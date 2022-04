Scopri in questo articolo il ruolo indispensabile della criptovaluta nella guerra Russia-Ucraina, e come la criptovaluta ha aumentato la sua popolarità e ha aiutato le persone come risorsa finanziaria, quando il sistema del paese sta crollando.

La criptovaluta ha giocato un punto di svolta in questo atroce scenario di guerra. Nel mezzo della guerra Russia-Ucraina, la criptovaluta è emersa massicciamente dalla sua tendenza di crollo. Si è rivelata un sollievo per le persone che altrimenti sarebbero nei guai senza alcuna risorsa tradizionale in mano.

La criptovaluta come una nuova valuta nella guerra

Chiaramente, la guerra non porta nulla di buono. Ma per gli investitori di criptovalute, ha mostrato un lato leggermente diverso. Come mai? Poiché la la criptovaluta è diventata mainstream nel negli ultimi anni è emersa come una valuta di cui ci si può fidare per questioni finanziarie.

La criptovaluta, ora una parte fondamentale del sistema finanziario globale, è diventata automaticamente anche parte del conflitto internazionale. La guerra ha trasformato le istituzioni governative in nient'altro che nel caos, e in tempi così gravosi, gli ucraini hanno trovato nella criptovaluta la loro dimora sicura. E perchè no? Qualcosa che va oltre il controllo del governo e che consente di accedere facilmente alle finanze con meno complessità è attraente per tutti.

Motivi per cui la criptovaluta è emersa nella guerra Russia-Ucraina

Non può essere congelata (poiché gli organi centrali non lo regolamentano).

Non può essere censurata

Funziona senza l'utilizzo di ID

Come la criptovaluta è una risorsa nella guerra Russia-Ucraina

La criptovaluta ha dato l'esempio che si possono ancora gestire le proprie finanze anche in tempi difficili, anche se gli istituti bancari tradizionali sono sigillati. Le criptovalute nella guerra Russia-Ucraina si sono rivelate uno strumento umanitario. Il prezzo Bitcoin in USD in aumento ha anche indicato che la criptovaluta raccolta durante la guerra è un chiaro indicatore del suo potenziale.





E quindi, il paese può utilizzare le sue criptovalute quando il sistema bancario tradizionale è quasi sull'orlo del collasso. In mezzo alla crescente ondata di legalizzazione delle criptovalute in passato, L'Ucraina è stato il quarto paese a farsi avanti e cercare l'adozione di Crypto.

Sebbene ci siano anche dibattiti in aumento a causa della elevata volatilità della criptovaluta. La criptovaluta è sempre stata paragonata all'oro digitale, soprattutto in questa guerra. Tuttavia, ha anche i suoi svantaggi e non può mai essere paragonato al potere degli asset tradizionali. Ma al giorno d'oggi, sebbene possa perdere metà del suo valore se convertito in contanti, c'è ancora qualcosa a cui aggrapparsi.

Ucraina e criptovalute

Negli ultimi giorni, milioni di dollari sono stati immessi nel mercato per supportare le truppe ucraine e i gruppi di attivisti informatici. Quasi 100 milioni di dollari di Crypto sono stati inviati per aiutare l'esercito e il popolo in Ucraina.

Alex Bornyakov, viceministro della trasformazione digitale dell'Ucraina, ha affermato che il governo ucraino ha sollecitato donazioni in Crypto e ha raccolto almeno $ 54 milioni a partire dall'11 marzo.

Il Il governo ucraino ha già speso almeno 15 milioni di dollari delle criptovalute che ha ricevuto.

Kiev è il quartier generale per raccogliere i frutti dell'adozione delle criptovalute. Dall'inizio della guerra, il governo ucraino ha utilizzato la criptovaluta per facilitare donazioni, scopi militari e di altro tipo. Il governo ucraino è stato inondato di donazioni, inizialmente accettando solo Bitcoin e Tether. Ci sono organismi attivi che donano Crypto, ma la maggior parte proviene da individui in tutto il mondo.

Anche l'arte digitale mercificata come NFT o token non Fungibili sono diventati una fonte di donazione principale nello scenario attuale. Tuttavia, le donazioni in criptovalute sono una piccola parte della grande fetta miliardi di dollari negli aiuti militari e umanitari internazionali che arrivano in Ucraina dai governi partner.

Anche il governo ha creato un sito web per centralizzare la raccolta fondi di criptovaluta.

Russia e criptovalute

Sfortunatamente, la guerra è iniziata nel momento in cui i responsabili politici sapevano già come regolamentare le risorse digitali. Ma il predominio della criptovaluta nella guerra Russia-Ucraina potrebbe influenzare ampiamente le percezioni globali.

