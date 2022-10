In tutto il mondo si parla di regolamentare le criptovalute, ma in almeno 10 Paesi queste sono state vietate. La cosa potrebbe stupire, ma è strettamente legata alla storia degli Stati in questione e alla politica propria del loro governo.

In un contesto globale in cui si cerca di regolamentare le criptovalute, queste restano ufficialmente vietate in alcuni Paesi. Alcuni già espressamente contrari alle valute digitale, altri solo di recente.

Non tutti sono fan del Web3, anzi alcuni Stati vedono questo nuovo settore come un nemico dell'ordine, delle istituzioni e a volte perfino della religione.

A questo proposito, ecco quelle dove non è possibile in alcun modo possedere e scambiare crypto.

Algeria, crypto illegali

Nonostante alcuni Stati africani si siano dimostrati inclini all'apertura nei confronti del Web3, alcuni non lo sono assolutamente.

Mentre Kenya, Togo, Sudafrica, Tanzania e Nigeria appartengono ai primi 20 Paesi dove le criptovalute sono più utilizzate, lo stesso non si può affermare dell'Algeria, dove esse sono assolutamente vietate.

All'interno dello Stato è ritenuto reato l'utilizzo, la conservazione e la compravendita di criptovalute.

In Algeria infatti ha reso reato la pratica con un ordinamento del 2018.

Bolivia: Bitcoin vietato

Un altro Paese che non vuole aprirsi alla rischiosa innovazione spinta dagli asset digitali.

Stavolta siamo addirittura di fronte a una legge che, in Bolivia, ha reso l'uso di Bitcoin illegale sin dal 2014.

Nessuna possibilità di mediare, nessun ripensamento.

Bangladesh, ban esplicito, ma ambiguo

Nel Paese, il governo si ritrova spesso a "richiamare" i cittadini a non utilizzare alcuna valuta digitale.

Secondo la legge del Bangladesh, infatti, il trading di qualsiasi criptovaluta è bandito, sia che si tratti di Bitcoin sia che si tratti di altre tipologia di coin.

Addirittura sembra essere prevista una detenzione che può arrivare fino a 12 anni, pur non essendoci stato ancora alcun caso del genere. Strano, non credete?

A ogni modo la banca centrale afferma che non è possibile usare le criptomonete perché non presentano i requisiti necessari per essere ritenute valute ufficiali secondo il "Foreign Exchange Regulation Act" DEL 1947.

Ghana, illegalità controversa

Sebbene alcuni di questi Stati siano notoriamente contrari alle criptovalute, alcuni si dimostrano curiosi.

Proprio il Ghana ne è un esempio!

Il Paese non supporta gli asset digitali e li ha severamente vietati, eppure non può nascondere il fatto che la banca centrale sia interessata a trovare modi con cui legare le reti blockchain con il proprio sistema finanziario.

Iraq, popolarità crescente

I cittadini difficilmente vogliono privarsi dei benefici o delle opportunità che il progresso tecnologico/digitale ha portato nella forma delle criptovalute.

Proprio in Iraq l'utilizzo delle crypto è severamente vietato, ma sembrano diventare sempre più popolari giorno dopo giorno.

La banca centrale dell'Iraq le ha rese illegali nel 2017, ma ancora oggi non accenna a fare dietrofront nonostante l'interesse dei cittadini.

Egitto: criptovalute contro haram

Una questione religiosa? Sì, anche se forse in parte.

La verità è comunque che in Egitto il Bitcoin e le altre crypto sono vietate perché contrarie ai precetti islamici.

In particolare, il 2018 ha etichettato le valute digitali come "haram", cioè proibite secondo la religione islamica, inasprendo ancora di più i divieti nel 2020: nessuno può fare trading e promuovere crypto senza il permesso della banca centrale.

Nepal: no crypto

Altro Paese altro ban.

In Nepal vige una legge sin dal 2017 che ha reso Bitcoin e attività a esso correlate assolutamente illegali.

Addirittura è attualmente in vigore una legge secondo cui non è possibile effettuare transazioni in criptovalute nemmeno per gli stranieri che vivono in Nepal.

Unica eccezione europea: Macedonia del Nord

Sapevate che non esiste un ban effettivo su Bitcoin, Ethereum, Tether e altre crypto in Europa?

L'unica eccezione è rappresentata dal piccolo Stato della Macedonia del Nord, in cui non vi è spazio per le valute digitali.

Si tratta dell'unico e solo Stato che ha vietato l'utilizzo di criptovalute.

Qatar: contro il riciclaggio di denaro

Nel Paese vi è una lotta sfrenata contro il riciclaggio di denaro e i finanziamenti al terrorismo.

Il Qatar, nonostante la sua apertura sempre maggiore nei confronti del mondo esterno, rimane fermo sull'idea che assecondare Bitcoin & co. sia un errore che può favorire la criminalità.

Nel 2018, infatti, il Bitcoin è stato reso illegale dalla banca centrale dello Stato, che ha reso noto tramite circolare il divieto a tutti gli istituti bancari nazionali.

Leggi anche: Credit Suisse e Deutsche in crisi, cosa succede alle criptovalute se le banche falliscono?

Turchia, ban del presidente Tayyip Erdogan

Ultima, ma non troppo diversa dalle precedenti la storia della Turchia.

Paese soggetto a un'altissima inflazione, la Turchia ha registrato un diffuso utilizzo di criptovalute da parte dei cittadini che hanno sicuramente tentato di proteggere i propri risparmi.

Tuttavia, la banca centrale turca ha emanato un ordinamento nel 2021 per cui nessuna criptovaluta, sia essa Bitcoin o altro, può essere negoziata all'interno dello Stato.

Erdogan dice no alle crypto!

Leggi anche: Criptovalute: la migliore copertura contro l'inflazione?