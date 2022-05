Anche le tendenze fanno parte della criptovaluta e riconoscendo determinati indicatori di una tendenza, gli investitori possono cogliere un'opportunità e fare uno scambio redditizio. In questo articolo parleremo di più dei rendimenti in generale e di cosa ci riserva il 2022: quale sarà la tendenza?

Il mondo delle criptovalute sta cambiando rapidamente. Molti fattori esterni influenzano l'aumento o la diminuzione del valore di alcune criptovalute, ma ci sono anche tendenze che molti esperti notano che sono ricorrenti e che possono essere facilmente riconosciute grazie ad alcuni pattern specifici.

Ad esempio, gli investitori possono aspettarsi che il valore di Bitcoin aumenterà ogni volta che si verifica un dimezzamento. Che cos'è l'halving, potresti chiedere? Beh, è ​​praticamente una ricompensa che i minatori ottengono per il mining di un blocco della criptovaluta, e con ogni dimezzamento, quella ricompensa si riduce e aumenta così il valore di una criptovaluta.

Cose come l'halving influiscono sul prezzo di una criptovaluta, ma ci sono anche tendenze diverse che tendono a durare per un po' di tempo. Ad esempio, da quando la blockchain di Ethereum è diventata la blockchain di riferimento per la maggior parte delle transazioni nel mondo delle criptovalute, il prezzo di ETH era in costante aumento.

Ogni anno è diverso e ogni anno porta qualcos'altro per il mondo delle criptovalute. Per questo motivo, è estremamente importante notare alcune tendenze che si verificano, che possono aiutarti a diventare un trader redditizio.

In questo articolo parleremo di tendenze crittografiche a livello globale, perché sono importanti per il mercato globale delle criptovalute e quali tendenze saranno popolari nel 2022.

Quali sono le tendenze crittografiche?

Le tendenze sono presenti ovunque, non solo nelle criptovalute. Ad essere onesti, se sei un appassionato di criptovalute, probabilmente hai sentito parlare per la prima volta di una tendenza da qualche altra parte, ad esempio una tendenza della moda o una tendenza del settore.

Ci sono anche altri trend che non sono basati sulla moda. Ad esempio, in questo momento, la tendenza delle auto elettriche a conquistare il mercato è in corso, con un aumento di oltre il 40% rispetto al 2020. Si prevede che questa tendenza continuerà a crescere nei prossimi anni ed è sicuro affermare che durerà nel prossimo futuro.

Negli ultimi due anni, i trend delle criptovalute hanno attirato gli investitori poiché possono usarli per moltiplicare il loro investimento iniziale. Alcune tendenze sono di breve durata, ma la maggior parte di esse non lo è e gli investitori possono aspettarsi di poter utilizzare tali tendenze per essere proattivi e cogliere un'opportunità di investimento.

Le tendenze delle criptovalute possono essere estremamente gratificanti poiché una volta iniziata la tendenza, gli investitori si limitano a seguirla. Ad esempio, la moneta meme è una tendenza che è stata popolare nel 2021, è durata tutto l'anno e milioni di persone hanno fatto un sacco di soldi. Alcune criptovalute come la moneta DOGE sono aumentate di oltre il 100.000% in un arco di pochi mesi e gli investitori sbavavano per opportunità simili.

A seconda della natura della tendenza, può avere un impatto maggiore o minore sui prezzi di una determinata criptovaluta. Inoltre, un'altra cosa che ha un impatto sul valore è il numero di persone che seguono la tendenza e investono denaro in base a tale tendenza.

Alcune tendenze sono specificamente tecniche e non sono guidate da alcun fattore esterno. Ad esempio, il famoso “death cross” può aumentare il prezzo di una criptovaluta in modo indesiderato e tale tendenza può essere duratura. Ad esempio, nel febbraio del 2021, Bitcoin ha osservato una “death cross”, e molti esperti si sono chiesti se la tendenza negativa sia all'orizzonte.

Ora, diamo un'occhiata alle diverse tendenze crittografiche che hanno segnato l'anno 2021 e discutiamo un po' perché erano così popolari.

Quali sono state le tendenze popolari nel 2021?

Il 2021 è stato molto interessante quando si trattava di tendenze delle criptovalute. Nel 2021, le criptovalute sono diventate mainstream e milioni di nuovi investitori sono entrati nel mercato. Solo nel 2021, la capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute è aumentata di oltre il 180%, che è l'aumento più alto dal 2012. Il 2021 è anche l'anno in cui Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico e un anno quando si sono verificate molte tendenze. Ma partiamo dall'inizio e dalla tendenza più popolare: la tendenza delle monete meme.

In questo momento, probabilmente conosci la moneta DOGE - ma 2 anni fa, questa moneta “meme” non era nemmeno considerata un vero affare. Era solo una moneta che era un meme, senza valore reale. Oh, come sono cambiate le cose. Anche se è ancora un meme, è una delle più grandi criptovalute al 13° posto in termini di capitalizzazione di mercato totale.

Il trend delle monete meme è iniziato alla fine del 2020 e si è esteso per tutto tutto il 2021. È iniziato con la moneta DOGE, ma anche altre monete meme hanno visto la luce del giorno. Ad esempio, quello che vale anche la pena menzionare è Shiba Inu, un'altra moneta meme che ha reso molte persone ricche.

Le monete meme sono ancora di tendenza e piacciono agli investitori perché dimostrano che il prezzo di una certa valuta può andare alla deriva grazie alla comunità. Oppure, mettiamola in un altro modo: se un gruppo di persone crede che una certa moneta valga qualcosa, non deve essere utilizzata nel mondo reale, funzionerà comunque e il suo prezzo aumenterà.

