La tecnologia blockchain ha il potenziale di aumentare l'efficienza e far risparmiare sui costi; però, implica anche alcune preoccupazioni. Le aziende devono prima comprendere i rischi e le protezioni adeguate per realizzare i vantaggi. È anche fondamentale conoscere l'evoluzione della consulenza normativa e le sue ramificazioni.

Negli ultimi dieci anni, le criptovalute sono diventate sempre più popolari e praticamente tutti ne parlano o ci investono. D'altra parte, gli investimenti in Criptovaluta sono diversi da qualsiasi altro nel sistema finanziario. Sono soggetti a fluttuazioni selvagge e sfidano le tendenze di investimento convenzionali.

La regolamentazione delle criptovalute è ancora un work in progress. Sebbene le normative siano incerte, gli investitori prudenti in criptovalute dovrebbero registrare le loro partecipazioni come attività estere.

Ci sono oltre 10.000 criptovalute e molti scambi di criptovalute tra cui scegliere, con più che vengono introdotti ogni giorno. È molto da elaborare, soprattutto per i nuovi investitori. Questo articolo discuterà i rischi più significativi di cui gli investitori nuovi ed esperti dovrebbero essere a conoscenza in questo mercato volatile. La valuta non supportata, Bitcoin, è soggetta a fluttuazione estrema dei prezzi.

Altre preoccupazioni includono l'impatto ambientale di molti sistemi di risorse crittografiche e questioni di politica pubblica come il loro utilizzo per cybercrime, riciclaggio di denaro e ransomware.

Condizioni economiche più ampie

Il concetto di decentramento è fondamentale per il settore delle criptovalute. Bitcoin è denaro digitale che non dipende da un'autorità centralizzata come un governo o una banca per funzionare. Di conseguenza, la comunità delle criptovalute può cadere nella trappola di credere di essere immune da ciò che sta accadendo nel resto del mondo. Il problema in questo modo di pensare è che man mano che la criptovaluta diventa più mainstream, l'economia più ampia diventa più importante.

Il recente incidente ha portato questo a casa. La decisione della Federal Reserve di ridurre le diverse iniziative di stimolo economico legate alla pandemia ha contribuito alla recessione. Le azioni della Fed per combattere l'aumento dell'inflazione hanno incoraggiato gli investitori a fuggire da asset ad alto rischio come bitcoin. Le tensioni tra Ucraina e Russia hanno esacerbato l'economia globale incertezza.

Truffe e frodi

Secondo Chainalysis, un'azienda di analisi crittografica, l'anno scorso i criminali crittografici hanno rubato la cifra record di 14 miliardi di dollari in criptovaluta. In un sondaggio della North American Securities Administrators Association, gli investimenti legati a criptovalute e asset digitali si sono classificati al primo posto nell'elenco dei pericoli per gli investitori.

Il comportamento criminale erode la fiducia degli investitori e costa il denaro dei comuni cittadini. Inoltre, soffoca l'adozione di bitcoin rendendo gli investitori istituzionali preoccupati di essere coinvolti e i rivenditori e gli acquirenti meno desiderosi di accettare criptovalute come pagamento.

Il potenziale collasso di Tether

Tether è molto probabilmente uno dei motivi principali dei legislatori per controllare come stablecoin operano. Le preoccupazioni per il debito a breve termine di Tether hanno spinto Jim Cramer a consigliare ai suoi spettatori di liquidare la loro criptovaluta in ottobre.

Le stablecoin sono criptovalute il cui valore è legato a un'altra merce, come l'oro o, nel caso di Tether, il dollaro USA. Ogni USDT emesso dovrebbe sempre valere un dollaro. Tether è una moneta stabile supportata da fiat, il che implica che dovrebbe avere abbastanza soldi nella riserva per supportare ogni token creato.

