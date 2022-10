Avete mai sentito parlare di come guadagnare con l'arbitraggio delle criptovalute? È un'attività divertente che si può fare da casa. Ecco tutto quello che c'è da sapere, compreso dove cominciare e come iniziare. Qual è la definizione di arbitraggio?

L'arbitraggio è l'atto di sfruttare le differenze di prezzo per attività identiche o simili tra due o più mercati. È possibile acquistare a prezzi bassi e vendere a prezzi alti per ottenere un profitto.

Che cos'è l'arbitraggio delle criptovalute?

L'idea principale dell'arbitraggio sulle criptovalute è quella di acquistare e vendere criptovalute con un profitto scambiandole su borse diverse. Questo risultato può essere raggiunto manualmente o automaticamente, a seconda che si desideri o meno utilizzare un software.

L'obiettivo è quello di sfruttare le differenze di prezzo tra le diverse borse, spesso causate da ritardi nell'elaborazione degli ordini. Ad esempio, se vedete che il prezzo di una moneta è di 100 dollari su una borsa ma di soli 90 dollari su un'altra, potete acquistarla a 100 dollari sulla prima e venderla a 90 dollari sulla seconda.

L'arbitraggio sulle criptovalute non è la stessa cosa dell'arbitraggio sui prezzi. Nell'arbitraggio sui prezzi, si acquista a prezzi bassi e si vende a prezzi alti nella stessa borsa. Nell'arbitraggio sulle criptovalute, si compra e si vende a prezzi diversi su borse diverse.

Come si fa l'arbitraggio sulle criptovalute?

Esistono due modi principali per fare arbitraggio sulle criptovalute: manualmente o automaticamente tramite software. Il trading manuale consiste nel monitorare più borse per individuare le differenze di prezzo tra di esse e sfruttare queste differenze acquistando/vendendo criptovalute su una borsa e vendendo/acquistando su un'altra.

Come si può facilmente intuire, il semplice arbitraggio di criptovalute è la tecnica più comune tra i trader principianti. Questo tipo è anche chiamato scambio incrociato. Il motivo ha a che fare con il fatto che, in questo caso, continueremo a utilizzare entrambe le piattaforme per lo scambio di valute digitali.

In tema di arbitraggio vale la pena sottolineare che funziona meglio se sussistono grandi volumi di scambio. Per importi di poco conto, il gioco potrebbe non valere la candela in quanto l'arbitraggio di criptovalute può rendere molto ma a patto che sia condotto sulla base di ricerche, calcoli e stime.

Investi in criptovalute

Il mercato delle criptovalute continua ad espandersi. Si tratta di una nuova area in continua espansione e sempre più utilizzata come metodo di pagamento da diverse piattaforme. Ma è davvero possibile guadagnare investendo in queste criptovalute?

Ebbene, con lo sviluppo del mercato delle criptovalute, anche gli strumenti di trading legati alle valute digitali sono diventati sempre più diversificati, così che gli utenti di oggi possono investire attraverso futures, CFD, swap, margine, leva, ecc. criptovaluta. Sempre e ovunque.

Pertanto, teniamo presente che, al momento, la soluzione migliore per poter investire in criptovalute è sempre quella di utilizzare un broker serio e regolamentato come eToro e Capital.com oppure una soluzione tramite un exchange qualificato come Coinbase.

L'arbitraggio triangolare è più semplice dell'arbitraggio binario

Gli intermediari autorizzati sul nostro territorio, che consentono l'arbitraggio triangolare regolare, mostrano in modo chiaro e diretto tutte le normative e le licenze acquisite nel tempo. La piattaforme operative in genere sono intuitive e facili da usare e possono essere gestite tramite app o Xstation.

La registrazione alla piattaforma di solito è semplice: questa operazione richiede alcuni minuti e può essere eseguita tramite un'app per smartphone e una pratica modalità desktop web. È sufficiente inserire rapidamente i dati e verificare con ID per ottenere un account.

Occhio però alla scelta: verificate sempre che si tratti di un tool relamente certificato e autorizzato ad operare, ricordatevi che le truffe sono sempre dietro l'angolo!

L'arbitraggio binario è più redditizio dell'arbitraggio triangolare

Sia l'arbitraggio binario che quello trinagolare sono metodi legali e redditizi ma, l'individuazione delle opportunità di arbitraggio a triangolo all'interno dello stesso scambio può risultare più complicato e difficile. Al contrario, un numero elevato di operazioni effettuate sulla medesima borsa può dar luogo a a sconti di tariffa interessanti con un positivo effetto sui profitti.

Le strategie di trading di arbitraggio triangolare implicano l'investimento in una o più valute contemporaneamente, aumentando la probabilità che mercati inefficienti creino opportunità per i trader. Ma come? Ecco alcuni consigli.

L'arbitraggio regolare si riferisce all'acquisto e alla vendita della stessa risorsa digitale su borse diverse con prezzi molto diversi.

L'arbitraggio triangolare comporta differenze di prezzo tra tre valute sullo stesso scambio. Cerca di sfruttare le differenze di prezzo convertendo più volte. Ad esempio, acquisti BTC con USD, vendi ETH per BTC e quindi converti ETH in USD.