È vero che la guerra russo-ucraina ha reso Crypto una risorsa in situazioni inaccettabili. Parlando dall'altra parte, il lato oscuro della guerra, prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ci si aspettava che le criptovalute potessero attenuare l'impatto.

In poche settimane, più paesi hanno bloccato la Russia su molti fronti, devastando l'economia russa. La preoccupazione che si è diffusa a macchia d'olio è stata che la Russia potrebbe usare Crypto e spostare denaro senza essere rilevata.

Michael Parker, un ex procuratore federale, ha detto al Times che sarebbe "ingenuo" pensare che la Russia non abbia escogitato uno scenario in cui sono state imposte sanzioni e in cui dovrebbe trovare alternative.

Nella guerra tra Russia e Ucraina, la criptovaluta è diventata altrettanto vitale per i cittadini russi tanto quanto per gli ucraini. Ma essendo il terzo miner di Bitcoin più grande al mondo, potrebbe essere irraggiungibile ridurre l'accesso della Russia alle criptovalute.

Anche la Russia ha una lunga storia di Criminalità informatica legata alle criptovalute e attività illegali come il riciclaggio di denaro e ransomware. I rapporti di Chainalysis descrivono che tre quarti del denaro guadagnato attraverso attacchi ransomware nel 2021 è andato a hacker collegati alla Russia. Anche il governo ucraino è stato preso di mira da continui attacchi informatici che richiedevano ransomware sotto forma di bitcoin.

Qualsiasi valuta può essere utilizzata per partecipare alle attività della guerra. Se la criptovaluta può essere utilizzata per modellare gli acquisti in guerra, la valuta tradizionale può anche essere utilizzata per acquistare droga e armi. Ma la criptovaluta ha il vantaggio di essere una risorsa virtuale da utilizzare senza alcun intervento centralizzato.

Le limitazioni all'utilizzo della criptovaluta

Molti ucraini stanno usando la criptovaluta per gestire le proprie finanze durante la guerra. Coloro che stanno fuggendo dal paese portano le criptovalute con loro. Potrebbero convertirli in contanti una volta che si saranno sistemati in sicurezza.

Oltre i vantaggi dell'utilizzo di criptovalute, ci sono ostacoli/limitazioni colllegati. Usare le criptovalute in tali situazioni non è del tutto facile. Sono necessarie certe cose, quali:

1. Internet e un dispositivo

In tempo di guerra, avere accesso a una connessione Internet stabile e a un dispositivo mobile o laptop potrebbe essere difficile da decifrare. Ma questi sono requisiti essenziali per operare con la criptovaluta.

2. Accedere alla criptovaluta

Avere criptovaluta non ha senso se non conosci come funziona o come puoi ritirarla. In tempi di crisi, potrebbe essere un compito impegnativo apprendere un nuovo set di abilità e impararlo rapidamente.

3. La complessità delle criptovalute

Con il pool di criptovalute e diverse introdotte ogni giorno, diventa difficile conoscerle e affinare le tue conoscenze. Inoltre, se sei ansioso di convertire i tuoi asset in criptovaluta, il sistema finanziario deve essere in condizioni perfettamente funzionanti. Quando si sta schiantando in guerra, non ha senso correre questo rischio gigantesco.

L'eroismo della criptovaluta nella guerra

Non è la prima volta che la criptovaluta fa parte di una crisi globale. Ci sono stati molti incidenti in cui la criptovaluta è diventata cruciale. Ma nella recente guerra tra Russia e Ucraina, è al centro dell'intero sistema finanziario.

La Criptovaluta sta aiutando le persone che stanno fuggendo dal paese come unica fonte per gestire le finanze. Al contrario, viene fornito con una truffa del suo utilizzo senza accesso a un sistema funzionante (rete stabile e un dispositivo). Al momento, è troppo presto per commentare come la criptovaluta modellerà il conflitto internazionale o danneggerà i sentimenti?

Quello che sappiamo in questo momento, questa volta, la criptovaluta ha un ruolo da svolgere nel disastroso conflitto Russia-Ucraina, con una conseguenza di cui nessuno è a conoscenza. Che stia recitando un ruolo positivo o negativo, sta facendo ciò che deve fare —dare alle persone un modo per gestire le proprie finanze al di fuori dei sistemi bancari tradizionali già al collasso.

La guerra ha anche benedetto il Prezzo del bitcoin con un balzo del 15% negli ultimi giorni. Secondo gli esperti, la vasta richiesta di bitcoin è il contraccolpo delle normative dei trend attuali nel mondo. Quindi, la criptovaluta è emersa come un eroe in una situazione terribile.