere almeno l'1% di token Nexo nel suo intero portafoglio e può effettuare prelievi di criptovalute solo una volta al mese.

Nel livello argento, l'utente deve avere almeno l'1-5% di token Nexo nell'intero portafoglio e può effettuare due prelievi di criptovalute in un mese. Nella fascia oro, l'utente deve avere almeno il 5-10% di token Nexo nel suo intero portafoglio e può effettuare tre prelievi di criptovalute in un mese. Nel livello platino, l'utente deve avere almeno il 10% di token Nexo nel suo intero portafoglio e può effettuare cinque prelievi di criptovalute in un mese.

Inoltre, Nexo produce il 10% di interesse composto in un solo anno. Le tue entrate in Nexo ti vengono accreditate giornalmente nel tuo mezzo preferito. Inoltre, Nexo non ha commissioni di deposito o prelievo. Nexo ha anche il suo Nexo Token, che ha tre vantaggi cruciali. Circa il 30% dei profitti di Nexo viene condiviso e distribuito come dividendi ai possessori di Token Nexo. Inoltre, Nexo offre sconti e bonus anche alle persone che scommettono token Nexo. Si possono anche guadagnare profitti dai prezzi crescenti del token Nexo.

Chi ha lanciato la prima carta di pagamento con supporto crittografico?

In collaborazione con Mastercard, una nota società di pagamenti globale, il famoso prestatore di criptovalute Nexo ha lanciato la prima carta di pagamento criptata al mondo nota come Nexo Card. Il famoso browser Internet Opera ha anche annunciato il lancio di un browser crittografico basato su Web3, in particolare per i dispositivi iOS. Questa notizia ha portato all'aumento del prezzo di Bitcoin di 0,55% entro 24 ore.

Inoltre, il prezzo di Ethereum è aumentato dello 0,45%. Anche il prezzo delle monete Binance è aumentato dello 0,30%, Solana dello 0,48% e Cardano dello 0,25%. D'altra parte, il costo di Dogecoin è diminuito del 2,35%, Shiba Inu dello 0,94%, Samoyedcoin dello 0,71% e Dogelon Mars dello 0,16%.

Cos'è la carta Nexo di Mastercard e Nexo?

La carta Nexo lanciata da Mastercard e Nexo è né rigorosamente una carta di credito né una carta di debito. È una versione ibrida di entrambi. Inizialmente, la carta è stata testata in Europa. I principali vantaggi della carta, presentati da Mastercard e Nexo, sono:

L'utente non ha bisogno di nessun controllo del credito per possedere questa carta.

La carta Nexo non prevede addebiti mensili e annuali.

La carta non ha nessuna spesa nelle transazioni estere fino a 20.000 euro.

Gli utenti godranno di un 2% di cashback durante gli acquisti utilizzando la carta. Se l'utente desidera riscattare il cashback tramite token Nexo, la ricompensa è del 2%. Se invece l'utente desidera salvare il cashback tramite Bitcoin, il premio è dello 0,5%.

Sono disponibili anche schede virtuali per gli utenti.

Se esaminiamo il funzionamento della carta, in primo luogo, gli utenti devono disporre di criptovalute nel proprio portafoglio Nexo per poter utilizzare la carta. La carta consente agli utenti di spendere i propri soldi senza dover davvero vendere le proprie criptovalute. È molto simile a un altro programma di Nexo, ad esempio il programma Nexo Borrow. Gli utenti utilizzano le criptovalute sul proprio portafoglio Nexo come garanzia durante l'assunzione di prestiti.

Ad esempio, supponiamo che un utente abbia 500 Bitcoin nel suo portafoglio Nexo e acquisti cose per un valore di 100 utilizzando la carta. Immediatamente dopo che l'utente ha effettuato l'acquisto, 200 Bitcoin dal suo portafoglio Nexo vengono sigillati e bloccati come garanzia. Pertanto, l'utente non può guadagnare alcun interesse su tale importo di monete. Tuttavia, se la tua garanzia comprende token Nexo, realizzerai un interesse passivo su di essi anche mentre vengono utilizzati come garanzia.

