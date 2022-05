A causa della crescente accettazione delle criptovalute, non abbiamo mai sperimentato nulla di simile alla rivoluzione tecnologica blockchain a cui stiamo assistendo ora. Molti problemi del mondo reale online possono essere risolti con una blockchain, che è un registro pubblico decentralizzato, distribuito. Scopri alcune delle migliori tendenze della criptovaluta qui in questo articolo.

Le nostre vite non hanno mai visto un movimento tecnologico così affascinante come tecnologia blockchain e le criptovalute sono diventate più ampiamente accettate.

Il 2021 è stato un anno cruciale per blockchain e criptovalute. Secondo le autorità statunitensi, non vieteranno Bitcoin e altre criptovalute. Anche le autorità di regolamentazione statunitensi hanno discusso di Stablecoin ed è stato approvato un ETF sui futures Bitcoin. Per finire, El Salvador è diventato il primo paese riconoscere ufficialmente Bitcoin come valuta.

In questo articolo, daremo un assaggio di ciò che accadrà nel 2022. Grazie a quest'anno base, prevediamo il temi principali che porteranno ulteriormente l'accettazione delle criptovalute a un livello mai visto prima.

Perché la criptovaluta è così popolare?

La criptovaluta è un argomento di conversazione di primo piano da diversi anni. La criptovaluta è qualcosa di cui la maggior parte delle persone è a conoscenza e potresti anche comprare qualche Bitcoin di tanto in tanto.

Potresti non averne idea perché le criptovalute sono attualmente così popolari:

Le commissioni sono piuttosto basse.

È visto come uno sguardo al futuro.

La criptovaluta ha il potenziale per fare soldi ed è più facile da usare.

La sicurezza costante è una priorità assoluta.

Le criptovalute non sono in alcun modo collegate ai governi globali.

Quali sono i tipi di criptovaluta più popolari?

Bitcoin e altre criptovalute hanno rivoluzionato la visione mondiale del denaro. Da quando i minatori hanno estratto quel blocco Bitcoin nel 2009, hanno anche continuato ad evolversi in modo indipendente. Da allora, ci sono state migliaia di nuove criptovalute. Il più popolare di questi è Bitcoin.

Ancora più sorprendente, un recente sondaggio ha indicato che l'8% degli americani possiede criptovaluta e 5,15 La % di queste persone possiede Bitcoin. Non c'è modo migliore per scoprire perché Bitcoin è così popolare che controllare le altre principali criptovalute. Continua a leggere per saperne di più sui tipi più popolari di criptovaluta.

Bitcoin è cresciuto in accettazione e popolarità come strumento finanziario alternativo negli ultimi anni. Una delle valute digitali più popolari e preziose, Bitcoin, è il più antico e il più diffuso a livello mondiale.

Dal 2021, il valore di Bitcoin è aumentato a un ritmo senza precedenti, raggiungendo nuovi massimi storici. Le aziende e le istituzioni lo considerano un asset garantito da capitale di rischio a causa della sua diffusa accettazione.

Ethereum è una nota criptovaluta che non è così conosciuta come Bitcoin. La blockchain di questa criptovaluta è identica a quella di Bitcoin, ma la valuta utilizza è distinto. Come Bitcoin, la valuta di Ethereum è Ether, gestita da una rete di persone.

I contratti intelligenti sono i punti in cui Ethereum si discosta in modo più significativo da Bitcoin. Gli utenti verranno pagati solo se vengono soddisfatte condizioni specifiche in contratti digitali come questi.

Dogecoin Nelle ultime settimane, il valore di Dogecoin, la criptovaluta molto più popolare, è aumentato. Il famoso meme del cane e il fiorente movimento delle criptovalute hanno generato la valuta del meme originale nel 2013.

Tuttavia, la criptovaluta si è trasformata in qualcosa di più di un semplice scherzo e ora viene presa sul serio dagli investitori. DOGE utilizza così poco potere è solo uno dei numerosi vantaggi di acquistandone uno.

Quando si discute della fattibilità a lungo termine delle criptovalute, Dogecoin ha un ulteriore vantaggio. Utilizzando l'algoritmo scrypt, Dogecoin è altamente efficiente dal punto di vista energetico ed ecologicamente benigno.

La popolarità e la crescita di XRP sono state accresciute grazie all'adozione diffusa di Ripple da parte delle banche tradizionali e altre istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Nelle sue stesse parole, Ripple si descrive come un fornitore di servizi di elaborazione dei pagamenti.

Alcuni istituti finanziari utilizzano oggi XRP per accelerare i pagamenti transfrontalieri tra paesi. Di conseguenza, è diventata una criptovaluta popolare grazie alla sua attenzione alla risoluzione di un problema reale nel mondo reale.

I sistemi di pagamento monetario tradizionali sono frammentati, costosi e ingombranti; il token può semplificare le transazioni finanziarie. Utilizzando XRP, Ripple fornisce opzioni di pagamento transfrontaliero più economiche, più veloci e più sicure.

La praticità di Ripple l'ha resa una delle più criptovalute negli Stati Uniti. Come previsto dagli esperti, XRP diventerà presto ancora più diffuso grazie a un maggior numero di adozioni istituzionali.

Shiba Inu ha guadagnato fama mondiale grazie alla sua vasta base di fan. Dall'ascesa delle criptovalute meme come Dogecoin, Shiba Inu è diventato una delle monete da compagnia più popolari. SHIB è stato progettato per essere un'alternativa Ethereum a Dogecoin, non solo una moneta scherzosa.

