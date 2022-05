Il mercato delle criptovalute è al collasso, si urla da ogni parte, eppure questo crollo degli asset crittografici sui mercati, dovuto in parte alle azioni delle banche centrali dei vari paesi, non è altro che una fase ciclica in cui si trovano i mercati definita bear market. Ai fini del trading con criptovalute quando i prezzi sono al ribasso è l’occasione buona per comprare, vediamo quindi quali sono i token potenzialmente più validi in questo senso.

Chi non vorrebbe essere stato tra i pochi fortunati che, acquistati dei Bitcoin una decina di anni fa quando valevano pochi spiccioli, oggi si ritrova con una fortuna visto che nonostante il ribasso degli asset crittografici sui mercati un BTC vale comunque quasi 30.000 €.

Eppure, se in questo senso il treno dei Bitcoin sembra passato, l’universo crypto è costellato di monete digitali con una storia più breve e che ancora attendono l’esplosione.

In questo periodo sentir parlare di acquisto di criptovalute può far storcere il naso a molti vista la situazione in cui versano i mercati con la gran parte degli asset crittografici a ribasso a causa di svariate motivazioni.

Certamente la responsabilità maggiore del bear market va ricercata nelle azioni della banca centrale statunitense, la FED, che ha proceduto all’aumento dei tassi di interesse sui bond pari a 50 punti base.

Altro scossone al mondo crypto è arrivato poi dal crollo della Blockchain Terra che vantava un capitale di mercato di ben 60 miliardi di dollari e cha ha generato un effetto a catena portando nel tracollo molte altre criptovalute, in primis gli stablecoin algoritmici come il suo UST.

Questo panorama, se genera terrore, è in verità spesso uno dei momenti migliori per comprare criptovalute soprattutto ai fini del trading, perché la situazione macroeconomica è destinata inevitabilmente a mutare. Ad esempio, i tassi di interesse vengono ciclicamente aumentati e poi abbassati dalle banche centrali al fine di regolare l’inflazione delle valute fiat.

Detto questo vogliamo presentarvi alcune criptovalute diverse dai Bitcoin, ma per cui l’analisi di mercato fa pensare ad un rialzo a breve o medio termine.

Ethereum verso il rialzo sui mercati dopo The Merge e il passaggio al Proof of Stake di agosto

Se Ethereum non fa certo parte delle criptovalute sconosciute e che hanno bisogno di pubblicità, essendo la seconda dopo i Bitcoin per fama e capitalizzazione di mercato, c’è una particolare vicenda che riguarda questa piattaforma Blockchain che influirà sul prezzo della moneta digitale ETH, segnandone presto un rialzo con il suo picco a medio termine secondo gli analisti.

Questo perché se i Bitcoin sono concentrati sull’essere il bene rifugio del futuro con la loro esigua fornitura di 21 milioni di token, Ethereum è la prima e la più grande Blockchain open source, dove cioè parti terze possono sviluppare le proprie applicazioni.

Il bacino di utenza di Ethereum è diminuito però a favore dei suoi competitors a causa degli alti costi della piattaforma, in relazione a delle commissioni che si applicano ad ogni operazione e che si chiamano “gas fee”. Tali gas fee sono dovute all’alto costo di mantenimento dell'ecosistema Ethereum che utilizza per convalidare le transazioni un protocollo di consenso chiamato Proof-of-Work (PoW), che è ad alta intensità energetica.

Entro agosto 2022 o comunque non più tardi di ottobre, Ethereum dovrebbe passare al Proof-of-Stake (PoS), processo che non richiede l’enorme fabbisogno energetico di hardware e che quindi permetterà alla piattaforma di ridurre i costi delle transazioni e diventare di nuovo appetibile agli sviluppatori terzi. Questo influirà positivamente, sul medio periodo, anche sull'andamento di mercato della criptovaluta ETH, che rappresenta l’utility token della piattaforma, vista che questa punta a riacquistare la fetta di utenti rubata dai competitors.

Al momento i cui scriviamo CoinMarketCap rileva 1 ERH = 1835 €.

