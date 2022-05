Investire in valute digitali è ancora un concetto nuovo e ci sono molte altre cose da imparare prima di iniziare. Poiché le trasformazioni del mercato destano serie preoccupazioni per i trader, una decisione consapevole è molto importante. Ciò può produrre rendimenti eccellenti.

Oggi le criptovalute sono di gran moda, in particolare tra gli investitori speculativi. Un investimento che un tempo era considerato marginale è diventato un argomento di primo piano sulla stampa finanziaria. Il bitcoin viene discusso quotidianamente su reti finanziarie come CNBC, dove il prezzo corrente viene visualizzato su un ticker.

Tutto ciò significa che anche l'investitore medio ora ha familiarità con Bitcoin e criptovalute. È probabile, tuttavia, che la maggior parte delle persone non sappia che Bitcoin non è l'unica criptovaluta disponibile. Hai una vasta gamma di altre opzioni tra cui scegliere se vuoi evitare i grandi nomi. In altre parole, ci sono molte criptovalute economiche che non ti esporranno a grossi rischi. In effetti, potrebbe esporti solo a risultati da poco a enormi.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco 10 criptovalute economiche che dovresti considerare di acquistare nel 2022 perché hanno un grande potenziale.

Le criptovalute più economiche n. 1: Ripple (XRP)

Prezzo delle monete al 22 dicembre: $ 0,9635

XRP Ledger è un registro distribuito open source utilizzato da una criptovaluta open source chiamata XRP. All'inizio, Ripple, una blockchain aziendale società che facilita le transazioni globali, ha sviluppato questa utilità. Con la sua tecnologia integrata per i pagamenti, XRP, Ripple afferma di essere in grado di regolare le transazioni in modo più rapido, affidabile ea un costo inferiore rispetto all'infrastruttura di pagamento globale standard.

Il prezzo di XRP, sebbene volatile, è aumentato di quasi il 315% dall'inizio dell'anno, ma puoi comunque acquistarlo a meno di $ 1. Sebbene Ripple stia attualmente affrontando una causa da parte della la US Securities and Exchange Commission, per presunta negoziazione di titoli non registrati, il prezzo della criptovaluta è ancora inferiore a $ 1. Inoltre, un gruppo di sorveglianza del governo ha intentato una causa sostenendo che i funzionari della SEC hanno conflitti di interesse e sono prevenuti nei confronti di Ripple. Questo potrebbe aiutare a risolvere la causa a favore di Ripple.

Le criptovalute più economiche n. 2: Dogecoin (DOGE)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $ 0,1757

Sebbene Dogecoin fosse inizialmente pensato per essere uno scherzo, è diventato un vero affare per coloro che ne hanno beneficiato. Con un prezzo di $ 0,17 per moneta al 21 dicembre, la moneta è ancora molto conveniente, soprattutto rispetto al suo picco di $ 0,68 a maggio. All'inizio dell'anno, DOGE poteva essere acquistato per meno di mezzo centesimo, ma il suo prezzo è aumentato di oltre il 2.860%.

A differenza della maggior parte delle criptovalute che hanno scopi reali, lo scopo di Dogecoin è quello di fungere da interpretazione satirica di Bitcoin. Il mercato delle criptovalute è aumentato notevolmente all'inizio di quest'anno grazie ai Messaggi e tweet di Elon Musk. All'inizio di quest'anno c'era un tipo simile di speculazione che ha fatto aumentare le condivisioni di GameStop di oltre il 400% in una sola settimana.

Tuttavia, per coloro che realizzano profitti reali e sono ancora alla ricerca di criptovalute "economiche", è improbabile che questo abbia importanza. Quindi, potrebbe valerne la pena anche nel prossimo anno. Il CEO di Tesla ha annunciato in un tweet a metà dicembre che Tesla avrebbe reso disponibile l'acquisto di alcuni prodotti con Doge.

Quindi, forse avrai la possibilità di acquistare la tua prima Tesla con doge? Potrebbe valere la pena provare.

