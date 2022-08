Probabilmente, se siete alle prime armi avete in testa una marea di informazioni sulle criptovalute: cosa sono, a cosa servono e via di seguito. Ecco allora qualche consiglio base per poter effettuare delle scelte ponderate.

Investire in criptovalute è il sogno di molti principianti che aspirano a una rendita fissa. Quel che va considerato, prima di fare questo passo, è che non si tratta di una scelta semplice e priva di complicazioni. Al contrario, ogni decisione che comporta un investimento va adeguatamente ragionata.

Ecco perché abbiamo deciso di darvi questi 3 semplici consigli, per fare in modo che possiate adottare una strategia vincente, che vi condurrà a risultati produttivi con le criptovalute.

Investire in criptovalute: ecco il passo 1

Probabilmente, se siete alle prime armi avete in testa una marea di informazioni che possono generare confusione: cosa sono le criptovalute, a cosa servono, il perché della loro utilità. Eppure, nonostante questa matassa di informazioni da accumulare vi piacerebbe investire e vorreste capire da dove cominciare.

Bene! Se siete in questa situazione non scoraggiatevi, è più facile di quanto non crediate. Anzitutto, abbiate cura di leggere un po' di documenti ufficiali su Bitcoin ed Ethereum. Si tratta di due nomi altisonanti nel mondo delle criptovalute, ma che rappresentano la radice dalla quale non dovrete discostarvi troppo se siete dei neofiti.

Su internet potrete attenzionare le info dei loro siti ufficiali e aggiungere interessanti altre guide che sapranno spiegarvi bene il fulcro dell’argomento in questione.

Passo 2: dopo l’informazione, l’operatività

Ecco il passo 2, diventare operativi. Dopo aver compreso che Bitcoin ed Ethereum sono due progetti di grande valore e utilità, potrete iniziare a considerare l’idea di investire. Per farlo in maniera adeguata, dovrete compiere un passo di avanzamento che vi porterà alla cifra da destinare all’acquisto delle cripto.

Avete già dei fondi da parte? Qualora doveste perderli sarebbe un sacrificio per voi, o la cosa vi lascia indifferenti? Cominciate da qui, dal rispondervi a queste semplici domande: l’operatività è un fatto concreto che parte dal destinare una fetta dei vostri fondi alle criptovalute.

Se non avete ancora dei fondi per cominciare stilate un piano di accumulo con una durata predeterminata, stabilite quanto potete mettere da parte ogni giorno oppure ogni mese. Ogni singola goccia del vostro progetto alimenterà l’investimento finale. Qui, siete già a metà dell’opera!

Passo 3: la scelta

L’ultima parte del programma d’investimento in criptovalute prevede la scelta del “come” destinare i fondi accumulati nel tempo. Qui avrete più opportunità. La cosa più semplice da fare è sicuramente quella di acquistare la vostra criptovaluta preferita, o anche più di una, e attendere che, nel tempo, aumenti di valore per poi rivenderla.

I tecnici la chiamano “Holding” e con questo termine identificano la logica di accumulo di crypto destinate alla loro conservazione a lungo termine. In alternativa, se ve la sentite, potete anche iniziare a tradare le criptovalute con piattaforme semplici come eToro.

Ovviamente, questo passo presuppone qualche conoscenza di base del trading e del funzionamento della piattaforma.

Vale la pena farlo?

Forse vi siete già risposti a questa domanda se avete già deciso di investire, ma la risposta per quanto sia personale ha anche degli aspetti oggettivi. Le criptovalute rappresentano senza ombra di dubbio il futuro sotto tanti punti di vista.

Al di là della loro piena integrazione all’interno dei nostri sistemi finanziari, continueranno ad esistere perché ci hanno aperto una finestra su una grande mole di utilità. Oggi riesce difficile immaginare un mondo senza le criptovalute e se è vero che “chi la dura la vince” allora vale la pena di tentare!