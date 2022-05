Per alleviare l'onere rappresentato da una conoscenza inadeguata delle criptovalute, è quasi inevitabile conoscere le criptovalute o forse entrare a far parte di una comunità di individui che la pensano allo stesso modo. Ci sono alcuni ottimi canali di Telegram a cui i principianti e gli esperti possono unirsi.

La comunità delle criptovalute ha aperto un campo su Telegram nel 2020. Da allora, Telegram è diventato una fonte affidabile di notizie e informazioni su vari progetti crittografici, dati di mercato e notizie del settore. Nonostante il progetto token Gram di Telegram non veda la luce del giorno, esiste ancora come una fonte vitale di dati e un hub per la comunità crittografica.

Telegram è diventato una grande attrazione per il pubblico delle criptovalute con le sue funzionalità come l'anonimato e la crittografia delle chat. Con Telegram, puoi rimanere anonimo e connetterti con la comunità crittografica allo stesso tempo. Milioni di utenti crittografici utilizzano Telegram oggi a causa della sua rapida crescita.

Il mondo delle criptovalute ha una vasta gamma di canali/gruppi di Telegram, che vanno dai notiziari ai gruppi di discussione.

Di conseguenza, abbiamo stabilito un elenco di canali di criptovalute che stanno assistendo la comunità cripto nel loro modo unico. Di seguito sono riportati alcuni dei migliori canali di criptovalute a cui puoi unirti con una breve spiegazione di Telegram e della sua relazione con la criptovaluta.

Pro e contro di Telegram

Lo svantaggio di Telegram potrebbe essere che se utilizzi già un'altra app per le chat di gruppo e individuali, potresti non trovarla abbastanza interessante da utilizzarla. Tuttavia, se desideri un'app di messaggistica che offra sicurezza e privacy reali, Telegram farebbe al caso tuo. Di seguito sono elencati alcuni dei pro e dei contro di Telegram:

Pro

Crittografia end-to-end. La modalità Chat segreta fornisce la crittografia al 100%, rendendo la comunicazione essenzialmente a prova di proiettile. Allo stesso modo, app come WhatsApp e Signal offrono la crittografia end-to-end.

La modalità Chat segreta fornisce la crittografia al 100%, rendendo la comunicazione essenzialmente a prova di proiettile. Allo stesso modo, app come WhatsApp e Signal offrono la crittografia end-to-end. Messaggi autodistruggenti. È possibile configurare i messaggi segreti per autodistruggersi dopo un determinato periodo di tempo, aumentando ulteriormente la loro sicurezza. App come Snapchat, Instagram e Facebook Messenger ti consentono di fare la stessa cosa.

È possibile configurare i messaggi segreti per autodistruggersi dopo un determinato periodo di tempo, aumentando ulteriormente la loro sicurezza. App come Snapchat, Instagram e Facebook Messenger ti consentono di fare la stessa cosa. File di grandi dimensioni. Puoi allegare a Telegram file di dimensioni fino a 2 GB. A questo proposito, Telegram rivaleggia praticamente con ogni altra app di messaggistica. L'unico altro programma che si avvicina anche di più è Skype, che limita i file a 300 MB. Le app sono molto più limitate: WhatsApp, ad esempio, è di soli 16 MB.

Contro

Base di utenti limitata. Anche se Telegram ha centinaia di milioni di utenti attivi mensili, il numero è molto più piccolo di WhatsApp e Facebook Messenger, che hanno oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili. Pertanto, è probabile che i tuoi amici e contatti non utilizzino l'app.

Anche se Telegram ha centinaia di milioni di utenti attivi mensili, il numero è molto più piccolo di WhatsApp e Facebook Messenger, che hanno oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili. Pertanto, è probabile che i tuoi amici e contatti non utilizzino l'app. Gli annunci di nuovi utenti possono violare la privacy. Telegram consente agli utenti di inviare messaggi privati ​​e sicuri, motivo per cui così tante persone si iscrivono. Ecco perché ricevere notifiche sull'adesione all'app da parte dei tuoi contatti che ci sono già è fastidioso.

