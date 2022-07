Sembra che la preoccupazione maggiore dell'Europa nei confronti del mondo cripto sia il mercato nero e il riciclaggio dei soldi. Dato che le normative in materia cripto sono ancora molto deboli e in alto mare, molti utenti cadono vittime di truffe e altri approfittano della situazione per truffare e guadagnare con le speculazioni.

Con i nuovi standard minimi ambientali, l'Unione Europea ha deciso di sostenere la crescita delle monete digitali ma non senza una buona regolamentazione. Infatti, dopo il boom delle criptovalute dello scorso anno, all'inizio del 2022 possiamo dire che le criptovalute sono state prese sul serio.

Solo a metà marzo di quest'anno, la commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON), un ente del Parlamento Europeo, ha fatto le prime mosse per regolamentare le criptovalute con il Regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA).

E a fine marzo, c'è stata la votazione della bozza di un insieme di norme anti-riciclaggio che includono anche le criptovalute. Questi primi passi servono per dare inizio ad un ordine generale europeo, e si spera internazionale, che aiuti gli investitori a sentirsi sicuri e protetti e allo stesso tempo definisca regole e buone pratiche.

La posizione dell'Europa nei confronti delle criptovalute

L'Europa sembra aver accettato che le monete digitali facciano parte del mercato finanziario anche se ci sono alcuni Paesi, soprattutto nel nord Europa che non sono molto d'accordo. La Svezia per esempio si è espressa con un NO ai Bitcoin e a tutte quelle criptovalute che si avvalgono del protocollo Proof of Work (PoW) usando una grande quantità di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

Le monete digitali sono decentralizzate e quindi la regolamentazione di ciascun Paese determina semplicemente il traffico interno ma non la preoduzione di queste, che può avvenire per esempio in Paesi con una politica ambientale molto debole provocando danni irreparabili per l'ambiente e gli ecosistemi.

L'Europa si sta muovendo verso una direzione di apertura delle criptovalute e miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti così come di sostenibilità ambientale.

La regolamentazione delle criptovalute in Europa

Con il fine di aumentare la sicurezza e proteggere gli utenti, la legislazione europea stabilisce che:

"Le norme garantiranno la stabilità finanziaria, mentre altre misure affronteranno la manipolazione del mercato, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali."

Inoltre questa regolamentazione include anche:

"Tutte le attività di mining (it.estrazione) di criptovalute che contribuiscono in modo sostanziale al cambiamento climatico nel sistema di classificazione delle attività sostenibili."

Per sapere di più riguardo tutta la legislazione in vigore consulta il sito ufficiale della Commissione Europea e il quadro normativo delle cripto-attività.

Perché è necessaria una legislazione EU per le criptovalute

La prima preoccupazione degli sviluppatori e degli utenti è proprio legata alle truffe perché la tecnologia blockchain ha dato il via alla possibilità di registrare delle transazioni virtualmente e di validarle senza la necessità che ci siano intermediari.

Il problema principale di ciascun sviluppatore è garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei clienti, per questo ogni criptovaluta ha bisogno di un meccanismo di consenso. Tra questi ce ne sono alcuni più sostenibili ed altri più impattanti per le risorse ambientali.

Le truffe e gli attacchi hacker sono un grande problema. Solo l'anno scorso sono state contate delle truffe dagli ordini di milioni di dollari ma la cosa più grave è che i truffatori non sono stati identificati nè le persone truffate rimborsate. Questo perché non ci sono particolari controlli da parte di enti regolatori a livello mondiale.

Criptovalute e Unione Europea: quali sono i prossimi passi

Le monete digitali nonostante stiano crescendo molto in questi ultimi due anni, restano un fenomeno molto particolare: la maggior parte degli investitori fa parte della nicchia dei gamer oppure si butta nel mondo cripto quasi per moda.

Sono davvero pochi gli investitori consapevoli e ancora meno coloro che direzionano le proprie scelte verso i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e della governance, i cosiddetti ESG. Un obiettivo dell'Unione Eropea è anche quello di rendere più trasparente il mondo cripto e informare i clienti riguardo i costi e rischi in forma ufficiale.

Le mosse del Parlamento Europeo in materia di criptovalute preoccupa molti esperti. Alcuni dicono che queste leggi potrebbero limitare il potenziale delle monete digitali perché le renderebbero troppo controllate da un sistema simile a quello della finanza tradizionale.

L’amministratore di Coinbase per esempio si è espresso riguardo la proposta di normativa anti-riciclaggio:

«azzera lo sforzo dell’UE per essere leader mondiale in materia di privacy. Punisce sproporzionatamente i detentori di criptovalute ed erode i loro diritti individuali in maniera preoccupante».

Criptovalute e Unione Europea: le prospettive future

È difficile fare previsioni riguardo l'andamento e le decisioni dei Paesi Europei nei confronti delle criptovalute ma da ciò che possiamo osservare, le monete digitali stanno prendendo un ruolo come protagoniste soprattutto da dopo la pandemia e i governi difficilmente possono mettere da parte questo fatto.

Probabilmente gli Stati cercheranno di controllare maggiormente questo flusso di denaro limitando il più possibile le truffe e un uso insostenibile di questo grande potenziale.