Non è un segreto che la criptovaluta abbia visto un aumento di popolarità negli ultimi anni. Ci sono molti vantaggi nell'usarla, ma anche diversi rischi. È importante salvaguardare la tua valuta, in modo da non perderla! Questo articolo tratterà nove modi in cui puoi mantenere la tua criptovaluta al sicuro pur godendo di tutti i vantaggi.

Le Criptovalute offrono un modo nuovo e innovativo per archiviare e spostare denaro in tutto il mondo. Sebbene non siano fisiche, le valute digitali esistono sotto forma di record su un computer. Una persona può possedere criptovaluta sul proprio telefono o computer utilizzando una connessione Internet. Non sono necessarie banche o cassieri perché le transazioni avvengono in modo anonimo su un sistema peer-to-peer.

Anche se le criptovalute stanno cambiando il mondo delle valute, presentano anche nuove sfide. La natura delle criptovalute è rischiosa perché il loro valore può fluttuare enormemente.

Uno studio mostra che i truffatori di criptovalute hanno incassato un record di 14 miliardi di dollari nel 2021. Questa è una cifra sbalorditiva per una tecnologia che è diventata un'industria multimiliardaria.

Detto questo, se stai entrando nel mondo della criptovaluta, devi capire cos a puoi fare per tenere lontani gli hacker. Esistono molti modi per mantenere la tua criptovaluta al sicuro, ma alcuni dei modi più importanti possono fare una grande differenza.

In questo blog parleremo dei modi sicuri per salvaguardare la tua criptovaluta. Ma prima, comprendiamo il nocciolo della criptovaluta e perché dovresti preoccuparti della sua sicurezza.

Cos'è la criptovaluta?

Una criptovaluta è una forma di valuta digitale che non ha forma fisica. Utilizza la crittografia per crittografare le informazioni per renderle sicure. Può essere utilizzata come forma di pagamento decentralizzata e non ha autorità centrale o banca, il che la rende molto diversa dalle tradizionali forme di valuta.

Le criptovalute funzionano su reti peer-to-peer decentralizzate, dove vengono verificate dalle persone che partecipano alla rete piuttosto che da un'autorità centrale. Poiché queste valute non sono controllate da governi o banche, sono guidate dalla comunità.

Perché dovresti preoccuparti della sicurezza delle criptovalute?

Immagina questo. Un giorno stai solo controllando la tua e-mail o giocando a un gioco quando all'improvviso viene visualizzata una finestra sullo schermo. Ti dice di fare clic su un link e installare un programma perché "Sei stato violato!" L'hacker afferma di avere tutte le tue informazioni sensibili e le rilascerà al mondo se non lo fai esattamente quello che dicono.

Ti ordinano di acquistare $ 500 di criptovaluta su un sito che forniscono e di inviarlo al loro portafoglio. Richiedono inoltre che tu fornisca loro la tua chiave privata in modo che possano accedere alle tue monete in futuro. Dopo averlo fatto, ti inviano un'e-mail dicendoti che tutte le tue informazioni sono al sicuro e verranno solo rilasciate se non segui le loro istruzioni, invia loro altri $ 500.

Sembra orribile, vero? Questo è esattamente il motivo per cui devi preoccuparti della sicurezza delle criptovalute.

I 9 modi migliori per proteggere la tua criptovaluta

1. Usa un portafoglio hardware

Con molte persone che investono grandi quantità di denaro in criptovalute, è importante proteggere questi investimenti archiviandoli in modo sicuro offline. Un modo per farlo è con un portafoglio hardware.

I portafogli hardware sono dispositivi fisici che archiviano la criptovaluta offline e in modo sicuro per coloro che sono preoccupati di perdere le proprie criptovalute a causa di furti o hacking. Questi piccoli dispositivi possono essere acquistati o costruiti e possono connettersi con qualsiasi computer tramite USB o Bluetooth senza accesso a Internet richiesto.

2. Scegli un portafoglio di conservazione a freddo

Se hai investito in criptovaluta o vuoi iniziare, è importante mantenere la tua valuta virtuale al sicuro. Con l'ascesa e la caduta delle criptovalute, c'è stato molto interesse per il modo in cui le persone archiviano le loro criptovalute.

I portafogli di conservazione a freddo offrono una certa protezione contro l'hacking perché consentono agli utenti di archiviare la propria chiave privata su un sistema offline pur essendo in grado di effettuare transazioni.

3. Tieni al sicuro le tue chiavi private

La criptovaluta utilizza la crittografia incorporata, che richiede una sofisticata potenza del computer per essere violata per mantenerne la sicurezza.

La criptovaluta può essere compromessa se qualcuno accede alle tue chiavi private, necessarie per spendere o trasferire i tuoi fondi. Pertanto, è necessario tenere al sicuro le proprie chiavi private. Memorizza le chiavi private in un luogo fisico non connesso a Internet.

4. Scegli una password complessa per i tuoi portafogli

Di recente uno dei miei amici mi ha chiesto consiglio su come dovrebbe fare per proteggere i suoi Portafogli bitcoin e criptovalute. La prima cosa che ti consiglio è di utilizzare una password complessa per proteggere i tuoi portafogli.

Prova a utilizzare qualcosa di unico come il tuo compleanno con caratteri speciali o qualcosa di simile. Utilizzando una password univoca difficile da decifrare, puoi assicurarti che le tue risorse digitali siano al sicuro anche se qualcuno riesce ad entrare nel tuo account.

