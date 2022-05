La prima crypto lotteria della storia apre le danze, con la prima estrazione che si terrà il 31 maggio e metterà in palio 1 milione di dollari in criptovalute Lucky Block (LBlock). L’estrazione e l’avvio dell’intero progetto avranno conseguenze esplosive sul prezzo della moneta digitale, già considerata una delle migliori criptovalute del 2022.

Se gli asset crittografici vantano nomi molto popolari come Bitcoin ed Ethereum, esistono però anche tante altre criptovalute la cui storia è più giovane e che hanno attirato quest’anno l’attenzione del mondo crypto.

Considerata da molti un astro nascente delle criptovalute nel 2022 Lucky Block (LBlock) nella sua crescita sembra aver subito un rallentamento dovuto ad alcuni problemi tecnici, come difficoltà nel lancio della seconda versione del token, che nasce come una criptovaluta BSC in standard BEP-20, ma che dovrebbe avere anche un token in standard ERC-20 per il listing su Coinbase e l’interazione con Ethereum.

Soprattutto è stata rimandata più volte l’estrazione della crypto lotteria, che finalmente avrà luogo domani con in palio 1 milione di dollari di premio. Questa prima estrazione darà il via alle estrazioni giornaliere che partiranno dal 6 giugno 2022.

Quello che infatti contraddistingue ancora Lucky Block (LBlock) come un progetto potenzialmente esplosivo è l’ecosistema che la criptovaluta sorregge, collegata alla creazione della prima crypto lotteria al mondo, dove a partecipare saranno i proprietari della criptovaluta.

La App per smartphone che avrebbe dovuto gestire la vendita dei biglietti e le estrazioni della lotteria ha avuto difficoltà di lancio soprattutto per i dispositivi Apple. In ogni caso adesso l’interfaccia permette l’acquisto dei biglietti con lo smartphone direttamente dal sito web.

Dopo un tred al ribasso che qualche settimana fa ha portato al criptovaluta a tornare quasi al suo valore di listing vicina al 0,0009 centesimi a token, la strada sembra essere tornata in discesa e Lucky Block (LBlock) ha riguadagnato terreno, ritornando al valore di 0,0022 centesimi di euro a unità.

La risalita si deve anche alla risoluzione di alcuni problemi prima indicati, oltre all’avvio di altre iniziative del team di sviluppo come il lancio della collezione NFT e il tutto fa pensare che Lucky Block non deluderà quelle che erano le aspettative ad inizio anno.

La criptovaluta LBlock dà accesso alla prima crypto lotteria al mondo. Estrazioni il 31 maggio 2022!

Oggi 30 maggio è finalmente possibile sul sito di Lucky Block acquistare i biglietti per partecipare alla crypto-lotteria con cui il vincitore si aggiudicherà un premio equivalente ad 1 milione di dollari.

L’estrazione è fissata per il 31 maggio con il premio pagato nella stasera aggiornata di martedì alle 19.00 secondo l’ora italiana.

Nella giornata di martedì 31 avverrà anche l’altra estrazione, quella a cui partecipano i titolari di un NFT Lucky Block, dove in palio c’è un jackpot dello stesso ammontare dell’estrazione principale.

Uno degli aspetti sorprendenti di una lotteria che lavora su blockchain è l’immediatezza dei pagamenti dei premi, con l’estrazione alle 18 e il pagamento alle 19 della stessa giornata. Dove le normali lotterie anche online richiede o una quantità di tempo incredibile perché si sblocchi tutta la procedura di assegnazione dei premi ai vincitori.

Come si acquistano i biglietti della crypto lotteria Lucky Block

Per partecipare alla lotteria è necessario acquistare prima di tutto la criptovaluta LBlock che è un token BSC (Binance Smart Chain) e si può facilmente acquistare su PancackeSwap, la piattaforma di scambio decentralizzata (DEX) di criptovalute, usando questo indirizzo per aggiungere il token: 0X2CD96E8C3FF6B5E01169F6E3B61D28204E7810BB. In alternativa LBlock si trova in listing sull’exchange CEX LBank.

Sulla piattaforma di Lucky Block basterà collegare il proprio wallet e acquistare il biglietto. Ciascun biglietto della lotteria ha un valore in valuta fiat pari a 5 dollari da pagare in criptovalute LBlock, che corrisponde al momento a circa 400 token.

