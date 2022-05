Oggigiorno tutti sanno come si fa a guadagnare con le risorse crittografiche facendo “trading”, cioè vendendo e acquistando criptovalute e sfruttando le oscillazioni di prezzo.

Pochi però sanno che dalle criptovalute si può guadagnare anche senza muovere un dito creando semplicemente una rendita passiva quando si detiene una somma.

Le modalità per fare questo sono principalmente due lo “staking” e lo “yield farming”, in ambedue i casi si tratta di bloccare una determinata quantità di criptovalute su cui poi viene pagata una percentuale annua di interessi (APY).

Nonostante le loro grandi somiglianze, che portano spesso a confondere i due termini, staking e yield farming di criptovalute non sono la stessa cosa, né in termini di rendimento né come operazione materiale.

Cerchiamo quindi di capire come si fa a generare una rendita passiva dal possesso di criptovalute e anche di chiarire quale sia la differenza tra staking e yield farming. Ricordando che queste due modalità di guadagno stanno diventando sempre più popolari anche tra gli NFT.

Un parallelo tra yield farming e staking di criptovalute è offerto anche dal canale YouTube “Shrimpy”:

Lo “staking” di criptovalute come concetto opposto al “mining”

Partiamo dallo “staking”, per comprendere il quale dobbiamo introdurre un concetto, anzi piuttosto una differenza, quella tra “minig” e “staking”. Altro termine molto popolare nel mondo crypto è “mining di criptovalute”, termine con cui ci si riferisce all'operazione attraverso cui si creano i nuovi token di una determinata moneta digitale.

In realtà, solo alcune criptovalute si “creano” con il mining, ad esempio i Bitcoin, perché si basano su un processo di convalida delle transazioni che si chiama Proof-of-Work (PoW).

Senza scendere troppo in dettagli tecnici in merito al mining, poiché qui vogliamo approfondire il concetto di “staking”, basti sapere che solo ed esclusivamente le criptovalute basate sul PoW generano i loro nuovi token con il “mining”.

Poiché il mining è un’operazione ad alta intensità energetica sempre più spesso ormai si utilizza un altro protocollo di convalida delle transazioni su blockchain chiamato Proof-of-Stake, al quale ad esempio passerà Ethereum entro luglio, ed è qui che entra in gioco lo “staking”.

Le criptovalute basate sul PoS non si coniano attraverso il “mining”, ma con lo “staking”.

Perché per la convalida questo protocollo non usa hardware che consumano energia, ma sceglie i nodi validatori in base a quanta criptovaluta questi posseggono e “bloccano”.

Come funzionano gli “staking pool” di criptovalute e come si fa a mettere in stake i propri token

Per capire che cos’è lo staking l’esempio più semplice è la blockchain di Ethereum, al momento divisa a metà e in fase di transizione, questa entro luglio passerà definitivamente al Proof-of-Stake.

Per diventare un nodo validatore delle transazioni sulla Blockchain Ethereum PoS è richiesto di mettere in “stake”, cioè vincolare un minimo di 32 unità della criptovaluta ETH, la ricompensa per questo sono proprio nuovi token creati che permettono ai nodi di guadagnare in modo alternativo al mining.

Tuttavia lo staking di criptovalute al fine di diventare un nodo validatore richiede l’investimento di capitali enormi e se si pensa che 1 Ethereum (ETH) vale circa 3.000 dollari, esistono però gli “staking pool” con cui chiunque può mettere in stake anche piccole somme.

Ovvero su alcune piattaforme si può partecipare ad un sistema di staking collettivo, gli staking pool, dove bloccando una quantità di criptovaluta nativa, anche piccola, si riceve un interesse annuo, cioè una percentuale della somma bloccata (APY). Il tasso di rendimento per lo staking attraverso gli staking pool varia in base alla cifra vincolata e anche al periodo di tempo per cui la di blocca.

Gli staking pool hanno anche la funzione di aumentare il numero di utenti che partecipano alla rete rendendola più che mai decentralizzata e quindi protetta di eventuali attacchi hacker.

Ad offrire servizi di “staking” di criptovalute sono una gran quantità di piattaforme tra cui anche molti exchange centralizzati (CEX) e affidabili molto famosi come Crypto.com.

