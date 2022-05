Quando si parla di token digitali si pensa inevitabilmente ai Bitcoin, eppure questa famiglia di risorse è più vasta di quanto si immagini. Token digitali sono le criptovalute come i BTC, ma esistono anche risorse particolari come gli stablecoin e perfino gli NFT sono monete digitali. Esploriamo il vasto universo dei token digitali.

Quando si parla di token digitali il pensiero corre inevitabilmente ai Bitcoin, tuttavia se i BTC sono un tipo di criptovaluta il mondo dei gettoni digitali è molto più vasto di quanto si crede.

Nel mondo crypto si fa in genere una prima distinzione terminologica tra Bitcoin e “altcoin”, dove con altcoin si intende qualsiasi tipo di criptovaluta diversa dalla prima. Eppure di base ci sono molte altcoin del tutto simili ai Bitcoin come altre che non hanno nulla a che fare con essi.

Un'ulteriore differenza tra le criptovalute riguarda il modo con cui la piattaforma Blockchain su cui lavorano convalida le transazioni, da cui dipende anche la differenza nel modo con cui vengono create le criptovalute. I nuovi token dei Bitcoin ad esempio avvalendosi di un protocollo di consenso chiamato PoW (Proof-of-Work) si creano attraverso un processo chiamato “mining”, Ethereum sta invece completando la migrazione al PoS (Proof-of-Stake) che si basa sul meccanismo dello “staking”.

Ma della famiglia dei token digitali fanno parte anche gli stablecoin cioè particolari criptovalute che hanno la caratteristica di essere ancorate ad un altro asset di mercato, di cui seguono il prezzo, in genere una valuta fiat e più spesso il dollaro.

Infine, anche i tanto chiacchierati NFT (Non Fungible Token) sono token digitali, solo non fungibili poiché non sono uno uguale all’altro e non si può scambiare 1 NFT per 1 NFT come si fa con i 1 BTC che si può sempre scambiare per 1 BTC.

Vediamo quindi quali sono le differenze tra i vari token digitali e soprattutto quali i diversi utilizzi di ognuno di essi.

Una prima differenza tra le criptovalute in base al protocollo di consenso usato dalla Blockchain

Partiamo dalle criptovalute nel senso più classico del termine, riferendosi ai Bitcoin si dice che i nuovi token digitali sono “estratti”, cioè la fornitura di gettoni viene creata con un processo che si chiama “mining”, termine che in inglese vuol dire appunto “estrarre”.

Si crede però anche che tale processo, cioè il mining, valga per tutte le criptovalute, ovvero che tutti i token digitali vengano alla luce con il mining. Cosa assolutamente falsa!

Perché si possa parlare di mining in relazione alla coniazione di criptovalute c’è bisogno che la Blockchain che utilizzano quando convalidano le transazioni si avvalga di un protocollo chiamato Proof-of-Work (PoW). Secondo questo meccanismo una serie di hardware convalidano transazioni risolvendo calcoli matematici e vengono ricompensati per il duro lavoro svolto con nuovi token digitali di una determinata moneta. Solo a questo meccanismo può applicarsi il termine di mining.

Qualsiasi criptovaluta lavori con un protocollo diverso dal PoW non viene creata con il mining, ad esempio i token digitali che lavorano su una Blockchain che usa l’altro protocollo più comune il Proof-of-Stake (PoS) non sono coniate con il mining, ma la convalida delle transazioni che porta la nascita dei nuovi token si basa sullo staking.

Che hanno di diverso gli stablecoin dalle altre criptovalute

Del mondo dei token digitali fanno parte anche gli stablecoin che sono un sottogruppo di criptovalute molto particolari e che ha i suoi sottoinsiemi.

Uno stablecoin è una moneta digitale il cui prezzo sui mercati non cammina autonomamente ma ricalca quello di un’altro asset, si dice che queste criptovalute sono “ancorate” ad un “asset collaterale”. Più spesso si tratta di stablecoin che seguono l’andamento di prezzo di un’altra valuta fiat quale può essere il dollaro USA. In questo caso 1 token digitale vale sempre 1 dollaro. Esistono però anche stablecoin che sono ancorate ad asset come i metalli preziosi, abbiamo ad esempio criptovalute dove 1 token ricalca il valore di 1 OZ d’oro.

