La capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha superato i 3 trilioni di dollari grazie al recente aumento di Bitcoin ed Ethereum. Non è un dato di fatto che diverse criptovalute resisteranno alla prova del tempo, anche se il mercato delle criptovalute ha avuto qualche problema nelle ultime settimane e il prezzo di alcune criptovalute ha fluttuato drasticamente.

La chiave è riconoscere le criptovalute con tabelle di marcia ambiziose senza farsi risucchiare da valutazioni rapide.

Inoltre, recentemente Tim Cook ha ammesso di possedere Bitcoin e di essere "interessato ad esso per un bel po' di tempo." Ci sono chiari segnali che la criptovaluta sarà adottata più ampiamente per diversificare i portafogli. Un'altra l'importante annuncio arriva da Mastercard, che sta lanciando il la prima carta di pagamento collegata a criptovalute della regione. In genere, un aumento di Bitcoin è seguito da un forte aumento di altcoin. Approfittarne potrebbe essere un'ottima idea!

Inoltre, rendimenti multipli in altcoin si verificano quasi istantaneamente. Tenendo presente questo, diamo un'occhiata alle migliori criptovalute da acquistare che renderanno gli investitori ricchi entro il 2022.

Le migliori criptovalute da acquistare: Ethereum (ETH)

Quest'anno, Ethereum ha sovraperformato bitcoin con un margine di oltre due a uno, secondo gli esperti di trend continuerà. Le prestazioni di ethereum sono alimentate da due fattori, afferma Vijay Valecha, partner della società di consulenza finanziaria Century Financial. Questo lo rende uno dei migliori criptovalute da acquistare questo mese!

Il primo vantaggio dell'etere è l'alto potenziale per le applicazioni del mondo reale. ETH è il criptovaluta nativa della blockchain di Ethereum, che è la piattaforma principale per i contratti intelligenti, un'area del cripto-verso in piena espansione.

L'uso dell'etere come valuta di transazione nei contratti intelligenti consente loro di eseguire se stessi sulla blockchain. Secondo le stime, Ethereum continuerà a detenere la quota maggiore del mercato degli smart contract entro il 2026, raggiungendo i 345 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il recente aggiornamento di Ethereum, l'aggiornamento di Altair, gli investitori lo hanno adottato perché migliora la sicurezza e la scalabilità della rete. All'inizio di quest'anno, ethereum ha implementato il suo "hard fork londinese" che ha avuto successo. Il programma di ricompense per lo staking di Ethereum è cresciuto in popolarità grazie alle modifiche al codice sottostante, afferma Valecha. È un passaggio essenziale nella transizione di Ethereum verso una Proof-of-Stake efficiente dal punto di vista energetico (PoS) entro il 2022, in cui il suo modello proof-of-work (POW) verrà gradualmente eliminato.

Il prezzo di Ethereum aumenterà anche man mano che le applicazioni blockchain per la finanza decentralizzata (DeFi) diventeranno più comuni.

“I casi d'uso di Ethereum sono di ampia portata, [incluso] la fornitura di applicazioni innovative nella finanza decentralizzata, token non fungibili e giochi,” Valecha afferma.

Nell'ultimo anno, il prezzo della seconda criptovaluta più grande è cresciuto di oltre il 5000%, raggiungendo 4.498 USD, una cifra superiore all'aumento del bitcoin rivale di 103%.

Le migliori criptovalute da acquistare: Cardano (ADA)

Uno degli altcoin nel 2021 è ADA, la sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Essendo una delle criptovalute con le migliori prestazioni nella sfera delle criptovalute, ADA, la moneta nativa di Cardano rete, quest'anno ha guadagnato oltre il 1.000%.

L'ADA spesso definito dai suoi sostenitori l'"assassino di ethereum", sta attualmente prendendo una pausa poiché i trader hanno utilizzato i massimi record di 3$ USA [a settembre ] per registrare profitti, spiega Valecha. Era ampiamente previsto che l'aggiornamento dell'hard fork di Alonzo sarebbe stato lanciato a settembre, espandendo in modo significativo le funzionalità di ADA.