Secondo il rapporto più recente di Tether, solo il 10% era destinato a contanti e depositi bancari. Quasi la metà è in commercial paper, una sorta di debito a breve termine, mentre il resto in fondi del mercato monetario e titoli di Stato. I concorrenti vogliono sapere come viene distribuito il commercial paper e dubitano della capacità di Tether di supportare USDT in caso di esecuzione di Tether.

Regolamento aumentato

Il Tesoro vuole assegni per verificare che le stablecoin abbiano riserve sufficienti e maggiore trasparenza sul detenere quei soldi. Quello che non si sa è cosa accadrà al mercato dei bitcoin se Tether non riuscirà a raggiungere le nuove regole che stabilisce.

Le autorità statunitensi hanno dichiarato che non intendono seguire l'esempio della Cina, ma i legislatori vogliono imporre controlli più forti. Una fonte di preoccupazione è che alcune iniziative crittografiche forniscono servizi simili a quelli bancari, ma non sono soggette alle stesse normative delle banche. Un altro problema è che alcune iniziative di criptovaluta sono simili a investimenti azionari, ma mancano delle stesse regole di segnalazione e trasparenza che vietano l'insider trading e la manipolazione del mercato.

La minaccia di una maggiore regolamentazione incombe sui bitcoin da un po' di tempo. Le nazioni di tutto il mondo discutono su come affrontare questo enorme settore senza danneggiarlo. Quando la Cina ha rafforzato la sua presa sulla criptovaluta lo scorso maggio, i valori sono crollati precipitosamente. Il problema è che il business delle criptovalute ora vale circa 2 trilioni di dollari. Sta diventando sempre più noto e molti investitori ordinari hanno investito denaro in numerose iniziative crittografiche.

Rischi standard

Le tecnologie blockchain espongono le organizzazioni a rischi simili a quelli connessi alle operazioni commerciali correnti, ma introducono suggerimenti di cui le entità devono tenere conto.

Rischi di trasferimento di valore

Blockchain consente il trasferimento di valore peer-to-peer senza l'utilizzo di un intermediario centrale. Risorse, identità o informazioni potrebbero essere il valore trasferito. In questo nuovo modello di business, le parti interagenti sono esposte a nuovi rischi precedentemente gestiti da intermediari centrali.

Gli smart contract possono codificare complessi aziendali, finanziari e legali accordi sulla blockchain, ponendo il rischio di mappare questi accordi dall'ambiente fisico a quello digitale.

Riciclaggio di denaro

Si ritiene che le criptovalute forniscano alle organizzazioni criminali nuovi modi di commettere frode, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. La maggior parte degli investitori in criptovalute potrebbe non essere interessata e non desidera utilizzare questa nuova tecnologia per perpetrare tali crimini. Gli investitori che sono le sfortunate vittime di reati finanziari, d'altra parte, difficilmente avranno le stesse scelte legali delle normali vittime di frodi.

Quando uno scambio di criptovalute, ad esempio, viene violato e i fondi dei clienti vengono rubati, spesso non esiste un meccanismo standard per recuperare i fondi. Acquistando e conservando asset bitcoin, gli investitori in valuta digitale si assumono una certa quantità di rischio.

Quali sono i vantaggi della criptovaluta per gli istituti finanziari?

Le società di crittografia attualmente non sono in grado di fornire prodotti standard di gestione della liquidità e sono disposte a stringere una partnership con un istituto finanziario. Alcune di queste società di criptovalute otterranno le loro licenze bancarie, ma la maggior parte cercherà di lavorare con un istituto finanziario consolidato. La collaborazione consente all'istituto finanziario di mantenere i propri depositi di base fornendo allo stesso tempo un'offerta innovativa ai propri consumatori. L'istituto finanziario sarà in grado di continuare a fare ciò che sa fare meglio e allo stesso tempo fornire competenze in materia di normative bancarie e operazioni al partner.