Le criptovalute più economiche n. 3: Chainlink (LINK)

Prezzo delle monete al 22 dicembre: $ 20,25

Coinbase specifica che Chainlink è un altro token Ethereum utilizzato per alimentare la rete Oracle decentralizzata Chainlink. Connessioni sicure tra origini dati esterne, API e sistemi di pagamento vengono effettuate tramite questa rete.

Utilizzando la piattaforma Chainlink, i contratti intelligenti possono essere espansi per sfruttare i dati del mondo reale e il calcolo fuori catena pur rimanendo sicuri e affidabili, due dei principali vantaggi della tecnologia blockchain. Mentre Chainlink fluttua nel prezzo, attualmente viene scambiato a meno di $ 20 per moneta. Si tratta di un aumento di quasi il 59% dall'inizio dell'anno, ma ben lontano dal suo massimo di 52 settimane, offrendo agli investitori la possibilità di acquistare a buon mercato.

Le criptovalute più economiche n. 4: moneta USD (USDC)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $ 0,9995

Le stablecoin, come USD Coin, sono indicizzate al valore di un altro asset: qui è il dollaro USA. Il prezzo della moneta in USD oscilla di pochi centesimi di centesimo prima di tornare a $ 1, rendendolo notevolmente stabile rispetto ad altre criptovalute. AAVE, che è una piattaforma di finanziamento decentralizzata, ti consente di guadagnare interessi sui prestiti tramite la tua USD Coin. Anche se non puoi guadagnare acquistando a un prezzo basso e vendendo un valore elevato come faresti con altri token, puoi guadagnare interessi prestando la tua moneta in USD.

Una fusione di una società di acquisizione per scopi speciali con Concord Acquisition Corp. metterà USD Coin sul mercato pubblico coniando una società di acquisizione per scopi speciali che è gestita congiuntamente da Coinbase e Circle, una piattaforma di trading legata alle criptovalute. Annunciando la transazione, Circle valuta la sua impresa a 4,5 miliardi di dollari. Da aprile, Coinbase è quotata in borsa.

Le criptovalute più economiche n. 5: Cardano (ADA)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $ 1,34

Il prezzo di Cardano rimane di poco superiore a $ 1,00, il che lo rende un investimento estremamente interessante per la maggior parte degli investitori, nonostante il suo aumento di circa il 610% dall'inizio del 2021.

Secondo Coinbase, Cardano è una piattaforma blockchain open source basata su un protocollo di consenso proof-of-stake chiamato Ouroboros, che convalida le transazioni in modo efficiente senza consumare grandi quantità di energia.

Il progetto Cardano utilizza il linguaggio di programmazione Haskell. Una matematica del 19° secolo di nome Ada Lovelace ha ispirato il simbolo per il token Cardano: ADA. Per quanto riguarda i loro sviluppatori, Ouroboros facilita il decentramento di Cardano fornendo al contempo alla rete la possibilità di scalare in modo sostenibile senza sacrificare la sicurezza.

Le criptovalute più economiche n. 6: Polygon (MATIC)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $ 2,57

Come estensione della rete Ethereum in un sistema multi-catena, Polygon è un'applicazione decentralizzata basata sul protocollo Ethereum. Con il supporto degli scambi di crittografia Coinbase e Binance, Polygon potrebbe essere un'ottima soluzione per aiutare gli sviluppatori a distribuire applicazioni decentralizzate in modo più rapido, efficiente e conveniente. Definisce MATIC il token di "livello due" più promettente, ovvero quello costruito su una blockchain esistente.

Il progetto crittografico MATIC è aumentato del 21% durante un sell-off di inizio dicembre, mentre altre criptovalute sono crollate, secondo Notizie USA. Sebbene le criptovalute siano investimenti altamente speculativi, potrebbe essere un buon segno che MATIC abbia mostrato resilienza.

Le criptovalute più economiche n. 7: Stellar (XLM)

Prezzo della moneta al 21 dicembre: $ 0,2703

La rete Stellar è la propria rete di pagamento e i lumen che utilizza sulla rete sono la sua valuta. È stato concepito per gli istituti finanziari che effettuano transazioni di grandi dimensioni per utilizzare la rete, ma chiunque può utilizzarla.

