Coloro che stanno pensando di iniziare ad investire sulle criptovalute potrebbero trovarsi in difficoltà vista la particolarità di questo difficile mercato. Ecco perchè abbiamo pensato di darvi cinque consigli, se siete tra coloro che stanno partendo da zero potrebbero tornarvi utili. Vi ricordiamo che questo contenuto non vuole essere un invito all'investimento, ma solo un aiuto per chi decide di farlo in autonomia.

Le criptovalute sono l'investimento più caldo del momento, ma sono anche più volatili del mercato azionario. Se state pensando di investire in criptovalute, ecco cinque consigli per partire da zero nel 2022. Poiché esistono centinaia di criptovalute, il primo passo è decidere su quali investire. Le due valute digitali più popolari sono il Bitcoin e l'Ethereum. È possibile acquistare o vendere queste monete attraverso un exchange o un broker.

Criptovalute: essere realistici sulle proprie intenzioni

Quando si decide se investire o meno nelle criptovalute, è importante essere realistici sulle proprie intenzioni. Siete alla ricerca di un investimento a lungo termine che cresca nel tempo? O volete un ritorno rapido sul vostro denaro?

L'investimento nel mercato delle criptovalute presenta numerosi rischi, dalla volatilità del mercato agli scandali di hacking, dalle frodi alle speculazioni. Se si prevede di utilizzare il denaro in tempi brevi, ad esempio per un fondo di emergenza o per l'acquisto di una casa, questo non è l'investimento ideale.

Come ricorda il sito di Consob:

"la finanza e il settore bancario guardano con diffidenza e riluttanza alle criptovalute, temendo che siffatte evoluzioni, determinando, in particolare, la possibilità di trasmettere valore senza l'intervento degli intermediari, possano finire per spiazzare il business normalmente svolto dall'industria".

Se siete interessati ad acquistare criptovalute per il loro potenziale di crescita a lungo termine, ecco alcuni elementi da considerare.

Conoscere la blockchain e le sue funzioni è fondamentale nel mondo delle criptovalute

Imparare a conoscere la blockchain e le sue tecnologie può creare confusione, ma è importante sapere come funziona la tecnologia se si vogliono capire le criptovalute.

Come osserva il blog Osservatori.Net:

"siamo in un momento storico in cui questa innovazione sta catalizzando moltissime attenzioni, ma troppo spesso si rimane incagliati in una confusione ancora abbastanza generalizzata, tra Criptovalute, Bitcoin, Piattaforme Blockchain, Smart Contract e quant'altro".

Il concetto più importante da comprendere è che le criptovalute utilizzano la tecnologia blockchain. Che cosa significa? Le blockchain sono stringhe di informazioni memorizzate in blocchi, organizzati in lunghe catene di dati.

Questo tipo di struttura consente la massima sicurezza e privacy, perché ogni blocco contiene informazioni che rimandano ai blocchi precedenti della catena. Inoltre, fornisce la prova che ogni blocco non è stato manomesso o alterato da nessun altro.

L'integrità di questo processo rende possibile acquistare e vendere senza preoccuparsi di conti falsificati o di denaro rubato dal proprio conto da qualcun altro: poiché non esiste un'autorità centrale che gestisca le transazioni o tenga traccia dei fondi, questi devono essere memorizzati su libri contabili pubblici (la "blockchain") dove sono disponibili per tutti coloro che li utilizzano!

Criptovalute: cosa significa conoscere le monete

Il primo passo per diventare un investitore in criptovalute è conoscere le monete - e ce ne sono migliaia. La criptovaluta più popolare è il Bitcoin, ma non è l'unica da prendere in considerazione.

Anche altre monete come Ethereum e Ripple hanno visto il loro valore salire alle stelle negli ultimi anni, quindi se state pensando di investire in criptovalute, vale la pena di conoscere tutti i principali operatori.

Dovrete scegliere le criptovalute più adatte a voi in base a ciò che fanno e a quanto sono pronte per essere utilizzate come moneta o come strumento di investimento. Un buon modo per farlo è osservare il loro market cap, una metrica che misura quanto denaro è stato investito in una determinata criptovaluta o token.

Coinmarketcap è il sito più popolare di riferimento per inquadrare il mercato cripto. Dategli un’occhiata!

Criptovalute: quanto conta diversificare gli investimenti

Diversificare gli investimenti. Questa è la regola più importante di ogni scelta finanziaria. Non mettete tutte le vostre uova in un solo paniere, non mettete tutti i vostri soldi in un solo posto, non mettete tutti i vostri soldi in una sola moneta e non mettete tutti i vostri soldi in una sola borsa o in un solo Paese.

Non ci sono garanzie quando si tratta di mercati finanziari, quindi è essenziale distribuire il rischio il più possibile in asset diversi tra loro, avendo cura di capire che gli investimenti hanno un buon rendimento solo se posti in condizioni diversificate.

Quando decidete se investire o meno nelle criptovalute, dovete avere una chiara comprensione delle opzioni a vostra disposizione.

Se siete nuovi al mondo delle criptovalute e non sapete cosa sia la blockchain, considerate questa ignoranza come una bandiera rossa. Se il vostro obiettivo è solo quello di fare soldi, prendete in considerazione altri investimenti in cui il vostro tempo e il vostro impegno possono essere spesi meglio, come ad esempio gli immobili o le azioni.

