Il miglior software di mining di criptovalute del 2022

Tra le criptovalute, Bitcoin è di gran lunga il più noto e ampiamente utilizzato. Tuttavia, come puoi acquisire bitcoin? I bitcoin possono essere acquistati o estratti.

Hardware dedicato (ad es. ASIC, FPGA) e i programmi software vengono utilizzati per gestire le piattaforme di mining nel processo. In questo articolo, discuteremo dei migliori software di mining di criptovaluta.

Guida per principianti: cos'è il software di mining di criptovalute?

Come suggerisce il nome, è il metodo attraverso il quale viene creata la valuta digitale. Poiché assomiglia all'"estrazione dell'oro", è stata chiamata "estrazione". I minatori portano alla luce una particolare criptovaluta, proprio come l'oro trovato nelle operazioni di estrazione sotterranea.

Viene creato nuovo denaro come ricompensa per i miner che costruiscono blocchi di transazioni e li incorporano nella rete blockchain. Quindi, il mining di criptovalute ha due scopi: le transazioni vengono aggiunte alla rete blockchain e viene rilasciata una nuova criptovaluta.

Per estrarre criptovaluta, avrai bisogno dei seguenti strumenti e attrezzature:

Un portafoglio di monete, un database privato

Un software di mining gratuito

Abbonamento al pool minerario online

Connettività Internet a tempo pieno e ad alta velocità

Impostazione posizione hardware

Computer per il mining

Un ventilatore domestico per il raffreddamento

Dispositivo di elaborazione (specializzato)

Come funziona il mining di criptovalute?

Il mining di criptovalute è possibile solo su computer con un'enorme potenza di elaborazione e un'applicazione progettata specificamente per consentire ai minatori di risolvere enigmi matematici.

Se un valore hash è univoco, i miner utilizzano i loro computer per trovare un valore inferiore al valore hash dell'obiettivo. La ricompensa di un individuo dipende dalla velocità con cui riesce a rompere un blocco corretto.

Il mining di criptovalute è redditizio?

Puoi utilizzare un calcolatore di redditività basato sul Web per vedere se il mining di Bitcoin è ancora redditizio. Decidi se sei disposto a investire i soldi in hardware e fai un'ipotesi plausibile sul valore futuro dei bitcoin e sulla difficoltà del mining.

Una diminuzione del prezzo di Bitcoin e una riduzione del problema del mining di Bitcoin è in genere indicativa di un minor numero di miner e di un aumento della semplicità di ottenimento dei bitcoin. Più miner che lottano per un minor numero di bitcoin risulteranno dall'aumento dei prezzi dei bitcoin e dalla difficoltà di mining.

Attualmente, solo il 10% dei miner di Bitcoin detiene il 90% della potenza di mining della rete, secondo uno studio recente. Secondo un sondaggio, solo lo 0,1% di tutti i miner possiede il 50% della potenza di mining della rete. potere minerario, ancora più scioccante.

Di conseguenza, nella rete Bitcoin, gli incentivi sono dispersi in modo iniquo. Quando inizi a minare da solo, tieni presente che competerai con aziende affermate con megawatt di potenza a loro disposizione.

Come possiamo scegliere il miglior software di mining di criptovalute?

Pochi si aspettavano Bitcoin, una valuta digitale decentralizzata, per resistere quando è stato introdotto inizialmente nel 2009. Finché questa tendenza continua e con l'aumento del valore di Bitcoin e di altre criptovalute, il numero di persone interessate a imparare a fare soldi con Bitcoin aumenterà.

Con Bitcoin, ci sono alcuni metodi con cui puoi guadagnare. Le criptovalute possono essere acquistate e vendute oppure possono essere estratte. Bitcoin è una valuta creata da chiunque abbia accesso a un computer con una connessione a Internet e la volontà di impegnarsi.

Ricorda che speculare sui mercati finanziari, regolari o criptati, è sempre pericoloso. Se stai negoziando o estraendo Bitcoin, devi essere ben informato e consapevole dei rischi.

