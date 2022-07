Se volete sfruttare piattaforme per la compravendita delle criptovalute in Italia dovete sapere che questi exchange devono essere iscritti nel registro dell'OAM. Tra i 46 già presenti, ecco perciò i migliori 6 tra cui scegliere.

Difficilmente si riesce a essere sempre informati sulle ultime novità che provengono dal mondo delle crypto. Nelle prime settimane del 2022, un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanza aveva annunciato che tutti gli operatori del mondo crypto dovevano iscriversi al registro dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) per operare in Italia.

Ovviamente questo annuncio era rivolto anche, se non soprattutto, agli exchange di criptovalute già presenti nel nostro Paese. Lo scopo era, e rimane, quello di creare un registro per tenere sotto controllo gli operatori di questo nuovo settore ancora poco regolamentato.

Gli exchange ovviamente sono dovuti correre ai ripari e non tutti sono riusciti a ottenere la licenza per operare nel Belpaese, ma, il 20 luglio 2022, sono già 46 le società con licenza ottenuta e altre 24 in attesa di responso.

Tra di esse ci sono dei nomi più affidabili e di rilievo di altri, sicuramente più indicati per coloro che vogliono investire per la prima volta in asset digitali.

A questo proposito ecco i 6 exchange di criptovalute più riconosciuti a livello globale, con una realtà tutta nostrana all'interno!

La lista è composta da piattaforme valide e affidabili, dal comprovato successo ottenuto prima ancora dell'iscrizione al registro OAM.

Binance, promuove le criptovalute azzerando le commissioni BTC

Quando è stato annunciato dell'obbligo d'iscrizione per tutte le realtà operanti con criptovalute in Italia, ovviamente i grandi hanno cercato di muoversi subito. Binance non poteva lasciarsi sfuggire il mercato italiano.

Questa piattaforma è sicuramente una delle migliori per chi si approccia per la prima volta agli asset digitali ed è la numero uno in assoluto per volume di scambi dal 2021.

Dulcis in fundo, Binance ha festeggiato recentemente i suoi 5 anni di attività azzerando le commissioni per Bitcoin se si è disposti a fare trading sfruttando stablecoin e valute fiat!

Quale migliore occasione per provare?

Coinbase, primo posto per numero di utenti

Un altro colosso si fa strada nel Belpaese e non è uno qualunque! Stiamo parlando di Coinbase, che potremmo ritenere uno dei pochi possibili rivali di Binance in termini di volumi e utenti.

Questa seconda scelta di trading per criptovalute offre tanti altri servizi come NFT e staking, dando agli utenti un ventaglio di opportunità che altre realtà non possono garantire. Di sicuro non con la stessa qualità.

Tra l'altro, a inizio 2022 Coinbase è stato il numero uno per la quantità di utenti attivi, contandone ben 73 milioni, più del doppio della rivale Binance.

Bitpanda spinge in Italia, altro ingresso

Altro operatore già noto a chi opera nel settore da un pò di tempo. Ai neofiti farà piacere sapere che è uno dei più grandi e affidabili, tra gli oltre 600 exchange di criptovalute nel mondo, su cui potete tranquillamente aprire un portafoglio e cominciare a operare sul mercato.

Sbarcato in Italia nel 2021 grazie al manager Orlando Merone, Bitpanda ha fatto dell'attenzione alle regole una qualità maniacale, che gli ha garantito l'accesso al registro VASP (Virtual Asset Services Provider) come indicato dalle autorità nostrane.

Tra ETF, azioni, Bitcoin e altre valute digitali, gli strumenti non mancano e possiamo cominciare a fare trading in modo semplice e sicuro!

Kraken, dal 15 luglio in Italia

Uno degli ultimi arrivi, un grande nome, specialmente in ambito cyber-security. Uno dei problemi che hanno caratterizzato i trader di criptovalute, specialmente le prime volte che hanno aperto un conto presso un broker di trading online, è stato il fattore sicurezza.

Oltre a essere un exhchange crypto di qualità, infatti, Kraken ha investito moltissimo nella lotta contro gli hacker, creando una piattaforma dall'elevato fattore protezione contro tutti i criminali della rete.

Dal 15 luglio Kraken entra a fare parte del registro OAM, disponibile per tutti i trader che vorranno investire con un partner di fiducia, caratterizzato da semplicità e sicurezza.

Non poteva mancare Crypto.com

Sì, perché tra tutte le piattaforme impegnate nel trading di criptovalute, questa è una delle "cacciatrici di licenze" più agguerrite.

Dopo la licenza per operare in Italia, Crypto.com cerca altre licenze, come quella ottenuta a Cipro nella speciale divisione CASP, quella dedicata agli exchange di CySEC, il corrispettivo della CONSOB italiana.

Crypto.com è famosa per diverse partnership, una fra tante quella che lo vede sponsor ufficiale dei Mondiali FIFA 2022, e non poteva lasciarsi sfuggire il bacino di utenti italiani in crescita, sempre più interessati al mondo digitale.

Realtà nazionali? Certo, anche The Rock Trading ottiene licenza italiana

L'ultima, ma non per importanza, è una realtà con sede a Milano. The Rock Trading un exchange di criptovalute tutto italiano, attivo dal 2011, quindi uno dei più longevi in assoluto, conforme alle norme attualmente vigenti nel Belpaese come in Europa.

La sua semplicità e affidabilità ne fanno una società di punta per il nostro Paese, rendendola sicuramente una delle soluzioni migliori per i trader italiani, neofiti e non!

Con un'assistenza dedicata, la solidità dimostrata dal progetto e un'efficienza indiscussa, si dimostra una scelta ideale per coloro che cercano piattaforme regolamentate.

Potrebbe interessarti anche:"Tasse su criptovalute? in Italia sì, ma solo sopra i 50mila€"