Potremmo utilizzare un token ERC-20 sulla rete Ethereum per effettuare transazioni. Un Whitepaper, noto come Woofpaper, ritrae SHIB come un "esperimento di criptovaluta basato sulla comunità al 100%", a differenza di altre monete meme che non ne hanno una.

Cose da sapere prima di investire in criptovaluta?

Perché hanno letto delle storie di successo di altri o hanno sentito che un amico o un familiare ha profitto significativo, molte persone stanno iniziando a investire a capofitto. Tutti sarebbero criptomilionari se fosse così semplice.

Ecco alcuni cose a cui pensare prima di fare un investimento in bitcoin. Non c'è niente di peggio che entrare in una situazione senza alcuna preparazione. Per favore, non credere a tutto ciò che vedi sui social media sugli investimenti in criptovaluta; non è così semplice come sembra.

Non investire mai più soldi in un investimento di quanto sei disposto a perdere.

Fai le tue richieste e raccogli i tuoi dati.

Usa la testa: nella maggior parte dei casi, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Non prendere mai decisioni basate sulla paura di perderti.

Blocca le chiavi in ​​modo sicuro.

Assapora il business

Leggi i White Paper sulle criptovalute

Quando si tratta di successo, il tempismo è tutto.

La criptovaluta può essere considerata un investimento sicuro?

Esempi di questa vulnerabilità includere hack e altre attività illegali sugli scambi di criptovaluta.

Queste violazioni della sicurezza hanno provocato enormi perdite per diversi investitori che hanno preso le loro risorse digitali. Truffe e frodi stanno diventando più comuni anche nella sfera delle criptovalute.

Gli investitori dovrebbero stare attenti agli hypester che fanno promesse stravaganti che non possono mantenere, come il tipo che vende l'oro degli sciocchi invece di veri progetti blockchain. A lungo termine, gli investitori che cadono in questa trappola perdono denaro quando l'impresa fallisce.

Infine, archiviare bitcoin non è semplice come mantenere azioni e obbligazioni. Anche se gli scambi di criptovalute come Coinbase rendono relativamente semplice l'acquisizione e la vendita di risorse digitali come Ethereum o Bitcoin, molti consumatori sono cauti nell'immagazzinare le proprie risorse digitali negli scambi a causa del rischio di furti e hack.

Le principali tendenze della criptovaluta nel 2022

Dai giochi all'assistenza sanitaria, è probabile che le criptovalute e la blockchain continueranno ad espandersi in popolarità nel 2022. Gli operatori sanitari, organizzazioni logistiche, piattaforme per la condivisione di musica e altre aziende hanno già implementato queste soluzioni.

Nel frattempo, il controllo normativo è aumentato, sollevando interrogativi sull'impatto delle recenti modifiche ai prezzi.

Mercato delle criptovalute: boom o crash?

Alcuni esperti non sono entusiasti nonostante le buone dinamiche annuali e alcuni esperti esprimono gravi preoccupazioni. Ma cosa potrebbe succedere a breve ai depositi e prelievi di Bitcoin?

Nel novembre 2021, il valore di un Bitcoin (BTC) è salito a 69.000$. Quando è sceso a meno di $ 50.000, è sceso di oltre il 30% in pochi giorni. Secondo l'opinione comune di Wall Street, un calo del 20% del mercato suggerisce che il mercato è entrato in territorio negativo.

ETF Bitcoin

Il primo BTC ETF in base al prezzo spot dovrebbe essere approvato a breve dalla Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti.

IlProShares ETF è attualmente collegato a contratti future BTC, consentendo agli investitori di trarre profitto senza esposizione alla criptovaluta. Per negoziare Bitcoin, un investitore deve acquistare o vendere derivati ​​finanziari a un prezzo predeterminato in futuro.

La quota di mercato di Bitcoin è diminuita man mano che alternative forti come Ethereum sono cresciute in popolarità. Secondo gli esperti, Polkadot, Solana e Cardano, si prevede che fioriranno di più nel 2022.

Molti investitori si stanno allontanando da Bitcoin a causa della sua volatilità.

Normativa sulle modifiche alle criptovalute

Molti governi emaneranno nuovi regolamenti per controllare il flusso di criptovaluta nel 2022. Molti paesi hanno imposto divieti sulle criptovalute, mentre il governo degli Stati Uniti ha adottato una linea dura su alcuni caratteristiche del mercato.

Dovremmo aspettarci ulteriori sviluppi normativi significativi nel 2022, poiché l'interesse è alto. Saranno presi in considerazione anche gli Altcoin diversi da Ethereum, afferma il VP di Luno per la crescita aziendale e l'espansione globale, Vijay Ayyar.

Né Bitcoin né Ether sono titoli, secondo la SEC. Presto potremmo vedere la "zona grigia" scomparire per altre valute digitali.

Uso della criptovaluta per il gioco d'azzardo

Sempre più attività di gioco d'azzardo online accettano pagamenti Bitcoin e persino offrire incentivi Bitcoin. Si prevede che i pagamenti crittografici aumenteranno in popolarità nel 2022.

Grazie a vantaggi, come la garanzia dell'anonimato, una maggiore sicurezza e costi di elaborazione ridotti per gli operatori e il clienti. I principali casinò crittografici hanno accolto favorevolmente l'espansione accettando criptovalute aggiuntive come Ethereum.