Allora, come puoi scegliere il miglior software di mining? Per questa valutazione, abbiamo esaminato più di una dozzina di diversi software di mining di bitcoin. Il software più vecchio e più comunemente utilizzato era in cima alla nostra lista, che abbiamo valutato in termini di funzionalità e praticità d'uso.

Il nostro passo successivo è stato distinguere tra i principianti e gli utenti esperti in termini di miglior software di mining. La possibilità di automatizzare o modificare la funzionalità di mining è stato il fattore più critico in questo caso, con la riga di comando rispetto alle interfacce utente grafiche che hanno dominato il dibattito.

Come passaggio finale, abbiamo cercato un software da poter utilizzare su quante più piattaforme possibili. Era accessibile con la più fantastica gamma di attrezzature minerarie in modo che gli utenti potessero avere il massimo controllo sulle loro attività minerarie.

Il miglior software di mining di criptovalute del 2022

Se sei un nuovo miner, la prima cosa da fare è scegliere un software di mining. Abbiamo compilato un elenco dei migliori programmi di mining di Bitcoin che le persone con vari mezzi finanziari possono utilizzare.

Puoi cercare questi software per scegliere l'app di mining desktop o mobile più comoda per te.

I minatori di criptovaluta inesperti dovrebbero dare un'occhiata alla piattaforma di cloud mining Gminers, che ti consente di guadagnare Bitcoin con costi di avvio economici. Non è necessario scaricare alcun software speciale per iniziare il mining utilizzando contratti cloud hash su Gminers.

Inoltre, non dovrai sostenere l'onere dell'acquisto di hardware GPU e ASIC. Seleziona un contratto di cloud mining adatto e sarai in grado di estrarre Bitcoin da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento.

GMiners offre una varietà di scelte per i suoi consumatori in questo momento (la durata del contratto hash è di un anno). Centoquarantatre percento è il tipico ritorno sull'investimento e un deposito di $ 500 ti porta lì.

Puoi richiedere il pagamento direttamente sulla tua carta di credito o su un portafoglio Bitcoin sicuro per ottenere i tuoi incentivi (i pagamenti vengono effettuati giornalmente). I minatori avanzati di Bitcoin hanno la possibilità di sottoscrivere il contratto VIP Bitcoin, che garantisce loro l'accesso a una quantità infinita di hash power e un margine di profitto a partire dal 170%.

Gminers è un'interfaccia facile da usare che consente a chiunque di iniziare a estrarre Bitcoin in pochi minuti. Per partecipare al processo di mining mondiale, devi prima iscriverti.

Finalmente! Non appena depositi denaro e affitti un miner, la procedura inizia immediatamente. Carte di credito e portafogli di criptovaluta sono entrambi metodi accettabili per ricaricare il tuo account.

Per estrarre criptovalute come Bitcoin e Litecoin, il programmatore australiano Con Kolivas ha creato CGMiner nel 2011. A causa della sua natura open source, dell'interfaccia utente semplice con controlli diretti e della compatibilità cross-hardware, è spesso riconosciuto come uno dei migliori strumenti di mining bitcoin disponibili.

Utilizzando una semplice scorciatoia da tastiera, l'interfaccia della riga di comando di CGMiner consente agli utenti di regolare i propri impianto minerario, velocità della ventola e altri parametri a distanza. Il programma fornisce il rilevamento avanzato dei blocchi e il ridimensionamento rapido della potenza dell'hashing.

Tuttavia, CGMiner basato su Linux è compatibile con Mac e PC Windows perché è multipiattaforma. Chiunque può controllare il codice perché è open-source e scritto in C. CGMiner è anche compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature per il mining, tra cui GPU, FPGA e CPU, oltre agli ASIC.

A causa della sua assenza di un'interfaccia utente grafica, CGMiner è più adatto agli utenti esperti che ai principianti. È stato segnalato che l'installazione del programma su Windows 10 è problematica.

