Le criptovalute, secondo molti, sono il modo in cui verranno scambiati i soldi in futuro. Un primo passo fondamentale per entrare nel mercato delle criptovalute è selezionare un broker attraverso il quale puoi fare trading o investire in criptovalute.

Per un buon broker di criptovaluta, quali qualità sono necessarie? Innanzitutto, hanno bisogno di un'ampia gamma di opzioni crittografiche. In secondo luogo, il servizio completo del broker deve soddisfare criteri elevati, inclusa l'apertura del conto e la piattaforma di trading.

Come ultima considerazione, sono state prese in considerazione altre funzionalità come un portafoglio crittografico. Soldi veri e conti reali valutano i broker su più di 500 diversi fattori.

Dove possiamo acquistare e vendere criptovalute?

L'acquisto e la vendita di criptovalute è possibile solo con l'uso di scambi di criptovalute. Se stai cercando lo scambio di criptovalute più delicato, ci sono molti aspetti da considerare.

Questi includono i costi, gli obiettivi dei singoli investitori e il servizio clienti. Non è facile scegliere lo scambio più significativo quando ce ne sono così tanti tra cui scegliere.

Le funzionalità che impostano uno scambio di criptovaluta da un altro possono essere trovate su qualsiasi scambio. Puoi acquistare o vendere criptovalute senza utilizzare uno scambio, il che dimostra quanto possa essere vitale uno scambio.

Anche così, se hai appena iniziato, vorrai rispolverare i fondamenti delle criptovalute. Indipendentemente dal livello in cui ti trovi, imparerai qualcosa di nuovo da questo post sul mercato dei bitcoin che non avresti mai saputo fosse possibile.

Il prezzo di un prodotto sul mercato aperto guida gli ordini di acquisto e di vendita. Gli intermediari di criptovalute possono anche essere definiti scambi. Diverse criptovalute possono essere scambiate sulla maggior parte degli scambi di criptovalute, inclusi ETH, BTC, Altcoin, XRP, ecc. I migliori scambi di criptovaluta del 2022 sono i seguenti:

Qual ​​è la funzione di un broker crittografico?

Un broker di criptovalute funge da intermediario tra acquirenti e venditori di criptovalute e gli scambi che forniscono questi servizi.

Sia le persone che le società possono fungere da broker, prendendo i tuoi soldi ed effettuando ordini per te su determinati scambi, oppure possono fungere da piattaforma di intermediazione che fornisce servizi di vendita e acquisto di criptovalute.

La transazione diretta attraverso una piattaforma di brokeraggio elimina ogni dubbio persistente sul fatto che soddisferà o meno gli ordini. In altre parole, non sei vincolato dai comportamenti o dai gusti di altri trader.

Devi scegliere attivamente le monete buone ed eseguire transazioni ad alcune delle tariffe più redditizie mentre fai trading di criptovalute su uno scambio. Per avere successo nel mercato azionario, devi competere continuamente con altri trader che vogliono superarti.

I prezzi delle borse valori sono molto più volatili a causa della velocità con cui possono fluttuare. Tuttavia, i broker sono incaricati di impostare i propri costi, che non possono semplicemente modificare in tempo reale.

La maggiore flessibilità e indipendenza del trading superano le conoscenze e le capacità aggiuntive necessarie per fare trading sugli scambi di criptovalute. Le persone che cercano di dedicarsi al trading di bitcoin a lungo termine potrebbero prenderlo in considerazione.

L'approccio migliore per diventare un trader migliore è evitare un broker e studiare da solo. Devi sapere in cosa ti stai cacciando, soprattutto se vuoi spendere più soldi in criptovalute in futuro.

Cosa intendiamo per broker crittografico non regolamentato?

I truffatori del settore finanziario lo usano sempre. È abbastanza facile per coloro che cercano nuove risorse crittografiche in cui investire cadere vittima di una tale bufala.

Prima o durante l'investimento in quest'area monetaria, dovresti sempre prestare attenzione. I portafogli di investimento in criptovaluta richiedono molta attenzione e cura.

Ci sono diversi broker o scambi non regolamentati contemporaneamente. È compito dei truffatori trovare in qualsiasi momento coloro che sono disposti a correre dei rischi con le loro partecipazioni in bitcoin.

Per invogliare gli investitori in criptovalute, i broker non regolamentati fanno ogni tentativo impiegando uno o più dei seguenti trucchi:

Resi rapidi

Prezzi bassi incredibili

Commercio di prodotti competitivi

Una volta che ti sei innamorato del loro stratagemma e hai effettuato il deposito, recuperare i tuoi soldi sarà più difficile. A causa delle commissioni elevate, potrebbero chiederle.

Inoltre, i broker e gli scambi senza licenza inventeranno spiegazioni fittizie sul motivo per cui non puoi prelevare i tuoi beni o profitti.

Il broker non regolamentato di cui ti sei fidato prenderà i tuoi soldi se hai esaurito la fortuna o se la tua fortuna è andata contro di te. Se sei alla ricerca di un nuovo asset crittografico, vorrai saperlo prima di investire.

Come scambiare criptovalute in sicurezza?

Potresti imparare la capacità di fare trading di criptovalute con successo attraverso l'istruzione, il duro lavoro e l'autocontrollo. Secondo la nostra ricerca, diversi trader non possono fornire un ambiente di trading di criptovalute sicuro pur non essendo consapevoli del è necessario evitare molte variabili essenziali.