Inoltre, secondo la politica di Nexo, gli utenti possono rimborsare l'importo del prestito in qualsiasi momento e in qualsiasi criptovaluta supportata. Inoltre, gli utenti non pagano alcuna penale se rimborsano l'importo entro 30 giorni. Ecco i vantaggi dell'utilizzo della Nexo Card:

Gli utenti ottengono accesso istantaneo al denaro senza dover vendere le proprie criptovalute.

Gli utenti ricevono anche un rimborso sugli acquisti effettuati utilizzando la Nexo Card.

Inoltre, se il portafoglio dell'utente ha un rendimento rialzista su Nexo e ha molte monete Nexo, può ottenere un prestito a un tasso di interesse dello 0%.

Gli svantaggi dell'utilizzo della scheda Nexo sono:

Poiché gli interessi si accumulano immediatamente, gli utenti devono rimborsare regolarmente gli importi del prestito infrazioni.

Gli utenti devono avere un portafoglio Nexo e alcune criptovalute per iniziare con la carta.

La garanzia vincolata determina il limite di spesa della carta e non genera alcun interesse.

In che modo la carta di pagamento Crypto di Mastercard sarà diversa da una normale carta di credito?

La mossa di MasterCard e Nexo sottolinea l'approccio futuristico alle transazioni finanziarie. Il pagamento garantito da criptovalute viene lanciato dalla collaborazione che attira l'attenzione delle istituzioni finanziarie globali sugli asset digitali come modello.

La carta di pagamento con supporto crittografico può sembrare simile nel meccanismo, ma presenta notevoli differenze nel processo di funzionamento.

Secondo una dichiarazione, Nexo ha affermato,"il servizio di carte di pagamento criptate è disponibile in una parte selettiva dell'Europa. Inizialmente, sarà testato in alcuni paesi dell'Europa centrale prima di essere lanciato a livello globale."

Una delle principali specialità di questa carta di pagamento è che il titolare della carta non deve vendere le proprie risorse digitali. Ad esempio, un utente può utilizzare la carta per procedere con le transazioni, ma il credito concesso all'utente si basa sulle risorse digitali di cui dispone. Se ha una certa quantità di Bitcoin, funzionerà come garanzia per il sistema di credito.

Se disponi di un valore fiat "x" delle risorse digitali, questa carta ti consentirà di utilizzare fino al 90% del valore di "x". Questa carta ha una linea di credito con supporto crittografico ed è un'opzione molto più sicura rispetto alle carte di credito tradizionali. La carta ha anche liberato gli utenti dalle commissioni FX per circa 20.000 euro.

L'utente non ha richiesto alcun costo aggiuntivo per il mancato utilizzo della carta; il comunicato ufficiale dell'azienda ha confermato che non è previsto un indennizzo minimo. Le aziende stabiliscono anche una vasta base di commercianti per l'utilizzo di questa carta; la carta può essere utilizzata da circa 92 milioni di commercianti in tutto il mondo.

Se sei tra gli utenti che possono mantenere un rapporto prestito/valore del 20% o inferiore, gli interessi rimarranno allo 0%. Non sono previsti limiti per il prelievo e la spesa dell'importo se l'utente considera la linea di credito aperta.

Conclusione

Uno dei loro blog Mastercard afferma: "Siamo più preoccupati per il futuro dei pagamenti e della criptovaluta. Ci stiamo preparando per i cambiamenti imminenti. L'ondata di criptovalute come Bitcoin è inevitabile anche per il fintech basato sulla tecnologia imprese".

Vale la pena considerare il modo in cui gli utenti sfruttano le risorse digitali e come stanno incorporando questa modernizzazione nel mondo finanziario. Sebbene l'approccio e i concetti siano molto nuovi al mondo, possono apportare cambiamenti rivoluzionari nel modo in cui il mondo affronta queste questioni.

Il primo pagamento garantito da criptovalute lanciato dalla collaborazione di Mastercard e Nexo ha tentato di portare nuove cose nel mondo. Ci sono forti ragioni per cui un utente dovrebbe scegliere questo. Fino a che punto questo tentativo avrà successo dipende da come l'utente lo accetta.