Nonostante gli scettici prevedano un lungo ritardo, "gli sviluppatori IOHK hanno annunciato il lancio di una piattaforma innovativa per contratti intelligenti basata sulla blockchain ADA", afferma Valecha.

L'aggiunta degli script Plutus all'ecosistema di Cardano consente agli sviluppatori di sviluppare applicazioni decentralizzate. Aggiungere contratti intelligenti alla blockchain di Cardano non è mai stato così facile con Plutos. “Anche se la sua piena funzionalità potrebbe richiedere tempo, ADA attirerà ulteriore attenzione e interesse degli investitori,” dice Valecha. La DeFi e i contratti intelligenti, che stanno diventando sempre più popolari e ampiamente adottati, potrebbero aumentare la domanda attuale e futura di ADA, il che potrebbe aumentare ulteriormente il prezzo della moneta nel 2022.

Le migliori criptovalute da acquistare: Algorand

Un leader nella velocità delle transazioni, Algorand è sul mercato da un po' di tempo. In un test, la blockchain ha elaborato più di 1000 transazioni al secondo e le ha completate in meno di 5 secondi. Questa piattaforma alla fine sarà in grado di elaborare 3.000 richieste al secondo. In futuro sarà in grado di elaborare oltre 45.000 richieste al secondo. Secondo Visa, le transazioni con carta di credito possono essere elaborate a 24.000 transazioni al secondo. È la struttura del protocollo di Algorand che rende la piattaforma efficiente.

Sul livello base vengono eseguiti contratti intelligenti e altre operazioni. Lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e contratti intelligenti avviene su un livello separato. Utenti e investitori possono essere attratti da Algorand grazie a questa efficienza.

Le migliori criptovalute da acquistare: Avalanche (AVAX)

La società di smart contract Avalanche è un'altra stella nascente. Secondo Marcus Sotiriou, un trader di GlobalBlock, un broker di asset con sede nel Regno Unito, la blockchain avalanche è un concorrente di Ethereum grazie alla sua capacità di creare app decentralizzate e attraverso la sua piattaforma di contratti intelligenti veloci.

Sia il meccanismo di consenso a valanga che la moneta AVAX sono utilizzati nella loro forma nativa (per verificare le transazioni). Avalanche Foundation ha annunciato il programma Avalanche Rush nell'agosto 2021, offrendo incentivi per 180 milioni di dollari USA al fine di incoraggiare gli sviluppatori a migrare nell'ecosistema delle valanghe.

Diversi progetti crittografici affermati hanno già partecipato al programma, tra cui Aave e Curve, nota Sotiriou. Avalanche Rush ha innescato un'impennata nel valore del valore totale bloccato (TVL) -- il valore cumulativo di tutte le attività scommesse sul protocollo avalanche -- negli ultimi sei mesi.

In reazione al successo del programma, la Fondazione ha annunciato il fondo di investimento Blizzard, che investirà altri 200 milioni di dollari per attirare sviluppatori di DeFi, prodotti aziendali e NFT per Avalanche.

“Avalanche è una criptovaluta più recente rispetto alle piattaforme di contratti intelligenti più consolidate,” afferma Sotiriou, ma i suoi programmi di incentivi e il crescente interesse istituzionale significano che "AVAX potrebbe presto diventare una criptovaluta blue-chip".

Da inizio anno, il token AVAX ha raggiunto un incredibile guadagno del 3.800%, da 3,17 USD a 122,65 USD. Con più applicazioni che si spostano nel suo ecosistema, l'aumento dei prezzi è destinato a continuare nel 2022.

Le migliori criptovalute da acquistare: Cosmos (ATOM)

Un secondo concorrente di Ethereum, Cosmos offre funzionalità uniche. Per ottenere l'interoperabilità, verrebbero collegate varie blockchain. Cosmos ha costruito un ecosistema di blockchain che sono interconnesse e aspirano a diventare una blockchain Internet.

Cosmos attualmente gestisce oltre 179 miliardi di dollari di risorse digitali su una rete PoS (Proof-of-Stake) ad alta efficienza energetica. Con un apprezzamento di oltre il 400% da inizio anno, la criptovaluta ATOM è diventata la 34a criptovaluta più grande.