Se sei nuovo nel mondo delle criptovalute, i nostri contenuti saranno una risorsa formidabile per apprendere alcuni concetti fondamentali. Quindi, se vuoi investire le tue criptovalute senza problemi in sicurezza. Ecco alcuni dei suggerimenti che puoi utilizzare:

Lavora con un commerciante affidabile

Devi impostare forti livelli di sicurezza

Tenere riunioni in luoghi pubblici

Devi progettare un sistema basato su regole

Il trading deve essere considerato un'attività commerciale

I migliori broker di criptovalute del 2022

Poiché vari broker hanno capacità diverse, devi scegliere quale tipo di broker soddisfa meglio i tuoi obiettivi bitcoin. Alcuni broker ti consentono di duplicare le operazioni di altri trader di criptovalute nel tuo account.

Alcuni scambi ti permetteranno di gestire molte altre criptovalute. Ci sono vari motivi per cui i broker di criptovalute in questo elenco sono stati scelti per soddisfare le esigenze di diversi stili di trading e investimento di bitcoin.

Di seguito sono riportati i sei migliori broker del 2022 che puoi utilizzare per fare trading la tua cripto senza problemi.

Gli Stati Uniti sono un mercato enorme per eToro. Tuttavia, eToro è successivamente cresciuto in paesi tra cui Regno Unito e Australia. Al momento in cui scriviamo, eToro ha oltre 15 milioni di membri e ci sono diverse ragioni per questo.

L'attrazione principale di eToro è la facilità con cui semplifica il trading di criptovaluta. L'app mobile di eToro è disponibile per dispositivi iOS e Android, consentendo l'esecuzione immediata degli ordini e una fantastica interfaccia utente.

Anche le persone che non hanno mai investito in criptovalute prima non dovrebbero avere problemi a iniziare. eToro, d'altra parte, ha alcuni vantaggi rispetto ad altri broker di criptovalute. Tutte le principali criptovalute sono supportate e il social trading è una possibilità.

Non ci sono commissioni commerciali, accesso a strumenti di gestione del rischio all'avanguardia, ecc. In tutta onestà, è stato quest'ultimo che inizialmente ha reso famoso eToro. Il social trading è un ottimo modo per imparare da investitori esperti se non sai cosa stai facendo.

Robinhood è una delle soluzioni più eccezionali per i trader alle prime armi che desiderano un'interfaccia semplice e di facile comprensione senza i fischietti e le campane fornite dagli altri broker.

Anche un principiante completo può aggiornarsi rapidamente sull'interfaccia di Robinhood, nonostante il numero limitato di tipi di account e opzioni di trading.

Puoi aprire un nuovo conto, finanziarlo e visualizzare i tuoi estratti conto fiscali e contabili utilizzando l'app in meno di dieci minuti. È altrettanto facile effettuare un ordine.

Una caratteristica fantastica per i nuovi trader è l'inclusione di brevi descrizioni di ogni tipo di ordine di vendita e acquisto accanto a ciascuno.

I clienti possono usufruire di due importanti prodotti offerti da Coinbase. Per cominciare, c'è un portafoglio convenzionale chiamato Coinbase. Acquistare e vendere criptovalute non è mai stato così facile o sicuro come con questo portafoglio.

Tuttavia, le commissioni potrebbero essere piuttosto elevate rispetto agli altri broker elencati qui. Invece, utilizza il pacchetto Coinbase Pro, che ha un layout più vicino a una piattaforma di trading azionario.

I costi di Coinbase Pro possono arrivare fino allo 0,5 percento, che è molto più economico delle commissioni su Coinbase.com.

Gli utenti possono anche utilizzare la piattaforma per acquistare e vendere una più ampia varietà di criptovalute e accedere a funzionalità di trading, inclusi grafici, volume degli scambi e l'opzione per creare ordini stop.

WeBull è una fantastica alternativa all-in-one per gli investitori in azioni e criptovalute. La piattaforma supporta Dogecoin, Bitcoin, Ethereum e altri altcoin, semplificando l'espansione del tuo portafoglio di criptovalute. Quando si tratta di mercati volatili come il business delle criptovalute, il trading istantaneo è essenziale.

Con la leva finanziaria, i CFD rappresentano un pericolo significativo di perdere denaro rapidamente. Quando si fa trading di CFD con questo fornitore, il 72,2% dei conti di attività finanziarie perde denaro.

Valuta se capisci come funzionano i CFD e se puoi permetterti di incorrere nella possibilità di perdere il tuo investimento prima di decidere se investire o meno in CFD.

Pepperstone è ampiamente riconosciuta come piattaforma del mercato Forex, ma questo non è l'unico servizio che fornisce. Sebbene questo broker abbia preso di mira questo settore per la prima volta quando è iniziato nel 2010, il sito oggi si rivolge a una gamma di utenti molto più ampia.

Ha già iniziato a consentire ai suoi clienti di fare trading sui mercati delle criptovalute in ritardo. Di conseguenza, Pepperstone si concentra sui CFD su criptovalute, che sono essenzialmente scommesse spread sui prezzi di mercato.

All'inizio può sembrare complicato, ma il sito web di Pepperstone ha video didattici che potrebbero guidarti attraverso il processo.

Questo broker intende presentare bitcoin ai clienti che potrebbero non avere familiarità con il settore. Puoi fare trading in modo più rapido e conveniente quando accedi alla liquidità globale attraverso un servizio personalizzato.

Ci sono oltre 1000 asset da scambiare e la sicurezza del tuo account è aumentata. Utilizzando un broker, hai accesso diretto ai tuoi token e loro ti aiuteranno a prendere le migliori decisioni di investimento per te.

Inoltre, hai accesso ad altre tre criptovalute non disponibili negli scambi statunitensi perché questo broker è una società australiana.

Consulta il tuo broker su vari argomenti, come come pagare l'università, come finanziare una pensione confortevole, come risparmiare per grandi spese e altro ancora.