5. Usa un'autenticazione multi-sig e a due fattori

La criptovaluta è una risorsa preziosa. E con la crescente popolarità di queste valute virtuali, sei più a rischio che mai che qualcuno tenti di hackerare il tuo account. Un modo per proteggersi è l'autenticazione multi-sig e a due fattori.

Questo tipo di autenticazione invia un sms o una telefonata che sarà richiesta oltre alla tua password per l'accesso. Se hai accesso a un dispositivo mobile con una connessione Internet, è qui che la maggior parte delle persone si rivolgerà.

6. Fai attenzione a quale criptovaluta memorizzi in quali portafogli

Ora potrebbe essere un buon momento per cercare di investire del denaro in criptovalute come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH). Tuttavia, dovresti considerare qualcosa di più del tuo conto corrente quando si tratta di dove stai immagazzinando i tuoi soldi.

Esistono diversi tipi di portafogli che puoi utilizzare per archiviare le tue criptovalute e ognuno è più sicuro dell'altro. È importante fare attenzione a quale criptovaluta memorizzi in quale portafoglio in modo che i criminali non possano rubarteli.

7. Nascondi la tua criptovaluta in un portafoglio di carta

La crescente popolarità delle criptovalute ha visto un rapido aumento del numero di persone che cercano di investire. Un modo in cui le persone tengono al sicuro la propria criptovaluta è trasferirla in un portafoglio cartaceo, che può essere utilizzato come portafoglio fisico per conservare i tuoi fondi.

Il paper wallet si riferisce a un modo sicuro per archiviare la criptovaluta offline. Con un portafoglio cartaceo per criptovalute, puoi tenere offline le valute digitali, in modo che non vengano rubate dal tuo computer.

8. Assicurati di creare backup di tutte le tue chiavi private

Perdere la tua chiave privata per una criptovaluta di qualsiasi tipo è la fine del tuo investimento. È una sensazione devastante essere investiti in una nuova valuta e tutti i tuoi fondi sono stati rubati da un hacker sconosciuto.

Puoi evitare che ciò accada con un po' di impegno e di know-how. Consiglio di annotare la chiave privata su carta e di conservarla in un luogo sicuro, oltre a eseguire il backup della chiave privata in formato digitale.

9. Impara a individuare le truffe di phishing

Le truffe di phishing stanno diventando più comuni man mano che la criptovaluta diventa più diffusa. I truffatori stanno trovando nuovi modi per rubare informazioni personali e denaro usando il richiamo delle criptovalute per indurre le loro vittime a rinunciare a informazioni sensibili.

I truffatori quindi rubano la tua identità e la usano per effettuare transazioni fraudolente per tuo conto. Per salvaguardare la tua criptovaluta, devi prestare attenzione a queste truffe.

Le criptovalute sono sicure per investire?

Oggi ci sono una miriade di criptovalute disponibili e molte persone stanno pensando di investire in esse. Internet è pieno di storie di persone che diventano miliardarie dall'oggi al domani, ma ci sono anche segnalazioni di persone che hanno perso tutto. In ogni caso, non si può negare che esiste il potenziale di crescita esponenziale.

Per coloro che stanno pensando di investire in criptovalute, è importante conoscere i rischi connessi. Una volta valutato bene tutto ciò che devi sapere sulla criptovaluta, sarai in grado di capire che ci sono alcune le migliori criptovalute che valgono davvero la pena e in cui investire in modo sicuro.

Leggi inoltre la nostra guida intitolata Come investire in sicurezza in criptovalute per saperne di più sull'investimento in criptovalute in modo sicuro.

Quale criptovaluta è la più sicura?

Una criptovaluta è una forma di valuta digitale che può essere scambiata online. Mentre alcuni sono più sicuri di altri, non ci sono garanzie quando si tratta di questa forma relativamente nuova di valuta. La criptovaluta più sicura potrebbe essere quella con cui hai più familiarità.

La criptovaluta che ha resistito alla prova del tempo è Bitcoin. Ha superato la prova sin dal suo lancio nel 2009 e continua a farlo ancora oggi. Bitcoin tende ad essere la meno volatile delle criptovalute oggi sul mercato.

Tuttavia, ha alcuni dei più grandi movimenti giornalieri a breve termine. È importante rendersi conto che i prezzi dei bitcoin sono molto sensibili a qualsiasi notizia o voce che potrebbe circolare nella comunità.

Come proteggere la tua criptovaluta: pensieri conclusivi

Tenere al sicuro la tua criptovaluta è un grosso problema. Ci sono molti modi per farlo, ma devi essere vigile con tutti loro. Come ho già detto in questo post—l'uso di un portafoglio hardware, la protezione delle chiavi private, la scelta di una password complessa per il portafoglio e la creazione di backup di tutte le chiavi private associate alle tue disponibilità di criptovaluta sono alcuni metodi comprovati per salvaguardare la criptovaluta.

So che ci sono più modi là fuori che le persone usano per proteggere le loro criptovalute, ma questi metodi collaudati dovrebbero darti un po' di tranquillità e aiutarti a garantire che se succede qualcosa in futuro, lo renderà più facile per noi.

Hai altri suggerimenti? Conosci altri modi per proteggere la criptovaluta?