“Cosmos è una scommessa più sicura in quanto è una delle piattaforme di contratti intelligenti più adottate, seconda solo a ethereum,” afferma Sotiriou, aggiungendo che attualmente ci sono 250 blockchain, app e servizi nell'ecosistema cosmo.

ATOM è cresciuto organicamente mentre altre criptovalute sono cresciute rapidamente a causa dei grandi budget di marketing. Sotiriou osserva che i progressi tecnologici sono più responsabili della crescita dei prezzi dell'asset rispetto al clamore al dettaglio.

Nonostante l'aumento vertiginoso di DeFi e Cosmos, la popolarità dei token ATOM continuerà a crescere nel 2022.

Le migliori criptovalute da acquistare: Solana

Alla fine di dicembre, la capitalizzazione di mercato di Solana era di 65 miliardi di dollari, il che significava è la quinta criptovaluta più preziosa al mondo dopo essere salita nella scala delle criptovalute. La popolare criptovaluta, ampiamente acclamata come rivale di Ethereum, ha registrato il maggior numero di guadagni da qualsiasi criptovaluta fino ad oggi, passando da $ 1,61 a US$ 214, il massimo di qualsiasi criptovaluta quest'anno. Ethereum è cresciuto del 543% nello stesso periodo. Non c'è da stupirsi che siano entrambi considerati due dei migliori criptovalute al momento.

Utilizzando Solana sono stati sviluppati una piattaforma per app decentralizzata, contratti intelligenti e servizi finanziari decentralizzati. Questa piattaforma incorpora metodi proof-of-stake e proof-of-history per elaborare le transazioni in modo rapido e sicuro. SOLA, il token nativo di Solana, consente di elaborare le transazioni in modo rapido e sicuro.

La tecnologia di Solana è stata paragonata a quella di criptovalute come bitcoin ed ethereum, che attirano gli investitori. Essendo una startup relativamente nuova - Solana è stata lanciata nel 2020 - questa la rende una scommessa speculativa rischiosa poiché non è dimostrata e potrebbe essere volatile. Il rischio implicato dovrebbe essere compreso dagli investitori prima di investire. Dovrebbero investire solo denaro che possono permettersi di perdere.

Le migliori criptovalute da acquistare: Ripple (XRP)

Oltre al settimo posto assoluto, XRP è in cima alla piramide delle altcoin – in aumento di oltre il 377% da inizio anno, da $ 0,22 a $ 1,05. Perché XRP è una moneta nativa di Ripple blockchain, vanta il tempo di transazione più veloce in meno di 1 secondo praticamente a costo zero, il che rende il regolamento internazionale altamente efficiente. Ovviamente, rendendolo uno dei migliori criptovalute in questo momento.

Tuttavia, parte del luccichio di XRP è sbiadito nelle ultime settimane. XRP è uno dei pochi token importanti che non ha superato i massimi raggiunti nel 2018 e, nel suo caso, ciò è in gran parte dovuto a una causa intentata a dicembre 2020 da US Securities and Exchange Commission (SEC), che sostiene che XRP avrebbe dovuto essere registrato come titolo anziché come valuta. Nel frattempo, il tribunale sta ancora esaminando il caso. Il miglior consiglio che gli investitori possono seguire fino al raggiungimento di un verdetto è di non investire più di quanto possono permettersi di perdere.

Conclusione

Queste valutazioni e previsioni crittografiche sono state previste sulla base di notizie recenti. È possibile, tuttavia, che le cose cambino improvvisamente nella criptosfera poiché potrebbero sorgere rischi imprevedibili. Anche la tecnologia dirompente, le nuove tendenze e le riforme normative potrebbero avere un forte impatto sulle fortune di particolari monete digitali e sul mercato in generale.

Si consiglia agli investitori di tenersi aggiornati sulle ultime notizie sulle criptovalute, conoscere la propria capacità di rischio personale e gestirla in modo appropriato prima di prendere la decisione di investire. Tuttavia, per questo momento, le criptovalute citate sono le migliori criptovalute da acquistare prima del 2022 che potrebbero farti una fortuna!