Il software di sicurezza come Windows Defender potrebbe essere potenzialmente problematico per i consumatori. CGMiner è accessibile su GitHub per essere utilizzato e scaricato gratuitamente da tutti.

Ci sono buone probabilità che MultiMiner possa essere un sostituto adatto per BFGMiner se non ti piace l'interfaccia della riga di comando. È un desktop miner basato sulla piattaforma di mining BFGMiner.

Se BGFMiner rileva la presenza di attrezzatura mineraria, MultiMiner mostra un'interfaccia utente grafica (GUI) primaria per controllarla. Una procedura guidata introduttiva è disponibile per i minatori principianti per assisterli nella scelta di un motore, una valuta e un pool di mining.

Anche la versione più recente di BFGMiner verrà installata automaticamente. MultiMiner supporta più di 20 algoritmi di mining distinti.

Le tecniche integrate consentono diverse valute minerarie in base alla redditività, alla difficoltà o al prezzo. Dal momento che può estrarre più di una dozzina di criptovalute distinte (inclusi Bitcoin, Ethereum, Zcash (ZEC) e una sfilza di altre), è adatto per il mining di praticamente qualsiasi criptovaluta.

MobileMiner è un'applicazione complementare per MultiMiner che consente il funzionamento remoto del Miner. Potrai utilizzare MultiMiner sul tuo dispositivo mobile per gestire i tuoi impianti di mining.

SHAMINING, un provider di hash britannico che offre uno dei migliori strumenti di mining di criptovaluta per i nuovi arrivati ​​e per i minatori esperti, è la prossima grande novità per i fan del cloud mining di Bitcoin.

Se stai cercando il fornitore di servizi cloud più redditizio in circolazione, SHAMINING è la soluzione migliore. Il leasing di hash power attraverso l'acquisto di vari contratti di cloud mining è la base del piano di reddito.

I clienti che effettuano il primo acquisto ricevono uno sconto del 37%. SHAMINING mantiene le sue strutture, inclusi hardware all'avanguardia e il miglior software di mining, per fornire contratti di cloud hash ai propri clienti.

Queste strutture sono situate in tre data center. Ha già attirato più di 70.000 utenti regolari grazie al suo approccio a prezzi ragionevoli.

Chiunque può investire in criptovalute online da qualsiasi luogo a livello globale e può controllare dal proprio computer o telefono cellulare il processo di guadagno di Bitcoin.

Ogni giorno, gli utenti di SHAMINING possono prelevare i loro guadagni direttamente sulle loro carte di credito o sui portafogli Bitcoin. Sono disponibili diverse lingue per l'assistenza 24 ore su 24 dell'azienda.

Come programma di gestione del mining di bitcoin basato su Windows, IntelliBreeze ha rilasciato Awesome Miner nel 2014. Il mining su larga scala è supportato da un dashboard di facile utilizzo che consente ai clienti di controllare contemporaneamente diversi motori e pool di mining.

In Awesome Miner sono inclusi potenti strumenti per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dai loro investimenti riducendo al contempo i tempi di inattività. Sono supportati ASIC e FPGA, così come più di 50 motori di mining (come cgminer, xmrig, bfgminer, srbminer, ecc.).

Il software è anche compatibile con i metodi di mining ampiamente utilizzati. Anche l'aggiunta, il cambio e la gestione di vari pool di minatori possono essere eseguiti con un solo clic con l'aiuto di Awesome Miner.

L'ampia dashboard di Awesome Miner tiene traccia di tutto questo e altro, inclusa la velocità e la temperatura delle ventole del computer.

I minatori possono creare trigger e azioni unici utilizzando il motore di script C# integrato nel software. Awesome Miner è un'applicazione basata sul Web che può essere utilizzata su qualsiasi computer o browser, indipendentemente dal sistema operativo. Il download e l'utilizzo di Awesome Miner è completamente illimitato.