Telegram consente agli utenti di inviare messaggi privati ​​e sicuri, motivo per cui così tante persone si iscrivono. Ecco perché ricevere notifiche sull'adesione all'app da parte dei tuoi contatti che ci sono già è fastidioso. Un luogo di ritrovo per teorici della cospirazione. Grazie alla sua maggiore sicurezza e alle sue politiche permissive sui contenuti, Telegram si è guadagnato la reputazione di luogo di ritrovo per Gruppi QAnon, neonazisti e altri gruppi che partecipano a teorie del complotto. Telegram ha intensificato gli sforzi per disabilitare gli account gestiti da gruppi di odio ed estremisti.

Telegram e Criptovalute: un breve resoconto

In generale, i canali di Telegram possono essere descritti come un tipo di feed di notizie in cui gli abbonati possono iscriversi e ricevere aggiornamenti regolari. Gli abbonati possono avere un numero illimitato di canali e le risposte non sono consentite - questo significa che l'amministratore può trasmettere in esclusiva.

L'angolo in basso a destra di ogni post del canale ha una pratica funzione che ti dice il numero di persone che hanno visto il post in questione (questo è il simbolo dell'occhio). Di conseguenza, sia gli abbonati che i creatori possono misurare la popolarità di determinati post, in modo che i contenuti futuri possano essere mirati in modo più specifico.

La comunità crittografica ha adottato con entusiasmo i canali crittografici di Telegram come un modo efficace per diffondere informazioni su tutti gli aspetti del settore. Al giorno d'oggi è disponibile un numero crescente di canali relativi alle criptovalute, che coprono un'ampia gamma di argomenti, dalle notizie all'azione di mercato fino agli approfondimenti sul trading. Ce ne sono molti tra cui scegliere, quindi ecco dieci dei migliori canali di telegrammi crittografici.

Probabilmente ci sono più persone su questo canale rispetto a qualsiasi altro canale crittografico di Telegram. Questo è uno dei posti migliori per ottenere segnali di trading perché DeFi Million ha più di 300.000 membri e molti trader sono interessati a ottenere informazioni gratuite sui token DeFi.

Le persone dietro il canale sono tra le prime a essere coinvolte nel gioco "pump and dump", che descrive una situazione in cui un asset crittografico viene potenziato attraverso una serie di acquisti collettivi.

Di conseguenza, la community acquista spesso gettoni specifici all'ingrosso, facendo salire il prezzo, a vantaggio dell'intera community. Il gruppo ha dimostrato la sua capacità di influenzare nuovi token generando profitti folli.

Come una delle principali fonti di notizie e analisi sulle criptovalute, Cointelegraph è in circolazione da un un po' di tempo ormai. Il canale crittografico di Telegram ha quasi 145.000 follower.

Nonostante l'abbondanza di testate di criptovalute in giro, ricevere aggiornamenti regolari direttamente sul tuo telefono è molto più conveniente. Per chiunque sia interessato a rimanere al passo con i mercati delle criptovalute, tenersi al passo con tutte le ultime notizie è un imperativo, poiché i rincari e gli arresti anomali sono legati a ciò che sta accadendo nella comunità delle criptovalute.

DeFi – notizie, recensioni, articoli

Il nostro canale crittografico numero tre di Telegram è uno che si appoggia alla DeFi, ma pubblica sempre le ultime anche notizie. Un bel tocco è il modo in cui le notizie del giorno sono riassunte in un unico post, con una lista di controllo di tutte le notizie principali, quindi non devi tornare indietro per recuperare il ritardo.

Vedere un canale Telegram inclinarsi così tanto verso la DeFi e coprire alcune monete e protocolli che altri spesso ignorano è fantastico. Crediamo che dovrebbero esserci molti più iscritti a questo particolare canale. Ci sono appena oltre 38.000 iscritti al suo canale specifico.

ICO Drops – Notizie ICO & Avvisi

Oltre ad essere uno dei migliori strumenti di ricerca nel mercato delle criptovalute, ICO Drops è fondamentale per stare al passo con i nuovi token e i progetti blockchain. Sebbene il suo canale crittografico Telegram sia più orientato alle notizie, è comunque una risorsa utile di cui essere a conoscenza.

