Non sono pochi i casi che hanno visto le valute digitali intrecciarsi alla storia americana negli ultimi anni, divenendo uno degli argomenti più caldi che ha tenuto diversi curiosi sulle spine.

Uno dei tanti che ha destato scalpore e che ormai da tempo continua a riverberare nelle menti d'investitori e appassionati di valute digitali è quello che ha visto Bitcoin essere ufficializzato dal governo di El Salvador.

Non da meno poi il piano di Bitcoin City, rivelato con le ultime novità dal famoso Telegraph, che si è fatto portavoce:

"Il presidente millenials di El Salvador ha rilasciato un modello della sua pianificata "Bitcoin City", il primo hub di scambio di criptovalute dedicato al mondo che sarà alimentato dall'energia geotermica di un vulcano."

Insomma molti progetti e un'accettazione diffusa delle criptovalute hanno fatto dell'America una delle culle principali dove gli asset digitali si sono potuti vedere accettati e capaci di espandersi come alternativa d'acquisto tra i cittadini, in particolare nelle aree centro-sud, contro dollari poco reperibili e a volte come protezione dall'eccessiva inflazione.

Un esempio è anche l'Argentina che oggi si fa protagonista di una delle ultime novità in ambito calcistico, ma che si è già da tempo rivelata una grande sostenitrice delle criptovalute.

Se andiamo, infatti, su Everyeye possiamo leggere un articolo recente che accenna alla diffusione delle criptomente in Argentina:

"Il sito web Chaninalysis ha affermato che l’Argentina è tra i primi 10 paesi al mondo per adozione di criptovalute, un trend che probabilmente è anche legato alle ricorrenti crisi valutarie e l’inflazione superiore al 50%. Due terzi degli argentini hanno affermato di aver deciso di investire in criptovalute per proteggere i loro risparmi dal calo del potere d’acquisto."

Parliamo di un mercato che ha trovato terreno fertile in un contesto povero, che manca di sicurezza e stabilità e cerca di farcela come può, sfruttando magari anche l'innovazione data dal settore digitale in espansione.

Ora, quello che non sorprende è che la nazionale argentina abbia scelto questo settore per rilanciarsi nel mercato e avvalorare lo sport nazionale che il calcio rappresenta.

Proprio per questo motivo, il famoso exchange di criptovalute, Binance, è diventato nel 2022 lo sponsor ufficiale dell'Argentina e scenderà in campo nei mondiali in Qatar come anticipato da Punto-Informatico:

"L’exchange di criptovalute numero uno al mondo (per volume di transazioni gestite) ha infatti ufficializzato una nuova stretta di mano con la federazione nazionale calcistica dell’Argentina che, tra novembre e dicembre, vedrà impegnati Leo Messi e compagni sui campi della competizione."

Tuttavia questo accordo non è stato visto di buon occhio da diverse realtà, nonostante sembri quasi ovvio vista l'apertura dei cittadini nei confronti delle crypto.

Di seguito i dettagli dell'accordo e le controversie che vedono l'Argentina in difficoltà a causa della nuova sponsorship con Binance e l'apertura nei confronti delle criptovalute.

Binance, exchange di criptovalute tra i migliori al mondo

Quando parliamo di exchange di criptovalute non possiamo non citare Binance.

Stiamo parlando una società che compete insieme ad altre come Kraken e soprattutto Coinbase per il titolo di exchange numero uno al mondo e non a caso.

La società blockchain ha una risonanza globale e possiede il più grande scambio di asset digitali al mondo, con oltre 15 milioni di utenti che partecipano attivamente alle operazioni e un volume di transazioni giornaliere di oltre 20.000.000.000 di dollari!

Nel 2019 la fiducia su Binance vacillò a causa di un importante hackeraggio che portò al furto di circa 41 milioni di dollari, all'epoca circa 7.000 Bitcoin, ma fu capace di rassicurare gli utenti.

Su IlSole24Ore la notizia venne accompagnata dalle rassicurazioni del CEO Zhao Changpeng:

"Binance ha immediatamente rassicurato i clienti che i fondi saranno coperti facendo ricorso alle riserve di garanzia della piattaforma. Ma intanto il Ceo Zhao Changpeng ha immediatamente avviato un dibattito pubblico con i propri clienti per informarli su quanto accaduto."

Da quel momento non ha più deluso gli investitori e gli speculatori, divenendo protagonista di grandi collaborazioni, tra cui appunto quella con la nazionale argentina, presente ai mondiali in Qatar.

Uno degli exchange più importanti potrebbe diventare numero uno assoluto con la squadra che potrebbe vincere la FIFA World Cup? Probabilmente sì.

Sponsorship in criptovalute: l'accordo tra Binance e l'Argentina!

Una collaborazione del genere, in occasione del campionato mondiale FIFA, ha un eco più vasto di quello che potremmo osservare in mancanza di un evento del genere.

La Federcalcio argentina (AFA) ha siglato un accordo commerciale importante con questo famoso exchange di criptovalute che sarà valido per 5 anni, attraverso i quali Binance sarà il nuovo Global Main Sponsor delle Squadre Nazionali, creando anche un fan token ufficiale di AFA e divenendo Naming Sponsor della Professional Soccer League.

Scenderà in campo con l'Argentina come sponsor di maglia ai mondiali di calcio ed è una notizia che, seppur già presente mesi fa come sopra accennato, si è ufficializzata pochi giorni fa con una forte risonanza.