Poiché ci sono pochi istituti finanziari nell'area, c'è la possibilità di trarre profitto da questa tendenza in espansione. La tempistica sarà accelerata in caso di arresto anomalo grave e persistente o altri eventi negativi nell'ecosistema crittografico. La regolamentazione futura livellerà il campo di gioco e ridurrà il pericolo che le istituzioni finanziarie si impegnino con un'azienda di criptovalute. Inoltre, renderà più importante per le aziende crittografiche collaborare con qualcuno che dispone di una solida procedura di conformità.

Come possono aiutare le istituzioni finanziarie?

Le istituzioni finanziarie devono scegliere un leader in grado di analizzare e monitorare il mutevole panorama e promuovere nuove iniziative per abbracciare pienamente l'imminente cambiamento delle criptovalute. Questa posizione può essere definita Chief Innovation Officer, Emerging Risk Officer o un altro titolo dall'istituto. Qualunque sia il titolo della posizione, è fondamentale che siano responsabili di quanto segue:

Guarda cosa sta succedendo con Valute digitali della banca centrale (Stati Uniti e altri paesi sviluppati). Tieni d'occhio la scena finanziaria e cerca aziende forti con cui collaborare. Stabilire una governance, che includa la propensione al rischio, la formulazione di politiche di criptovaluta e la supervisione continua. Rimani aggiornato sulla regolamentazione delle criptovalute e sull'azione della SEC lavorando a stretto contatto con il sistema di gestione della conformità dell'istituto finanziario. Esegui valutazioni del rischio per nuovi prodotti e partnership.

Come prepararsi ai regolamenti per gli investitori in criptovalute?

Qualunque sia la futura regolamentazione, gli esperti affermano che ci sono quattro cose che gli investitori in criptovalute possono fare ora per essere preparati:

Mantieni la tua strategia di investimento

Qualunque cosa stia succedendo sulla stampa o nelle sale conferenze della Casa Bianca, attenersi al proprio approccio è probabilmente la linea d'azione più saggia. Gli investitori in criptovalute dovrebbero pensare al loro piano nello stesso modo in cui pensano al mercato azionario: non dovresti smettere di contribuire alla tua Roth IRA o 401(k) a causa di una brutta giornata o di notizie e non dovresti nemmeno cambiare in modo significativo il tuo approccio crittografico.

Tieni traccia di tutto

Un tracker di portafoglio di criptovalute può eseguire il lavoro per te e verificare che i tuoi record siano accurati. Questo tracker è particolarmente vantaggioso per i trader più attivi. Un tracker è uno strumento di terze parti che puoi collegare ai tuoi portafogli e utilizzare per estrarre dati e visualizzare guadagni, perdite e altre informazioni sulla tua attività e partecipazioni. Alcuni terranno traccia delle fluttuazioni dei prezzi, riempiranno automaticamente i moduli fiscali e ti avviseranno se hai un saldo negativo.

Compila i moduli fiscali per segnalare guadagni e guadagni

È fondamentale tenere traccia dei tuoi guadagni e delle plusvalenze derivanti dal trading di criptovalute.

"L'IRS sta cercando record di plusvalenze", spiega White. Se hai delle criptovalute non dichiarate, dovresti rivedere le tue precedenti dichiarazioni dei redditi e prendere in considerazione l'idea di ottenere un tracker di portafoglio di criptovalute per aiutarti a tenere traccia delle tue transazioni.

Diversificare e proteggere i tuoi investimenti

Infine, è una buona idea prendere alcune precauzioni per proteggere le tue criptovalute dalle fluttuazioni del mercato e dai potenziali rischi per la sicurezza.

DeCicco consiglia di diversificare le tue partecipazioni (proprio come faresti con gli asset tradizionali) per mitigare l'impatto di eventuali nuove normative sulle singole criptovalute o token. "La diversificazione è fondamentale, indipendentemente dal fatto che i regolamenti vengano implementati o meno", sostiene.

Conclusione

Investire in criptovalute comporta un alto livello di rischio e devi essere pronto a tutto. Gli investitori inesperti dovrebbero investire solo ciò che possono permettersi di perdere senza grandi ripercussioni.