Alla fine del 2021, si è verificata un'altra tendenza. Questa potrebbe essere prevista poiché l'intera storia dietro la tendenza era attesa da tempo ed era solo questione di tempo prima accadrebbe. Ovviamente stiamo parlando del Meta (Metaverso).

Quando Facebook ha cambiato il suo nome in Meta, la tendenza è salita alle stelle. Le monete del Metaverse sono esplose e la gente è entrata in delirio. Tutto ciò che riguardava Metaverse stava esplodendo e milioni di persone volevano solo far parte di questa nuova tecnologia. Si prevede che il mercato globale di Metaverse raggiungerà circa 750 miliardi di dollari entro il 2026: questo è sufficiente per l'impatto che Meta ha sul mondo.

Le monete del Metaverse sono ancora trend e nuovi progetti spuntano ad ogni angolo. Ma c'è un'altra tendenza avvenuta nel 2021 che è stata considerata ancora più grande in termini di popolarità. Avete indovinato, stiamo parlando di NFT.

Se vuoi saperne di più sugli NFT, ti suggeriamo di dare un'occhiata a un altro nostro articolo, ma allo scopo di spiegare, diremo semplicemente che NFT è essenzialmente la prova che possiedi qualcosa di digitale e che è unico. Immagine, animazione, canzone, lo chiami. Se lo acquisti, sei un proprietario digitale di tale NFT e la blockchain lo conferma.

Gli NFT sono diventati una tendenza globale, non solo nelle criptovalute. Le celebrità saltavano sul treno dell'hype, le aziende, persino i ricchi uomini d'affari. Ad esempio, potresti aver sentito che Mike Winkelmann — l'artista digitale noto come Beeple, ha venduto la sua collezione di NFT per l'incredibile cifra di 69 milioni di dollari all'inizio del 2021.

O che la raccolta di immagini di scimmie chiamata “The bored Ape Yacht Club” superato $ 1 miliardo di vendite e persone come Neymar (il famoso giocatore di football) ne hanno comprato uno per sé.

E tutto questo è bello, ma il passato è passato e tutto ciò che ci interessa è il futuro. Cosa riserva il futuro in termini di tendenze criptovalute, e c'è qualcosa che dovresti sapere? Vediamo.

Tendenze delle criptovalute nel 2022

Il 2022 sarà un anno entusiasmante con molte tendenze crittografiche, alcune delle quali abbiamo avuto la possibilità di vedere nel 2021. Se vi state chiedendo quali tendenze saranno quelli che ti porteranno il maggior ritorno sull'investimento, continua a leggere.

Prima di entrare nelle nuove tendenze, dobbiamo dedicare alcuni paragrafi alle tendenze che erano presenti nel 2021, ma di sicuro rimarranno per tutto il 2022. Innanzitutto, gli NFT sono qui per restare. Anche se hanno raggiunto il picco nel 2021, gli esperti affermano che il 2022 sarà ancora migliore e che gli NFT diventeranno mainstream, il che significa che molte aziende inizieranno a incorporarli nella loro attività.

Se possiamo giudicare l'anno dai suoi primi 15 giorni, siamo pronti per un giro. In i primi 15 giorni di gennaio 2022, gli NFT hanno scambiato più di 3,2 miliardi di dollari di volume su un NFT marketspace chiamato OpenSea - che è la piattaforma leader per il trading NFT.

Con l'intero anno davanti a noi, puoi aspettarti che quasi tutti i progetti crittografici incorporeranno effettivamente gli NFT nel loro progetto di business perché il mercato lo richiede. È di tendenza e gli NFT attirano le persone, quindi pensiamo che le aziende non perderanno questa opportunità.

Un'altra cosa che è qui per restare è il Metaverso. Certo, entro la fine del 2022, la bolla del Meta è scoppiata un po', ma ci sono ancora un sacco di nuove Meta progetti che vengono creati ogni singolo giorno. Le persone stanno vendendo immobili nel Metaverso, le grandi aziende stanno acquistando proprietà e terreni ed è solo questione di tempo quando Metaverse diventerà ancora più accessibile al normale persone e quando ciò accadrà, i progetti Meta saranno sicuramente al di sopra del loro valore.

Sarebbe una buona idea avere sempre una certa quantità di denaro al tuo fianco che puoi facilmente utilizzare per iinvestire in promettenti progetti NFT o Metaverse nei prossimi mesi.

Ma, se stai cercando nuove tendenze nel 2022 (quelle che non erano presenti nel 2021), allora dobbiamo dire che non lo siamo maghi. Tali tendenze non possono essere previste (poiché nessuno potrebbe anticipare la frenesia delle monete meme), ma possiamo sicuramente segnalare diversi indicatori che potrebbero aiutarti a decidere su quale progetto investire.

La scalabilità è sempre stata un problema per blockchain e l'interoperabilità è qualcosa che va con esso. Puoi aspettarti che i progetti che risolvono l'emissione di “blockchain trilemma” sarà in aumento e diventerà sicuramente più popolare nel 2022 e persino nel 2023.

Ma il tempo ci dirà se ci sbagliamo: quello che puoi fare, tuttavia, è seguire sempre le notizie, essere informato sulle possibili tendenze che possono emergere dal nulla e preparati a cogliere un'opportunità.

Sii pronto per le tendenze

Può essere difficile prevedere le tendenze che accadranno nel mondo delle criptovalute. In molti casi, sono guidate da fattori esterni che non può essere influenzato o previsto. Ma, quando si verificano le tendenze, è importante essere i primi in linea in modo che il tuo investimento rimbalzi verso l'alto.

In ogni caso, la cosa più importante è essere informato, seguire le notizie sulle criptovalute ed essere pronto a cogliere un'opportunità. Solo così coglierai il prossimo DOGE o il prossimo Metaverso.