Se invece la vostra intenzione è quella di conoscere la tecnologia blockchain, le valute e le loro funzioni nella nostra società, allora investire in criptovalute potrebbe valere la pena.

La diversificazione degli investimenti può aiutare a ridurre i rischi associati a una singola classe di attività nel lungo periodo. È sempre importante comprendere entrambi gli aspetti di una questione prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria!

Investire in criptovalute con successo: 5 regole d’oro

Vi elenchiamo qui di seguito 5 regole d’oro da seguire per iniziare ad investire nelle criptovalute. Esse possono essere considerate come necessaria premessa d’apprendimento e scelta, per un risultato finanziario ottimale. Se le seguirete in maniera minuziosa, potrete trovarvi molto avanti rispetto a chi decide di fare a modo proprio. Cominciamo subito!

Regola n. 1 Imparare a usare un portafoglio

Esistono diversi tipi di portafogli e ognuno ha i suoi pro e contro. Prima di iniziare a investire in una criptovaluta, è necessario sapere come conservarla in modo sicuro.

Regola n. 2 Assicuratevi che il vostro denaro sia al sicuro

È risaputo che gli scambi di criptovalute vengono violati o perdono fondi in altro modo, quindi assicuratevi che lo scambio che scegliete sia affidabile prima di depositarvi denaro.

Regola n. 3 Non comprate solo quello che comprano gli altri!

Seguite le notizie e tenetevi aggiornati sugli eventi attuali in criptovaluta, in modo da poter prendere decisioni intelligenti su dove investire il vostro denaro: non volete comprare qualcosa solo perché qualcun altro la sta comprando in questo momento!

Regola n. 4 Investite solo quanto potete permettervi di perdere (e forse neanche allora)

I mercati delle criptovalute sono soggetti a fluttuazioni molto forti, quindi non mettete tutte le vostre uova in un solo paniere a meno che non siate pronti a romperle quando cadono! All'inizio potrebbe essere meglio immettere piccole somme fino a quando non ci si abitua a come funzionano le cose.

Regola n. 5 Studiate il market cap e visionate i dettagli più importanti delle criptovalute

Gli elementi da visionare sono: il prezzo di scambio, il numero di unità ancora in circolazione, la posizione nella classifica, l’andamento nel tempo. In verità, non c’è una regola precisa, ma un monitoraggio di 1-2 mesi potrebbe già rappresentare una solida base di partenza prima di investire.

Le criptovalute stanno entrando in una nuova era di accettazione e legittimità. Il dollaro americano sta diventando meno stabile, gli Stati Uniti stanno per iniziare a stampare moneta (il che porta sempre all'inflazione) e le criptovalute stanno guadagnando terreno in popolarità: tutto ciò suggerisce che dovreste investire in criptovalute ora, prima che decollino.

Le stelle si stanno allineando affinché il bitcoin e le altre principali criptovalute decollino quest'autunno, poiché sempre più persone iniziano a utilizzarle per le transazioni quotidiane e sempre meno persone si fidano del proprio governo per quanto riguarda le decisioni sul denaro o sugli investimenti. Alcuni nuovi equilibri elettorali recenti potrebbero anche portare un nuovo mood di particolare sostegno alle monete virtuali.

Ciò che rende le cose ancora migliori è che c'è ancora tempo prima che entri in gioco qualsiasi tipo di regolamentazione o di tetto ai prezzi, quindi se aspettate troppo a lungo potreste perdervi dei grandi guadagni!

Non lasciatevi intimidire dalle criptovalute se non siete già trader: potete iniziare con soli 25 Euro

Quando iniziate, non lasciatevi intimidire dalle criptovalute se non siete già trader. Potete iniziare con soli 25 Euro.

Perché? Perché, a differenza dei mercati azionari che sono stati a lungo dominati da grandi operatori e investitori istituzionali, le criptovalute sono ancora relativamente piccole e quindi ci sono ampie opportunità per tutti i tipi di persone di partecipare al mercato.

Se non siete ancora saliti sul carro delle criptovalute, vi starete chiedendo se è troppo tardi per entrare. Se è così, non temete! Le criptovalute sono ancora agli albori, il che significa che ci sono molte opportunità per i nuovi investitori di trarre profitto da questo mercato in crescita.

Comprate subito dei Bitcoin e teneteli per un pò, alcuni esperti prevedono che il prezzo dovrebbe raggiungere i 100.000 dollari per singola unità! In più, se vi sentite abbastanza sicuri con le criptovalute e la tecnologia, potete valutare di iniziare a fare trading su una borsa di criptovalute come Coinbase o Binance; questi siti offrono conti gratuiti senza requisiti di deposito minimo e commissioni ridotte: due ottimi motivi per dargli quanto meno un’occhiata.

Altro aspetto da considerare è quello della condivisione. Partecipate a comunità online come Reddit o Telegram, dove altri trader condividono informazioni e consigli sulle proprie strategie. Questa scelta può aiutarvi a evitare le truffe e a imparare come si comportano gli investitori più esperti di voi.

Perciò, iniziate in piccolo investendo in una criptovaluta alla volta prima di lanciarvi in più monete contemporaneamente, in questo modo avrete il tempo di imparare dagli errori commessi senza incappare in errori che potrebbero costarvi l’intero patrimonio. L’investimento come ogni altra opzione importante richiede studio, dedizione e pazienza. I risultati non tarderanno ad arrivare.