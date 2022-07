Il Cryptofixing è un indice italiano creato dalla Borsa di Milano, con l'obiettivo di rendere più semplice per gli investitori la gestione del proprio portafoglio e la decisione di investire in criptovalute. Non vuole essere un benchmark in senso tradizionale, ma piuttosto aiutare gli investitori a capire quanto avrebbero guadagnato se avessero semplicemente investito in criptovalute.

Cryptofixing: impariamo a conoscerlo

Il Cryptofixing è un indice italiano che determina un prezzo chiaro per le criptovalute e i bitcoin. È stato creato dalla Borsa di Milano, con l'obiettivo di rendere più semplice per gli investitori la gestione del proprio portafoglio e la decisione di investire in criptovalute.

Non vuole essere un benchmark in senso tradizionale, ma piuttosto aiutare gli investitori a capire quanto avrebbero guadagnato se avessero semplicemente investito in criptovalute invece di acquistarle direttamente. L'indice prende in considerazione la composizione degli asset scambiati sulle borse delle criptovalute, tenendo conto dei costi di transazione nella stima del loro valore.

La prima versione del Cryptofixing è stata creata il 25 luglio 2019 e il suo valore è stato fissato a 1.000 euro per azione. Da allora, l'indice viene aggiornato ogni venti minuti da un algoritmo sviluppato dal team di ricerca quantitativa di SIX. L'algoritmo utilizza i dati di tre borse: Bitstamp, Kraken e BitMEX.

Il metodo di calcolo utilizzato da Cryptofixing garantisce che "il prezzo non sia influenzato da alcuna influenza esterna o da fattori esterni", secondo il comunicato stampa di SIX di martedì sera. Ciò significa che non importa se ci sono più acquirenti o venditori in un dato giorno; l'algoritmo misura semplicemente la quantità di denaro che le persone sono disposte a pagare per ogni unità di ogni singolo valore.

Cryptofixing nasce dal fenomeno di fixing

Il progetto Cryptofixing, come suggerisce lo stesso nome, deriva dal fenomeno di fixing, che spiegheremo in dettaglio per capire la sua utilità nel mondo delle criptovalute, specie per la determinazione del loro prezzo.

Una criptovaluta è un asset digitale progettato per funzionare come mezzo di scambio che utilizza la crittografia per proteggere le transazioni, controllare la creazione di unità aggiuntive e verificare il trasferimento degli asset. Il termine "criptovaluta" è un termine improprio: le valute sono denaro fiat, mentre le criptovalute sono beni digitali.

Il fixing è un processo che consiste essenzialmente nel trovare un prezzo per un bene o una merce a cui può essere venduto o acquistato per la consegna immediata. Questo prezzo è chiamato "prezzo di fixing" ed è un importante punto di riferimento per i trader che vogliono acquistare o vendere asset a prezzi di mercato.

Il prezzo di fixing è solitamente fissato da una terza parte indipendente e calcolato sulla base dei dati forniti da un gran numero di partecipanti al mercato (market maker), che propongono i propri prezzi di acquisto o vendita degli asset. A loro volta, questi prezzi vengono utilizzati come input per il calcolo del prezzo di fixing.

Come si stabilisce un prezzo di fixing

Nel mondo delle criptovalute, esistono diversi modi per fissare un prezzo di fixing:

1) Il metodo più comune è quello di calcolarlo sulla base delle transazioni effettive eseguite in un determinato periodo di tempo (ad esempio, ogni giorno). Questo metodo presenta alcuni svantaggi: non riflette tutta la liquidità disponibile sul mercato; può essere influenzato dalle transazioni effettuate da un piccolo gruppo di partecipanti; e potrebbe non essere rappresentativo di tutte le transazioni eseguite durante quel periodo, perché alcune operazioni potrebbero essere state sottoprezzate o sovraprezzate a causa di vari fattori (ad esempio, problemi tecnici).





2) Un altro metodo si basa su un algoritmo che calcola un prezzo medio sulla base dei libri degli ordini, ma anche questo approccio ha i suoi svantaggi: può portare a fluttuazioni artificiali dei prezzi nei periodi in cui non ci sono ordini nel libro degli ordini e può causare ritardi artificiali nella determinazione dei prezzi a causa di dati errati registrati in tali libri.





3) Una terza opzione si basa sul prezzo mediano di più borse. Questo metodo contribuisce a eliminare alcuni di questi problemi, fornendo dati più accurati sulle condizioni di mercato e riducendo la volatilità tra le borse.

Cosa c’entrano gli exchange come Kraken con Cryptofixing

Come abbiamo già anticipato, Cryptofixing usa la metodologia del fixing, per calcolare la media dei valori più importanti dei principali mercati nei quali gli investitori interessati scambiano l’asset di riferimento.