Questo potrebbe essere il momento giusto per comprare Binance (BNB)

Tra i competitors Ethereum ha un terribile rivale che è Binance Smart Chain, una piattaforma Blockchain open source dai costi infinitamente più bassi e che ormai sta diventando una colonna portante del mondo crypto sia per lo sviluppo di criptovalute che di asset quali NFT, metaversi e videogiochi play to earn.

L’utility token di questa piattaforma sono i BNB che al momento hanno un valore di mercato di 306 € a unità sempre seguendo CoinMarketCap.

I BNB in questo momento sono al quinto posto nella classifica delle criptovalute e vantano una capitalizzazione di mercato di oltre 50 miliardi di dollari. Binance che ha avuto un massimo storico di oltre 686,31 dollari è un token attraversato da una forte revisione al rialzo anche a breve termine.

Criptovalute e Metaverso: occhio a The Sandbox (SAND) con previsioni al rialzo sui mercati

Se BNB ed ETH sono utility token di due diverse Blockchain, passiamo ora ad un tipo diverso di criptovalute legate invece al metaverso. Anche in questo caso siamo davanti a criptovalute native di una determinata piattaforma, che si utilizzano per l’acquisto di risorse all’interno del marketplace della stessa, solo che si tratta di realtà virtuali.

In particolare uno dei metaversi Blockchain più famosi al mondo, che è The Sandbox e che ospita molte case virtuali di vip e filiali online di brand famosi, ha lanciato la sua criptovaluta che sostiene l’economia di questo universo digitale e che si chiama SAND.

La valuta digitale SAND lanciata solo a d agosto 2020, con un valore all’epoca di 0,05 euro a unità, ha in data odierna un valore di mercato di 1,24 €, ma un massimo storico registrato l’anno scorso di oltre 5 € a token.

La capitalizzazione di mercato è al momento di 1.546.666.823 €, mentre è prevista una fornitura massima di 3 miliardi di token, di cui 1.227.664.778 SAND già circolanti.

Shiba Inu: da meme coin ad utility token. Quali effetti sul prezzo della criptovaluta

Shiba Inu è un’altra moneta da tenere sotto controllo poiché quest’anno l’ecosistema sta vedendo un ampliamento notevole.

Siamo davanti ad una criptovaluta definita della classe dei meme coin che nascono per gioco, questa per lo specifico scopo di fare concorrenza ai Dogecoin.

Trovatosi a vivere un momento di successo inaspettato Shiba Inu è stato tra i pochi progetti che ha deciso di cavalcare l’onda in modo intelligente, creando un ecosistema completo in cui la criptovaluta Shiba Inu possa servire a qualcosa e che è un metaverso.

Sta infatti per nascere Shib: The Metaverso, una realtà digitale dove il token Shiba Inu è parte fondamentale dell'economia, una situazione che trasformerà un semplice meme coin in un utility token. Il lancio del metaverso e l’utilizzo della criptovaluta all’interno avranno conseguenze interessanti per Shiba Inu con la moneta che nonostante il suo successo oggi 1 SHIB vale solo 0,000010 €.

Il prezzo così basso del token ha anche un vantaggio perché permette di poter acquistare un cospicuo numero di criptovalute ad un costo basso in valuta fiat.

La nuova era delle criptovalute: PAXG. Il token con cui si acquista anche oro fisico

L’altra criptovaluta che vogliamo proporvi è completamente di diversa natura e fa parte della famiglia degli stablecoin, cioè token il cui andamento di mercato non è autonomo ma che nel prezzo seguono un altro asset, il quale più spesso è una valuta fiat come il dollaro.

Pax Gold (PAXG) però non è ancorato a nessuna valuta a corso legale, bensì all’oro fisico, dove 1 PAXG = 1 OZ di oro fisico (28,35 grammi). Stando al valore dell’oro al momento, 1 token Pax Gold vale 1.733 €, tuttavia la criptovaluta può essere acquistata in frazioni fino a 0,01 PAXG.

Per ogni quantità di criptovaluta acquistata si acquista anche la proprietà dello stesso quantitativo in OZ di oro fisico che la Paxos conserva in un caveau professionale della Brink’s di Londra. A differenza di altre criptovalute di questo tipo, Pax Gold presenta un’affidabilità massima poiché coopera con le autorità USA da cui viene monitorata anche la riserva di oro posseduta nei caveau al fine di verificare che sia pari al numero di token PAXG circolanti.