Yield Farming di criptovalute: che cos’è e su quali piattaforme è possibile

Lasciamo lo staking e veniamo allo “yield farming” (agricoltura di rendimento), altro modo con cui guadagnare con le criptovalute.

Lo yield farming si basa sul fatto che le piattaforme decentralizzate di scambio (DEX), Uniswap ad esempio, per consentire proprio lo scambio di criptovalute hanno bisogno di una certa liquidità. Di base con gli “yield farming mining pool”, si “presta” liquidità a queste piattaforme e in cambio si riceve una percentuale annua calcolata in base alla somma investita e a quanto tempo è stata bloccata (APY). Per questo gli yield farming mining pool sono anche definiti il selvaggio West della finanza DeFi.

Ad offrire i servizi di yield farming sono proprio i principali exchange DEX e in genere proprio per le loro caratteristiche si presentano come investimenti più rischiosi del semplice “staking”, ma dove i rendimenti annui dello yield farming sono anche molto più alti.

Differenze tra “yield farming” e “staking” di criptovalute

Se dal punto di vista pratico sia lo staking che lo yield farming consistono nel vincolare una quantità di criptovalute, i due procedimenti nell’esecuzione hanno delle differenze.

Con lo staking si blocca semplicemente la criptovaluta sulla piattaforma che offre il servizio, cioè si vincola un solo asset.

Lo yield farming richiede invece di bloccare due asset operanti sulla stessa Blockchain, ovvero, oltre allo staking della somma in criptovaluta, si dovrà bloccare anche lo stesso ammontare in genere in stablecoin, cioè particolari monete digitali ancorate come asset collaterale ad una valuta fiat come il Dollaro, o nell’utility token della blockchain.

La differenza tra “staking” e “farming” di criptovalute spiegata attraverso l’esempio di PancakeSwap

Ancora una volta un esempio pratico per capire come si fa materialmente lo staking e come lo yield farming con le risorse crittografiche è analizzare i pool di PancakeSwap, uno dei più noti exchange DEX per token Binance.

Preferiamo prendere come esempio PancakeSwap per due ragioni, prima di tutto perché è l'exchange DEX con il più alto volume di scambio e poi perché supporta i token BEP-20, cioè quelli che lavorano sulla Blockchain di Binance Smart Chain, che non ha i costi per le commissioni chiamate “gas fee” alti come Ethereum.

Su PancakeSwap nella sezione “earn passive income with crypto" troverete due opportunità di creare una rendita passiva con la criptovaluta CAKE. Prima di tutto i "Syrup pool”, cioè staking pool dove si blocca una determinata quantità di criptovaluta CAKE o di altri token selezionati, sempre operanti su Binance, e si guadagna un rendimento annuo percentuale (APY) sempre pagato in CAKE.

Altra opportunità offerta sempre da PancakeSwap è il “farming”, qui a differenza dello “staking” sarà necessario bloccare due tipi diversi di criptovaluta.

Cioè si dovrà vincolare la stessa cifra in euro, ma in due diverse criptovalute ad esempio CAKE che è l’utility token di PancakeSwap e BNB che è la criptovaluta nativa della blockchain Binance Smart Chain. Anche in questo caso si otterrà una percentuale annua della somma investita come ricompensa, ma con rischi e profitti maggiori.

Rendita passiva con le criptovalute: meglio staking o farming?

Dunque veniamo alla fatidica domanda: meglio lo yield farming o lo staking per creare una rendita passiva con le criptovalute?

In linea generale, il farming offre sempre un rendimento maggiore in termini percentuali, ricordando che la cifra da bloccare è doppia.

Lo yield farming presenta però rischi maggiori anche legati al fatto che ad offrire questo servizio non sono piattaforme centralizzate, ma exchange DEX.

Anche le operazioni per il farming con i token sono materialmente più complesse da eseguire proprio perché bisogna vincolare il doppio asset.

In conclusione però, affidandosi a piattaforme attendibili, il farming rispetto al semplice staking risulta più redditizio. Ma certo lo staking attraverso piattaforme come Crypto.com o Coinbase offre un livello di sicurezza e affidabilità maggiore.