In altre parole, è in grado di stabilire il fixing delle criptovalute ogni singolo giorno. Per arrivare a questo risultato, la metodologia di calcolo prevede alcuni passaggi preliminari, tra cui il prelevamento delle informazioni presenti in ciascuno dei seguenti 6 exchange: Kraken, Cex.io, Bitpanda, Coinbase, Bitstamp, e The Rock Trading. Da questa raccolta vengono estratti e poi eliminati i valori più alti registrati e i valori minimi, estrapolando una media dei 4 valori restanti.

Il processo prosegue calcolando il prezzo di una specifica criptovaluta utilizzando questi 4 punti di dati estratti da fonti diverse. Il risultato viene poi confrontato con altri valori simili offerti da CoinMarketCap.com (CMC) e BitcoinWisdom.com (BW). Il valore medio ottenuto da questo confronto è noto come "Cryptofixing". Quindi il risultato finale è un valore considerato rappresentativo del mercato nel suo complesso.

Il fixing dell’oro fisico alla base di Cryptofixing

Il nuovo indice italiano si basa sul fixing dell'oro fisico: uno dei più antichi e importanti benchmark del mondo della finanza e rappresenta un punto di riferimento per chi compra o vende oro in grandi quantità e permette di fissare i prezzi con maggiore certezza. Si tratta di un'operazione che ha luogo ogni giorno lavorativo alle 10:30 ora di Londra ed è condotta da quattro grandi banche: Bank of England, Deutsche Bank, HSBC e Société Générale.

Il fixing dell'oro fisico è un meccanismo utilizzato da oltre 100 anni per fissare il prezzo dell'oro fisico sul mercato. È stato originariamente inventato per consentire agli investitori di negoziare un prezzo fisso per l'oro, evitando le fluttuazioni del suo valore dovute alle variazioni della domanda e dell'offerta.

Il fixing dell'oro fisico si basa su transazioni reali tra le banche coinvolte. Le banche ricevono gli ordini dai loro clienti prima dell'inizio della riunione e si accordano sul prezzo al quale venderanno o acquisteranno l'oro fisico alle 10:30 ora di Londra. Il prezzo concordato viene successivamente comunicato a tutti i partecipanti entro un minuto dalla fine della riunione.

Il fixing fisico dell'oro è un processo in cui i vari attori principali del mercato determinano il prezzo dell'oro, basandosi sulle proprie esigenze e su quelle dei propri clienti.

Il funzionamento di questo nuovo indice è sostenuto anche da un'iniziativa chiamata The Gold Fixing Company, lanciata da sette banche (Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Societe General, JP Morgan Chase e Bank of Nova Scotia).

I vantaggi del fixing dell'oro fisico

Come già anticipato, alla base del funzionamento del nuovo indice italiano di criptofissazione c'è il fenomeno del cosiddetto fixing fisico dell'oro. Esso presenta una serie di vantaggi in termini pratici:

1) Trasparenza: il prezzo viene fissato apertamente in tempo reale attraverso un'asta dal vivo tra venditori e acquirenti. Ciò significa che tutte le transazioni sono visibili a tutti i partecipanti; non c'è bisogno di intermediari o di terze parti che potrebbero voler manipolare i prezzi utilizzando metodi opachi come algoritmi o altri sistemi di intelligenza artificiale.

2) Stabilità: i fixing si basano su dati reali piuttosto che su speculazioni sull'aumento o la diminuzione dei prezzi in un momento futuro. Ciò rende più facile per gli investitori prendere decisioni su quali asset acquistare o vendere in un determinato momento.

Chi c’è dietro Cryptofixing: il consorzio Cryptovalues

Il consorzio Cryptovalues è un gruppo di aziende che si sono riunite per creare la piattaforma Cryptovalues. Il consorzio è stato costituito con l'obiettivo di contribuire a risolvere il problema di come far entrare le criptovalute nell'uso quotidiano e lavora a questo scopo sin dalla sua nascita nel 2020.

Il consorzio è composto da due parti principali: le aziende che ne fanno parte e i loro rappresentanti che collaborano tra loro per sviluppare nuove soluzioni per gli utenti, nonché una società indipendente che gestisce tutte le funzioni amministrative relative al consorzio stesso.

Tra i membri del consorzio ci sono aziende di vari settori, come la finanza, il commercio elettronico e le telecomunicazioni. Alcuni membri del consorzio hanno già lanciato i propri prodotti basati sulla tecnologia sviluppata nell'ambito di questo progetto, mentre altri lo utilizzano solo come base per ulteriori sviluppi o per l'integrazione nei loro progetti esistenti.

La sua realizzazione ha avuto, sin dall’inizio, l'obiettivo di fornire un sistema che potesse essere utilizzato da qualsiasi individuo o organizzazione per tracciare il valore di beni e servizi in tempo reale, senza doversi affidare ai metodi tradizionali di trasferimento del denaro o di contabilità. L'obiettivo era quello di fornire un sistema che permettesse anche a chi non ha familiarità con le criptovalute di utilizzarle in modo semplice e sicuro.