Le più comuni stablecoin sono garantite con una riserva di valuta fiat o con riserve del bene fisico a cui sono ancorate. Ovvero, per ogni token digitale coniato, 1 dollaro o l’equivalente in valuta fiat a cui è ancorato deve essere depositato su un fondo che costituisce la sua riserva.

Analogamente se lo stablecoin è ancorato all’oro, per ogni token coniato, 1 OZ corrispondente di oro deve essere custodito in qualche caveau dalla società che ha emesso lo stablecoin.

Vi sono poi stablecoin più complessi come quelli algoritmici o garantiti in altre criptovalute, qui l’ancoraggio è sempre ad un asset quale una valuta fiat, ma la riserva è costituita da altre monete digitali.

Che vuol dire NFT e in cosa un “token non fungibile” è diverso da una criptovaluta

Veniamo agli NFT (Non Fungible Token) perché anche questi sono gettoni digitali, ma di tutt’altra natura.

Criptovalute e stablecoin sono un modo per scambiare denaro digitale senza essere soggetti alla regolamentazione di un'autorità centrale. Le criptovalute nel loro complesso sono denaro digitale perché: come 1 euro può sempre essere scambiato con 1 euro e sono due monete identiche, così per fare un esempio 1 BTC può sempre essere scambiato con 1 BTC.

Di base ciò che NFT e criptovalute hanno in comune e che le rende token digitali è che, se consideriamo l’aspetto tecnologico, sono uguali ed entrambi richiedono una Blockchain per il loro funzionamento.

Un Non Fungible Token non è denaro e ciascun NFT ha proprietà identificative uniche che lo differenziano dall’altro. Di base un NFT è un file digitale (audio, video, immagini) che una volta riconvertito in token digitale, ogni volta che lo si trasferisce da una persona all’altra, in questo caso più che altro da un wallet ad un altro, tutti questi passaggi vengono registrati su una Blockchain così come sono registrate le transazioni in criptovalute.

Come avviene il processo di creazione di un NFT (minting) e che cos’è il “listing”

Se abbiamo detto che la coniazione di token digitali di una determinata criptovaluta avviene in base a processi complessi quali sono mining e staking, diversamente creare un Non Fungible Token è molto facile.

Per la creazione di un NFT si usa il termine “minting” ed è un processo veramente facile se svolto con l’ausilio di piattaforme apposite.

Ormai, quasi tutti i principali exchange di NFT permettono ai loro utenti crearne uno, dove l’accesso all’interfaccia è gratuito, ma vi sono in genere delle commissioni da pagare per il minting e poi per il listing. Il listing di un NFT è il passaggio successivo al minting, quando cioè creato un Non Fungible Token lo si pubblica su una determinata piattaforma, dove può essere venduto all’asta o impostando un prezzo fisso.

Come si fa materialmente il minting di un Non Fungible Token

Tornando al minting, per avviare il processo ed usare una delle interfacce gratuite dovrete scaricare prima di tutto un wallet crittografico, applicazione gratuita, da collegare alla piattaforma scelta per il minting. Un portafogli molto usato e versatile è MetaMask.

La più famosa piattaforma di scambio di NFT che permette il minting è OpenSea, qui scelto il file che volete trasformare in un Non Fungible Token, sia esso un audio, un video un'immagine 2D o 3D, va semplicemente caricato sulla piattaforma. Si dovranno poi indicare titolo e descrizione come campi obbligatori e la royalty, cioè la percentuale che l'autore tratterà per sé ogni volta che la risorsa viene nuovamente venduta. Ci sono volendo una serie di parametri facoltativi da poter impostare per attribuire proprietà speciali e caratteristiche uniche alla risorsa.

Infine, avviene la scelta della Blockchain da usare, dove OpenSea permette il minting con Ethereum o Polygon, si pagano poi eventuali commissioni e il gioco è fatto.