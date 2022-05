Dopo milioni di dollari in investimenti, la startup della star australiana, Ricky Jackson, e suo figlio, ha lasciato al verde tantissimi benefattori e speculatori che avevano creduto nel progetto. Le criptovalute, si sa, non sono di certo a basso rischio, ma l'ex atleta l'ha combinata grossa.

Nel mondo startup è difficile vedere le società emergere da quella nebulosa e ampia schiera di progetti che sono pronti al decollo, ma non riescono e si ammassano al suolo senza spiccare il grande salto.

In Italia la cultura dell'investimento non è così diffusa come negli USA o in altri Paesi e non si tratta solo del fatto che siamo uno Stato geograficamente e demograficamente più piccolo, anzi le ragioni sono altre.

Quando leggiamo dell'argoment, infatti, nel BelPaese i numeri non sono dalla nostra parte come specificato dal Corriere:

"No, non siamo un Paese per startup. O meglio, non ancora. E servirà tanto tempo, posto che ce ne sia ancora a disposizione. Gli ingredienti ci sono tutti. Ci sono le leggi, imperfette, in qualche caso difficili da interpretare, ma ci sono. "

E in un momento come questo dove c'è un trend che, per una ragione o l'altra, sta letteralmente esplodendo non ci si può fare da parte. Sì, sto parlando del settore delle criptovalute!

Negli ultimi mesi se ne sta parlando sempre di più e si tratta di un argomento che interessa diverse fasce d'età o di attività in modo crescente.

C'è chi le vede un modo per allontanare il rischio dell'inflazione che sta attanagliando il mondo, oppure un modo per aiutare un Paese che sta soffrendo parecchio come l'Ucraina, ma c'è molto altro ancora: le criptovalute stanno sempre di più entrando nella nostra quotidianità.

Poco prima dell'ingresso nel 2022, Linkiesta scriveva di quanto perfino i professionisti più esperti stessero scegliendo di lasciare importanti società per semplici startup di criptovalute:

"L’universo in espansione di Nft, Bitcoin e altre monete digitali sta attirando manager e ingegneri da Google, Meta, Amazon e altre grandi aziende, scrive il New York Times. Molti hanno deciso di non lasciarsi sfuggire quella che ritengono sia un’opportunità unica in una generazione"

Su questa scia viaggiano molti Stati differenti, tra cui l'Australia, e in particolare un'ex celebrità del football australiano che militava in AFL, Ricky Jackson.

L'atleta si è impegnato sempre più negli ultimi anni per studiare e ideare business che inglobassero blockchain e criptovalute, volendo ritornare forse alla fama di un tempo arricchendosi forse anche di più.

Tuttavia qualcosa è andato storto e si è ritrovato con un pugno di mosche come leggiamo su SBS News:

"Una startup di criptovalute che ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi dello sport è crollata, lasciando gli investitori in rosso e domande sulla sua gestione."

La neonata società è proprio nata dalla celebrità sportiva Ricky Jackson in collaborazione con il figlio, ma è collassata improvvisamente lasciando gli investitori a mani vuote e con tante accuse di truffa.

Che cosa è accaduto? Adesso lo scopriamo.

Chi è Ricky Jackson?

In Australia c'è una fortissima propensione allo sport, specialmente se all'aperto.

AFL (Australian Football League) è l'unico campionato per professionisti di football inaugurato nel 1897 e in cui ha militato proprio il famoso Ricky Jackson.

L'atleta nasce nel 1967 e, dopo un primo insuccesso con la squadra Richmond a causa delle sue dimensioni riesce a far parte in modo definitivo della squadra di Melbourne finendo per avere un ruolo da star ed essere riuscito a totalizzare un record per goal da calcio di fondo con 43 goal segnati nel 1988.

La sua carriera terminò nel 1991 come scrive il sito ufficiale di Australian Football:

"Alla fine della stagione 1991 è stato in qualche modo sorprendentemente ceduto a Footscray, ma ha subito una grave frattura alla gamba prima del primo round e non ha più giocato. La sua carriera con il Melbourne comprendeva 80 partite V/AFL e lo ha visto segnare 131 gol."

Di lui si dicono tante cose, ma le ultime indiscrezioni lo vogliono alle prese con una presunta truffa con le criptovalute, che avrebbe tra l'altro coinvolto anche il figlio.

Sarà vero?

Qual'era il progetto basato su criptovalute e ideato con il figlio?

Ricordate tutti Pokemon GO, non è vero? Il gioco per smartphone ha goduto di un discreto successo globale e proprio su questo si basava l'idea della famiglia Jackson.

Parlo di famiglia perché nella presunta truffa di criptovalute non è solo coinvolto Ricky Jackson, ma perfino suo figlio, nonché co-fondatore, Corey Jackson.

Il progetto che li ha visti impegnati lo scorso anno ed è stato lanciato nel giugno 2021 è stato promosso come il "Pokemon GO" del mondo sportivo e la raccolta di consensi è stata piuttosto semplice e immediata.

Ciò che proponevano i Jackson era una piattaforma di trading dedicata allo sport che avrebbe creato esperienze di realtà aumentata per i fan e un marketplace per NFT incentrato su oggetti da collezione relativi agli sportivi.

Sembrava semplice, immediato e si faceva leva sulla grande popolarità dello sportivo che aveva grandi speranze come testimoniato su New To The Street:

"In qualità di azienda sportiva end-to-end con un team di gestione con anni di esperienza, SportemonGo continua ad evolversi con nuove ed entusiasmanti opportunità per gli utenti di criptovalute sportive. Ricky vede un forte futuro davanti a SportemonGo."

