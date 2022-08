L'ecosistema Cosmos ottiene sempre più consensi in America Latina, con il suo trend apparentemente rialzista e con un evento che avrà l'interconnessione dei progetti digitali come focus che avverrà a Medellin, Colombia, a settembre 2022.

Molti trader ritengono che ormai si è quasi giunti alla fine del cosiddetto "crypto winter", cioè il periodo ribassista che ha segnato il mercato in modo più marcato che mai.

Ma è davvero così?

Analizzando alcune delle criptovalute più consolidate, possiamo sicuramente notare una crescita positiva delle ultime settimane che, tra alti e bassi, sembra spingere il settore verso nuovi trend positivi.

Una di queste è Cosmos(ATOM), salito al suo punto più alto da giugno 2022 con un rialzo del +23,4%. La capitalizzazione di mercato globale è in crescita, con un sentimento rialzista che si sta diffondendo velocemente.

Questo sembra essere favorito anche dal consenso che l'America Latina sembra avere maturato per le criptovalute e il Web3 in generale, divenendo il fulcro di eventi importanti come il Cosmoverse.

Il network di Cosmos infatti terrà un importante evento esclusivo che sembra tenere tutti con il fiato sospeso, tra novità e partner d'eccezione con biglietti che vanno a ruba.

Vediamo perciò cosa c'è dietro a così tanto interesse per la blockchain in questione e perché proprio nel Sud America tutto questo hype sta trovando terreno fertile.

Cosmos(ATOM): di cosa si tratta?

Regolato dalla criptovaluta $ATOM, parliamo di un network in espansione, concorrente di Ethereum al pari di Solana o Bitgert per quanto riguarda dApp e smart contract.

Cosmos si propone come una rete hub decentralizzata in cui tutte le altre reti possono operare in modo rapido e scalabile anche tra di loro.

Definita come "rete internet delle blockchain", si tratta di una sorta di luogo comune per i progetti su blockchain che si possono così trovare a collaborare tra di loro sfruttando la governance di Cosmos.

$ATOM, analisi della criptovaluta

Oggi le quotazioni cominciano in leggero ribasso, dello 0,4%.

Possiamo comprare la criptovaluta $ATOM a $11,40 presso gli exchange crypto a disposizione sul web, ma ci sono tutte le ragioni per cui potrebbe davvero valerne la pena.

Al momento sembra che la pressione rialzista si sia leggermente attenuata, forse con gli acquisti in pausa prima di un ulteriore corsa al rialzo!

Se analizziamo il prezzo noteremo che, in un timeframe di 4h, $ATOM si trova all'interno di un canale che punta verso l'alto, con un supporto chiaro a $10 che potrebbe innescare presto un'altra forte spinta rialzista.

Attendiamo conferme dai buyer, ma le prospettive sembrano assai positive dal punto vista tecnico.

Passaggio da layer 2 a Layer 0: addio Ethereum?

La blockchain è strutturata al pari di una piramide.

Oggi ci sono tre "gradini" che la compongono chiamati: layer 0, layer 1 e layer 2.

Per capirci Ethereum è un layer 2 e Cosmos un layer 0.

Recentemente Ethereum ha subito un duro colpo dal rivale grazie anche alla notizia che vede un progetto consolidato, cioè l'exchange crypto decentralizzato, dYdX, muovere la sua piattaforma da una dApp di livello 2 Ethereum alla propria blockchain basata su Cosmos, un layer 0.

Sì, avete capito bene: Cosmos è stato preferito a Ethereum! Motivo in più per non stupirsi di come numerosi progetti stiano preferendo la blockchain basata su $ATOM.

Cosmos si espande in America Latina, perché?

Quello di El Salvador, con il presidente Bukele e Bitcoin City era solo l'inizio.

In tutto il Sud America, infatti, l'inflazione e la difficoltà per i cittadini di mantenere stabili le proprie risorse di valore, stanno facendo rivolgere l'attenzione di tutti verso le criptovalute.

Tutte le aziende, una fra tante Mercado Libre, stanno infatti ampliando le strutture e le tecnologie a favore del Web3, secondo i bisogni e i desideri di un numero sempre crescente di consumatori.

Non è perciò un caso che una delle reti più in rapido sviluppo di questi tempi, Cosmos appunto, abbia scelto di realizzare il suo evento più importante in Colombia, a settembre 2022.

L'evento è chiamato "Cosmoverse".

Cosmoverse, l'evento più importante di $ATOM a settembre 2022

Ebbene sì, appuntamento a Medellín, Colombia.

Cosmoverse, l'evento più importante dell'ecosistema in questione ha annunciato che si terrà a Medellín il 17 agosto l'ultima vendita dei biglietti per il mega evento del mese di settembre presso l'Hotel Intercontinental.

Il bacino d'utenza è grande e l'entusiasmo in America Latina è alle stelle!

L'evento mostrerà il potenziale dei progetti che fanno parte della blockchain come Cosmos Hub, Juno Network, Osmosis, Injective, Persistence, Evmos e altri ancora, puntando anche sull'America Latina per la ricerca di nuovi talenti.

Ovviamente l'obiettivo resta quello di aumentare il consenso, la conoscenza e stimolare l'adozione.

Cosmoverse, appuntamento a settembre 2022

Dopo due prime pre-vendita di successo, più di 700 persone sono pronte ad ascoltare e interagire con i maggiori esponenti dei vari progetti che compongono l'ecosistema Cosmos; tra cui si confermano Agoric, Evmos, Secret Network e Akash Network.

Il prezzo dei biglietti che daranno accesso a conferenze, workshop, merchandise, souvenir, after party ufficiale, galleria d'arte NFT e la possibilità di interagire con ospiti e relatori, sarà di $99, acquistabili con $ATOM sul sito ufficiale dell'evento www.cosmoverse.org. Tutta l'America Latina attende Cosmoverse, dal 26 al 28 settembre 2022!