D'altronde coem ci tiene a precisare Coin News, si tratta di una sponsorhip sensazionale:

"Binance, che è il primo exchange al mondo per quanto riguarda i volumi di scambio del mondo cripto, è diventato infatti sponsor ufficiale della nazionale argentina, per un accordo economico che sarebbe il secondo, per portata, della nazionale che fu di Diego Armando Maradona dopo quello con Adidas."

In Italia Binance è già sponsor del Lazio, ma un accordo con una nazionale è un altro primato di questa piattaforma che lega così ancor di più criptovalute e sport.

Purtroppo, però, qualcuno non è affatto d'accordo!

Criptovalute, sponsor Socios.com cita l'AFA

La collaborazione tra l'exchange e l'Argentina non è stato visto di buon occhio da un altro partner di tutto rispetto.

Sto parlando della piattaforma di trading su criptovalute Socios.com che avrebbe visto risolversi un contratto che la vedeva collaborare con l'AFA dal 2021 a favore di un altro simile con Binance, annullando perfino il lancio dei fan token $ARG.

Questo ha portato Socios ha citare in giudizio la Federcalcio argentina, ma quest'ultima ha detto di non aver ricevuto dei pagamenti dovuti, anche se la piattaforma di trading afferma il contrario.

Su Calcio e Finanza poi leggiamo di quella che potrebbe essere la ragione per cui Socios.com si è vista tagliare fuori a favore del famoso exchange:

"Secondo una fonte che ha parlato con Coindesk, l’AFA avrebbe ricevuto addirittura un’offerta più alta da Binance e avrebbe cercato di fare pressione su Socios per pareggiare la cifra, opzione che la società non ha accettato dato che il contratto era già in vigore."

La risoluzione del caso è stata affidata ai legali, ma sembra semplicemente che la pressione economica di Binance abbia vinto su quella di Socios, garantendosi così il contratto con l'Argentina.

Triste, ma reale, logica di denaro e profitto.

Fondo Monetario Internazionale blocca criptovalute in Argentina

Un'altra problematica che sembra frenare gli accordi tra Argentina e criptovalute è quella che vede il Paese americano messo in ginocchio dal FMI.

Il Fondo Monetario Nazionale infatti sembra infelice dell'interesse diffuso degli argentini per le valute digitali e altri asset del settore, ostacolando a più riprese il governo.

Si potrebbe parlare di un vero e proprio ricatto ai danni dell'Argentina da parte del FMI, che ha già imposto alla banca centrale argentina di negare ai clienti la compravendita diretta di asset digitali.

Su Criptovaluta.it leggiamo dell'obbligo che nuota controcorrente rispetto agli accordi stipulati e voluti dagli enti nazionali con società di criptovalute:

"È questo il sunto dell’accordo che permetterà all’Argentina di ricevere l’ennesimo prestito ponte per evitare l’ennesimo default. Prestito che arriverà da IMF a patto che il paese ostacoli, per quanto possibile, l’utilizzo di criptovalute e Bitcoin."

Un Paese reso schiavo dal denaro e da realtà internazionali che impongono la loro volontà sfruttando le difficoltà del governo argentino.

Mondiali in Qatar vedranno criptovalute e Argentina schierate contro il mondo

In questo panorama così combattuto, i cittadini argentini e le società del Paese continuano a credere nella rivoluzione degli asset digitali, di cui le criptovalute sono l'esempio migliore.

La FIFA World Cup comincerà a fine 2022 e l'Argentina sta combattendo come meglio può per affermarsi e ottenere il terzo titolo di campione del mondo.

Tristemente nota la sua situazione economica, ma d'esempio la sua volontà di sfruttare tutta l'innovazione digitale oggi presente per scendere in campo e affermarsi ancora in ambito calcistico.

Tantissimi i calciatori argentini divenuti ormai celeberrimi nel calcio mondiale, come Messi, Aguero e Tevez, perciò l'Argentina è sicuramente da sempre una delle favorite per la vittoria della coppa del mondo.

Exchange di criptovalute che punta al numero uno assoluto e nazionale che vuole premiare la sua caparbietà e il suo talento con la vittoria dei mondiali: non possiamo che augurargli buona fortuna.

Criptovalute inarrestabili in America Latina come nello sport!

In questo periodo stiamo assistendo a un mercato un pò folle, contraddistinto da alti e bassi in diversi settori.

L'Argentina, però, si dice decisa a puntare su quelli che sono i suoi punti di forza: il calcio e le criptovalute.

Nonostante i numerosi stop da parte del FMI e le difficoltà economiche, sempre più cittadini sperano di sfuggire alla povertà grazie agli asset digitali o al calcio.

Perfino il governo mira a combattere l'alta inflazione con le criptovalute, come scritto su Cryptonomist:

"Il Sindaco del comune, Juan Pio Drovetta, avrebbe infatti deciso di puntare con decisione e sul mining di criptovalute per combattere i problemi economici legati alla crisi e all’alta inflazione."

Quest'anno il Paese, accompagnato nei mondiali di calcio da Binance potrebbe, magari vincendo, vedersi riconoscere un pò di fiducia e libertà nello sfruttamento del mondo crypto allo scopo di rivalutare la sua economia.

Ciò che l'Argentina vuole è chiaro: avanti tutta verso i mondiali e le criptovalute!