La blockchain Stellar consente che questo tipo di transazione avvenga quasi istantaneamente a costi minimi o nulli, a differenza di altre reti blockchain, tradizionali o addirittura concorrenti. Dall'inizio del 2021, il prezzo di Stellar Lumens è più che raddoppiato, ma ha avuto un anno passato molto volatile.

Le criptovalute più economiche n. 8: Tether (USDT)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $1

Il token Tether è una criptovaluta sostenuta da un dollaro. Il prezzo dei token Tether è ancora entro poche centinaia di cent di $ 1, il che la rende una delle criptovalute più convenienti.

Nonostante ciò, è improbabile che il prezzo di Tether si muova molto come molte altre criptovalute perché, come USD Coin, Tether è una stablecoin legata al valore del dollaro USA.

Le criptovalute più economiche n. 9: Decentraland (MANA)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $ 3,32

Il token Decentraland è alla base dell'omonimo gioco di realtà virtuale, che utilizza la blockchain di Ethereum.

Decentraland è descritto da Securities.io come un mondo virtuale 3D in cui gli utenti acquistano terreni e utilizzarlo per creare contenuti, monetizzare, acquistare beni e servizi e visualizzare altre proprietà. Il progetto di criptovaluta ICON, con una capitalizzazione di mercato di 6,012 miliardi di dollari, non è un gioco da ragazzi. Dall'inizio del 2021, il valore di Decentraland è aumentato del 4.025%.

Le criptovalute più economiche n. 10: Shiba Inu (SHIB)

Prezzo della moneta al 22 dicembre: $ 0,0000363

Come per Dogecoin, Shiba Inu era basato su meme che circolavano sulla razza di cane giapponese, Shiba Inu. È meme crypto creato in modo anonimo come un riff su Dogecoin, basato su meme su Shiba Inu.

Secondo CoinMarketCap, Shiba Inu ha una capitalizzazione di mercato di $ 18 miliardi nonostante i suoi inizi stravaganti. Oggi esistono diverse criptovalute a tema cane, ma questa è di gran lunga la più popolare.

Un aspetto importante del suo fascino come investimento è la comunità che si sta sviluppando attorno ad esso. La comunità di monete Shiba Inu ha creato attorno ad essa un progetto di token non fungibile. Gli NFT, noti anche come Shiboshi, contengono tratti che corrispondono al prossimo gioco Shiboshi, secondo il sito Shiboshi. Lo Shiboshi potrà essere utilizzato nel gameplay dai possessori di Shiboshi. La moneta di gioco Shiba Inu potrebbe ora unirsi ai ranghi di monete di gioco come Decentraland, ampliandone potenzialmente il fascino e guidandone la crescita.

Al momento, la moneta rimane altamente volatile. A gennaio, una moneta valeva $ 0,000000000074 (sono 10 zeri). Un prezzo attuale di $ 0,00003299 rappresenta un aumento del 44.581.981% ma è ancora inferiore di oltre il 58% al massimo storico di $ 0,00008 del 26 ottobre.

Conclusione

In breve, ci sono una serie di criptovalute economiche tra cui scegliere per diversificare il tuo portafoglio e guadagnare.

Puoi prendere in considerazione il nostro elenco di criptovalute economiche se inizi con un budget limitato. Dopotutto, sono tutti abbordabili e in grado di crescere. Ma dovremmo tenere a mente che le criptovalute sono estremamente volatili. Inoltre, non è possibile prevedere la direzione che prenderanno i mercati. Pertanto, è meglio condurre una piccola ricerca per aiutarti a decidere in quale criptovaluta investire.

Inoltre, a volte può essere difficile per molte persone distinguere tra criptovalute sottovalutate e senza successo. Inoltre, alcuni progetti emergenti non stanno ottenendo le valutazioni che meritano oggi. A causa del diffuso interesse per le criptovalute, esiste la probabilità di ulteriori profitti sostanziali in futuro. Ecco perché conoscere le criptovalute economiche ti aiuterà a investire in modo più efficiente. Buona fortuna!