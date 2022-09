Sapere cosa fare nel mercato delle criptovalute è arduo anche per i migliori investitori al mondo e molti trader si chiedono se sia la fine o un nuovo inizio per le crypto. La verità esiste, ma molti la dimenticano o semplicemente non riescono ad accettarla.

Le criptovalute sono rimaste anonime per gran parte del tempo, acquisendo una certa rilevanza solo dopo qualche anno.

Subito dopo la nascita del Bitcoin nel 2009, non si pensava nemmeno alla tecnologia blockchain o all'eventualità di avere monete virtuali dotate di un certo valore economico.

Solo in seguito alcuni intrepidi si sono lanciati in direzione della prima criptovaluta mai creata, spronando un interesse crescente che ha concesso la creazione di tutte le altre criptovalute che conosciamo.

Alcune hanno fatto la storia, come Ethereum con gli smart contracts e Dogecoin o Shiba Inu per la crescita esponenziale incredibile che hanno mostrato in brevissimo tempo.

Oggi, però, sembra che questo mercato non accenni a risollevarsi e che il cosiddetto "crypto winter" possa essere solo la grande bolla descritta perfino da investitori come Warren Buffet.

Ma è la verità? Scopriamolo, perché alcuni sono convinti al contrario che questo ribasso sostenuto sia una delle migliori occasioni per tutti gli investitori!

Ragioni dietro il successo delle criptovalute

Dal 2013 al 2021, Bitcoin ha visto crescere il proprio valore per più di 10 volte.

Questo, insieme al sostegno di personaggi come Elon Musk con Dogecoin e alla tecnologia rivoluzionaria della blockchain, hanno fatto sì che il fenomeno crypto crescesse a vista d'occhio, dando vita a tantissime valute digitali.

Ma non dimentichiamo che le criptovalute rappresentano anche un modo per decentralizzare la finanza globale, diventando così noi stessi le nostre banche.

E inoltre tutti vi hanno accesso, anche nei Paesi meno fortunati dal punto di vista economico, garantendo ottimi livelli di anonimato, velocità e trasparenza nelle transazioni internazionali e non.

Caduta del gigante: che sta succedendo?

Tutto era stupendo, specialmente durante la pandemia da COVID-19, in cui le crypto hanno registrato una crescita importante che ha fatto felici moltissimi investitori.

Purtroppo l'ottimismo si è spento rapidamente negli ultimi mesi a causa della caduta rovinosa del mercato crypto, in cui diverse valute digitali hanno perso più del 50% dai loro massimi, allarmando tutti.

Sia stato l'aumento incredibile dei tassi d'interesse statunitensi per combattere l'inflazione, sia stata la crisi energetica in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, oppure il disastro della Stablecoin Terra/Luna insieme a quello di Celsius, il sentiment è sempre più negativo.

Alcuni, però, non demordono e credono che questo sia il momento di accumulare asset digitali.

Migliore momento per investire?

In un panorama così negativo alcuni trader esperti ammettono che questo era previsto e che in ogni caso questo crollo rappresenti un'opportunità! Ma come?

Ebbene, il settore crypto è moto vasto: pensate che ci sono attualmente in circolazione circa 17.000 monete virtuali.

Non tutte hanno subito così tanto il forte ribasso di mercato e alcuni nuovi progetti potrebbero risultare vincenti perfino in questo periodo!

Senza poi dimenticare che moltissimi trader continuano a comprare Bitcoin, Ethereum, Solana e molti altri a prezzi scontati, certi che il loro valore tornerà a crescere presto, approfittando della possibilità di acquistare vicino i minimi.

Rischi elevati, non è una novità

La preoccupazione maggiore che riguarda questo settore è la volatilità e l'alto profilo di rischio.

Alcune criptovalute si sono dimostrate volatili oltre ogni misura e non è facile per gli investitori scegliere questi asset così rischiosi durante una crisi globale a tutto campo.

In periodi come questi spesso ci si rifugia nell'oro o nel dollaro americano piuttosto che asset così rischiosi.

D'altronde basti pensare che BTC ha perso circa il 68% dal suo massimo attestato intorno ai $69.000 a novembre 2021!

Insomma non è una novità.

Criptovalute, la verità che ogni investitore dovrebbe conoscere

Nei mercati finanziari non si è mai certi, ma c'è una verità che le criptovalute hanno già chiarito da tempo: l'alta volatilità è una proprietà intrinseca che gli conferisce il grande potenziale di profitto.

Ciclicamente il mercato crypto ha subito perdite importanti prima di ripartire (basti pensare al re delle criptovalute BTC nel 2017) e ha sempre stupito tutti, facendo la gioia degli investitori più ottimisti.

Vuol dire che questo è il momento migliore per investire? Difficile dirlo, ogni trader ha le proprie teorie.

Tuttavia un periodo come questo ce lo si doveva aspettare e non si può parlare di "fine" o "momento migliore" in senso assoluto, ma di qualcosa che accade dalla nascita delle criptovalute e per questo non essere fonte di ottimismo/pessimismo eccessivo, ma solo di una più accurata analisi di questi asset.

Anche il parere dei più esperti può fare comodo se si è in dubbio, ma non vuol dire che sia certo al 100%!

