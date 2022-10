Se le fonti di energie rinnovabili implicano costi molto elevati che vengono digeriti solo da coloro che vogliono investire in modo sostenibile e a lungo termine, che cosa possono apportare di positivo le criptovalute alle reti elettriche?

Il mercato cripto sta alterando i sistemi tradizionali, magari non stravolgendoli completamente come si pensava agli albori di Bitcoin ma sicuramente proponendo soluzioni alternative e più moderne. Tra queste c'è la necessità di cambiare le infrastrutture rendendole più sostenibili e l'uso di fonti di energie rinnovabili.

Ma non solo. Procedendo in ordine l'ottimizzazione delle reti elettriche attuali avrebbe la priorità perchè, nonostante viviamo in società più o meno industrializzate, le perdite di energia sono ancora troppo alte.

Quali sono le perdite di energia che avvengono durante la fase di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica? E perchè le criptovalute potrebbero aiutare ad ottimizzare le reti elettriche?

Che cos'è una rete elettrica

Una rete elettrica è molto di più del sistema di trasmissione dell'elettricità perchè implica la collaborazione di diverse entità sia di fornimento che di controllo, le scelte e le abitudini degli utenti e così via. Per definizione si può considerare una rete elettrica come:

l'insieme dei fornitori di energia e dei consumatori di questa, collegati da linee di trasmissione e distribuzione he possono essere gestiti da uno o più centri di controllo.

Da quando le nuove tecnologie sono entrare nei meandri delle nostre infrastrutture i governi puntano soprattutto all'ottimizzazione delle risorse come le iniziative Smart Grid che con l'intelligenza artificiale cercano di migliorare le operazioni, la manutenzione e la pianificazione.

Automatizzare le operazioni e garantire che i componenti della rete possano comunicare tra loro secondo necessità è una delle sfide delle criptovalute. Le monete digitali vengono continuamente accusate del consumo di grandi quantità di energia proprio perchè si sono inserite in un mondo già sensibile ai temi del corretto uso delle risorse.

Piccoli passi verso le energie rinnovabili

Le società di criptovalute è uno dei tanti granelli del sistema economico che per diventare sostenibile avrebbe bisogno di una rivoluzione che stravolgesse il sistema di approvviggionamento energetico.

Le fonti di energie rinnovabili implicano costi molto elevati che vengono digeriti solo da coloro che vogliono investire in modo sostenibile e a lungo termine.

Nel caso dell'Italia a questi costi si aggiunge una complessa burocrazia che rallenta i processi di approvazione persino le misure considerate urgenti e di prima necessità (come ora il gas). Analizzare questa panoramica in dettaglio è come scoprire che i pezzi del puzzle sono fatti di ulteriori pezzi sempre più piccoli.

La scusa della crisi economica non regge perchè anche durante i momenti più rosei non ci sono stati grandi cambiamenti per la riduzione degli impatti ambientali, economici e sociali. E parte di queste mancanze si riversano oggi sui Paesi meno industrializzati e quelli meno resilienti.

Lo spreco di energia nelle reti elettriche

Il passaggio verso altre fonti di energia più sostenibili sembra molto lento e le criptovalute purtroppo non stanno spingendo molto questa trasformazione. Però almeno stanno apportando dei miglioramenti alle reti elettriche in particolare alla riduzione dello spreco di energia prodotta.

Secondo i dati della World Bank "Electric power transmission and distribution losses (% of output)" una delle maggiori perdite di energia avviene nella fase di trasmissione e di distribuzione. I Paesi meno industrializzati subiscono gravi perdite che possono raggiungere anche il 70% di sprechi.

I Paesi più industrializzati come gli Stati Uniti mostrano un minimo di perdite che si aggira intorno al 6-7%, che tradotto in termini energetici è comunque significante. Le criptovalute in questo caso si dimostrano essere un esempio di come gestire meglio l'energia ottimizzando i processi.

Come ottimizzare le reti elettriche

I minatori di criptovalute sono particolarmente adatti per aiutare le reti elettriche perchè uno dei loro obiettivi è la massima resa al minimo costo e quindi al minimo uso delle risorse. Con alcuni accorgimenti si possono raggiungere dei risultati soddisfacenti.

Uno di questi è la disattivazione rapida delle reti durante le ore di punta del consumo di energia: se tutti i minatori di criptovalute fossero disposti a ridurre il loro consumo di energia durante le ore di punta il loro carico annuale sarebbe ridotto del 13-15%, con una conseguente riduzione delle emissioni di carbonio.

Questo è il calcolo esposto da Fred Thiel, l'amministratore delegato di Marathon Digital Holdings. Egli stesso ha dichiarati che i minatori di criptovalute del Montana non sono particolarmente d'accordo a ridurre le loro attività. Durante gli incontri non è mai emersa la volontà di ridimensionare "neanche per un nanosecondo" di bloccare le attività nelle ore di punta.