I post vengono pubblicati ogni giorno sul canale, a cui sono iscritti finora 48.000 persone. Oltre alle notizie sulle criptovalute, pubblica post sui lanci di nuovi token e sugli elenchi di scambi, oltre alle attività negli scambi stessi.

Crypto VIP Signal è un canale Telegram crittografico con 285.000 abbonati e fornisce segnali di trading e analisi tecniche. Qui, i suggerimenti per l'analisi tecnica sono il gioco principale, insieme ai consueti aggiornamenti di notizie.

I trader che vogliono tenersi aggiornati sulle ultime informazioni di mercato dovrebbero iscriversi al canale. Pubblica diversi aggiornamenti al giorno. Per un canale Telegram crittografico, anche se con un focus più tecnico, 285.000 abbonati sono impressionanti, quindi sembra che stiano facendo qualcosa di giusto.

Coingape è un'altra fonte di notizie crittografiche di lunga data con un canale Telegram. È in circolazione da anni. Le ultime notizie sulle criptovalute possono essere trovate qui, con post giornalieri che coprono tutto ciò che sta accadendo nel cripto-verso.

Al momento, ci sono solo 26.000 iscritti circa sul canale, ma è in costante crescita e sta ottenendo un discreto riconoscimento. Una caratteristica unica di Coingape è che produce post originali che coprono ogni aspetto della criptovaluta. In generale, non vale la pena leggere le notizie sulle criptovalute che non riescono ad arrivare su questo canale.

Tutti voi trader là fuori, eccone uno per voi. Coloro che commerciano criptovalute per vivere possono ricevere segnali di trading imparziali da questo canale. I segnali sono strumenti di trading essenziali poiché forniscono ai trader dati utili e approfondimenti sul mercato. I vantaggi del trading non sono la fine per tutti, ma sono sicuramente un'arma utile da avere.

C'è un buon track record per Fat Pig quando si tratta di precisione, e i suoi oltre 55.000 abbonati possono beneficiare di un team di trader dedicati. Ecco alcuni dei vantaggi:

La precisione di tutti i segnali dei segnali Fat Pig è superiore al 75%. I trader possono acquistare segnali Binance con gestione del rischio e segnali Bitmex/ByBit per il trading a margine attraverso questo canale.

Ci sono segnali a breve, medio e lungo termine disponibili su Fat Pig Signals. Puoi anche gestire i tuoi portafogli a lungo e medio termine.

I trader di tutti i livelli possono trarre vantaggio dalla sua natura attiva e dall'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Crypto Coins

Crypto Coins fornisce anche canali di segnali di trading e generalmente forniscono buoni segnali. È chiaro che le persone apprezzano il canale dagli oltre 130.000 iscritti e dalla rapida crescita, e questo significa che stanno facendo qualcosa di giusto.

Questo canale è disponibile dal 2017 ed è solo una piccola parte di ciò che offre Crypto Coins. Oltre ai segnali e alla formazione di day trading sul loro sito Web, CCC.io, forniscono una gamma completa di servizi.

Il titolo è un po' ingombrante, ma oltre 317.000 iscritti non possono sbagliarsi. Questo canale crittografico di Telegram copre ICO, airdrop, vendita di token e molti altri argomenti. È un ottimo modo per tenere d'occhio il prossimo progetto o altcoin che sarà sicuramente quotato negli scambi.

Ci sono molti alt su questo canale, quindi è bene tenerne conto se ti piace dilettarti con loro.

Un nuovo canale di notizie che offre frasi concise e nitide senza la grafica più clickbaity, ma con collegamenti per coloro che desiderano approfondire. Questo canale crittografico di Telegram offre anche approfondimenti sul trading e altri articoli approfonditi.

Ci sono circa 80.000 iscritti al canale e pubblica continuamente durante il giorno. La persona che gestisce questo sito ama un buon grafico, quindi se ti piace, qui sarai ben servito.

Per concludere

Questi erano i migliori gruppi e canali di Cryptocurrency Telegram per conoscere facilmente le ultime notizie e gli aggiornamenti. Saranno a portata di clic!