Tutto questo fondato sulle criptovalute, in particolare una nativa da loro ideata, SGOX.

Criptovalute emergenti? Il token sportivo dei Jackson era SGO

Tutta la storia della startup ideata da padre figlio si allinea perfettamente con la caduta recente del mercato delle criptovalute.

Sportemon GO infatti si basava su una crypto specifica che sarebbe dovuta divenire il cardine della piattaforma, qualcosa che alla fine dei conti sembrava anche funzionare bene.

$SGO viene lanciata nel 2021 e, grazie al quadro di successo, alla visione audace e l'impegno in prima persona di una star tanto cara agli australiani come Ricky Jackson, il suo valore cominciò ad aumentare.

Tanto che ancora oggi leggiamo su CoinMarketCap del ruolo fondamentale e ottimista dato a questa crypto:

"Questa criptovaluta nativa alimenterà l'intera economia all'interno della piattaforma consentendo agli utenti di acquistare oggetti da collezione NFT, formare la loro squadra definitiva, partecipare a minigiochi, guadagnare premi e molto altro."

Tuttavia, si sa, non tutto prosegue sempre al meglio. Tanto che la grande positività e l'impegno dei Jackson, come il denaro degli imprenditori che hanno creduto al progetto, non sono stati affatto ripagati: tra le tante criptovalute cadute, proprio $SGO è collassata improvvisamente lasciando tutti in rosso.

Ovviamente, con milioni andati in fumo, gli investitori sono furiosi.

Cosa è successo alla startup basata su criptovalute?

Tra le tante ragioni per le accuse di truffa dei risparmiatori che hanno creduto a Ricky Jackson, c'è un presunto accordo che sarebbe dovuto avvenire tra la startup e il miliardario Mark Cuban, mai avvenuto.

Inoltre, dei diversi NFT che sarebbero dovuti essere realizzati con atleti come Adam Gilchrist, star del cricket, Luke Shaw del Manchester United e altri ancora se ne sono visti pochissimi, non portando alla luce nemmeno la presunta piattaforma di trading.

Pertanto come altre criptovalute, il prezzo di $SGO è crollato, non riuscendo più a riprendersi.

Insomma se volete investire nell'universo crypto state lontani da questa valuta digitale come suggerito dal sito d'analisi WalletInvestor:

"Se stai cercando valute virtuali con un buon rendimento, SGO può essere una cattiva opzione di investimento di 1 anno ad alto rischio. Prezzo Sportemon-Go pari a 0.000000010 USD al 19-05-2022, ma il tuo investimento attuale potrebbe essere svalutato in futuro."

$SGO è una delle peggiori e fallimentari criptovalute del momento.

Le criptovalute falliscono e Ricky Jackson viene accusato dagli investitori per il collasso della startup!

Gli investitori hanno perso fiducia nelle criptovalute e soprattutto nel team che c'è dietro la startup dei Jackson.

Se provate, infatti, ad accedere a Sportemon GO ecco cosa troverete:

"Il token SGOX ha smesso di essere scambiato. La community ha votato all'unanimità per riscattare SGOX per il token L1TF. Questo è stato un ottimo risultato per i possessori di token, con 1 token SGOX riscattabile per 1 token Liberty One Treasury Fund. Questo è stato votato in modo schiacciante a favore da oltre il 90% dei possessori, con oltre il 95% di token."

Inoltre tutti i precedenti collaboratori, dagli sportivi al team di sviluppo sono stati rimossi per procedere al termine dei contratti in vigore.

Come se non bastasse, Ricky Jackson e figlio si vedono criticare dai sostenitori per aver prosciugato liquidità dal progetto vendendo gettoni per pagare le bollette, inclusi i contratti degli atleti legati alla NFT, le sponsorizzazioni delle squadre e la pubblicità.

Ricky Jackson ha detto pubblicamente ai possessori delle sue criptovalute che questo era un costo necessario, ma lo stesso Robert Growning, facente parte del gruppo SEEk, ha ammesso che non è ammissibile usare i soldi degli investitori come egli ha fatto, azzerando il valore del token a causa dell'insostenibilità del business!

Moltissime false notizie hanno in pratica alimentato le speranze collassate di troppi risparmiatori.

Altri progetti basati su criptovalute pronti al lancio: ma chi seguirà i Jackson?

La storia sembra non voler finire qui, perché Ricky Jackson e Corey Jackson sembrano avere altre startup in cantiere.

L'ex atleta di AFL ha addossato la colpa a una pool di liquidità che sarebbe responsabile di aver venduto le sue criptovalute senza permesso facendone crollare il valore, ma la società ha negato l'accaduto.

Praticamente, alla fine, la colpa è ricaduta sulla volatilità e imprevedibilità del settore criptovalute.

Come se non bastasse, padre e figlio stanno continuando a proporre altri progetti basati su criptovalute e blockchain: un videogame basato sulle corse di levrieri virtuali in cui è possibile acquistare un cane NFT e un algoritmo relativo ad alcune stablecoin dal grande potenziale, secondo loro.

La promessa di Ricky e Corey Jackson è che l'investimento in questi progetti darà agli ex possessori di Sportemon Go un ritorno superiore al 10000% nel giro di cinque anni!

La domanda ora è: chi crederà a una cosa simile dopo l'ultima e più che probabile truffa?