Chiunque possiede più dell’equivalente di 500 dollari in token LBlok avrà diritto ad un biglietto gratis della lotteria. Il vincitore vincerà l’equivalente in LBlock di 1 milione di dollari.

Come si posiziona Lucky Block (LBlock) tra le criptovalute

Veniamo alla criptovaluta LBlock con cui si può fare trading e avere allo stesso tempo accesso esclusivo alla prima crypto lotteria della storia.

I primi investitori hanno già avuto un ritorno considerevole perché la criptovaluta è stata venduta a dicembre dello scorso anno con una ICO (Initial Coin Offering) pubblica dove i 1 LBlock poteva essere acquistato al prezzo di 0,00019 dollari. In data odierna 1 LBlock vale circa 0,0022 dollari. Si tratta comunque di una criptovaluta che ha avuto il suo primo listing solo a gennaio 2022.

Per Lucky Block è prevista una fornitura totale di 100 miliardi di token.

La collezione Platinum Rollers NFT di Lucky Block

Il progetto Lucky Block (LBlock) si è allargato con il lancio della collezione Platinum Rollers NFT. Questi NFT (Non Fungible Token) sono anche loro costruiti sulla Blockchain BSC si trovano in listing sugli exchange che supportano questa piattaforma, come TofuNFT dove sono venduti al prezzo di 3,75 BNB.

1 BNB in data odierna vale circa 313 dollari, quindi ogni NFT vale circa 1.173 dollari, dove il prezzo di minting era di 1.500 dollari.

Ricordiamo che la titolarità di uno di questi NFT dà diritto a partecipare ad una seconda estrazione, diversa da quella principale per cui è necessario acquistare i biglietti.

Perché creare una v2 della criptovaluta Lucky Block (LBlock) in standard ERC-20?

Al momento LBlock come exchange centralizzati è acquistabile solo su LBank, ma al fine di un listing su Coinbase verrà creata una versione diversa del token in grado di operare sulla piattaforma Ethereum.

La criptovaluta originale Lucky Block (LBlock) nasce come un token in standard BEP-20 e resterà il solo a dare esclusivo accesso alla lotteria, cioè con cui si potranno comprare i biglietti.

La versione ERC-20 di LBlock seguirà in tutto e per tutto gli andamenti di prezzo della criptovaluta originale, ma potrà essere usata solo ai fini di trading sulle piattaforme di scambio.

Questa strategia si chiama strategia multi chain ed è ormai comune nel lancio di nuove criptovalute, che ha principalmente lo scopo di allargare il bacino di utenza e aumentare la liquidità in un progetto rendendo possibile l’acquisto dei token su più piattaforme Blockchain.

Il 16 maggio con un annuncio su Telegram il team di sviluppo ha comunicato che la v2 di LBlock (ERC-20) è in fase di verifica. La creazione di questa versione Ethereum della criptovaluta è molto importante perché il listing su Coinbase, che è uno dei principali exchange CEX di monete digitali come volume di scambio, porterà anche ad un rialzo del prezzo dei LBlock per unità.

Come acquistare Lucky Block (LBlock) v1 in standard BEP-20 su PancakeSwap

Per quanto riguarda il token LBlock BEP-20, cioè la v1 nata per operare su Binance Smart Chain (BSC), per acquistarla si può usare in alternativa all’exchange CEX LBank una piattaforma di scambio decentralizzata (DEX) che supporta questa Blockchain, come PancakeSwap.

Qui i passaggi per acquistare la moneta digitale sono un po’ più lunghi, perché dovrete prima scaricare e installare un wallet digitale sul vostro smartphone, come Trustwallet o MetaMask, quest'ultimo supporta anche le applicazioni desktop, e qui acquistare dei BNB cioè l’utility token della piattaforma BSC.

Dopodiché andare su PancakeSwap collegare il wallet, inserire l’indirizzo del token che vi abbiamo fornito prima e scambiare i BNB per LBlock. In compenso l’utilizzo di piattaforme DEX non richiede verifiche KYC per procedere all’acquisto, ma non si può comprare direttamente in valuta fiat.