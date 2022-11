Non è difficile credere che la situazione potrebbe peggiorare, ma si sperava che il crypto winter fosse ormai giunto quasi alla fine. Una stagione ribassista che dura ormai da troppo, ma che sembra non volere avere fine, preoccupando anche Kathleen Breitman.

Al momento attuale sembra che le criptovalute stiano provando a superare la stagione ribassista che le ha viste protagoniste per tutto il 2022.

Solana che ha chiuso la settimana precedente con un +10% insieme al Bitcoin che finalmente è riuscito a sfondare il muro dei 21.000 USD.

Anche Ethereum sembra essersi ripreso, lasciando il territorio intorno ai 1000-1.200 USD e attestandosi intorno ai 1.600 dollari.

Poi ci sono Ripple e Cardano in crescita, con il primo scambiato a 49 cent e il secondo a 42 cent, arrivando poi con BNB che ha chiuso la settimana precedente con un +13,71%.

Insomma il mercato sembrerebbe tornare a respirare. O meglio i dati mostrerebbero questo.

Tuttavia, tra la miriade di esperti che affolla il settore, una si è voluta esprimere pochi giorni fa sull'andamento globale del Web3 e su come il crypto winter possa rischiare di peggiorare ulteriormente, nonostante la leggera ripresa di alcune delle più celebri valute digitali.

Si tratta del co-fondatore di Tezos, Kathleen Breitman, che afferma con decisione come presto vedremo diverse società crypto scomparire a causa di questa tensione globale e dell'eccessiva valutazione di alcune di esse.

Potrebbe essere difficile da accettare, ma le sue ragioni sono più che valide.

Tezos, ancora ribassista?

A giudicare dalla situazione attuale, non sembra che Tezos stia vivendo il suo momento di massimo splendore.

Analizzando recentemente i prezzi di Tezos, possiamo notare un calo del prezzo a causa del ritorno dei ribassisti. La linea di tendenza è stata al rialzo negli ultimi giorni, ma nella giornata di venerdì si è rivelata estremamente scoraggiante per il mercato poiché i venditori sono predominanti e hanno portato enormi perdite nel giro di poche ore poiché hanno declassato il prezzo a $1,38.

Pensate che fino a qualche giorno fa si parlava di un prezzo che oscillava intorno a $1,46.

Anche il volume degli scambi ha visto una discesa, con un valore che si attesta a $43 milioni e una capitalizzazione di mercato di $1,31 miliardi per XTZ/USD.

E la domanda resta: possibile un'altra diminuzione dei prezzi? La risposta è sì, poiché lo slancio ribassista si sta rafforzando nuovamente.

Chi è il co-fondatare di Tezos?

In un contesto del genere, è uno dei co-fondatori della Stablecoin a dire la sua pubblicamente.

Si tratta di Kathleen Breitman, moglie dell'altro co-fondatore Arthur Breitman (sì, per chi non lo sapesse Tezos è stata fondata da marito e moglie).

Kathleen Breitman è, infatti, l'amministratore delegato di Dynamic Ledger Solutions, una società che ha creato la prima versione di Tezos, una piattaforma di smart contract basata su blockchain con un meccanismo di governance on-chain che mira a incentivare e regolare gli scambi tra i nodi.

In precedenza, Kathleen è stata senior strategy associate per R3, un consorzio di oltre 70 società finanziarie. Quindi si tratta di una persona che di sicuro conosce il settore e, avendo lavorato anche con Bridgewater Associates, Accenture e Wall Street Journal sa di sicuro il fatto suo.

La sua previsione? Crypto winter nuovamente alle porte, forse mai terminato!

Kathleen Breitman decisa sul peggioramento del crypto winter

Nonostante alcuni dati diffusi sul recente miglioramento delle performance riguardanti alcune valute digitali, non si può scongiurare un'ulteriore crisi.

Questa è la linea di pensiero di Kathleen Breitman.

D'altronde se guardiamo al quadro generale della situazione ci troviamo all'interno di una stagione talmente ribassista dove molte società hanno già fatto parlare di sé per fallimenti e ingenti perdite.

Ricordiamo Terra blockchain o Three Arrows, ma non solo! Perché anche altre realtà fortemente sostenute come Celsius sono perite durante il cosiddetto crypto winter.

Non tutti si sono salvati e, per quelli che sembravano potere sopravvivere, sembra potere ancora arrivare il peggio.

Fed e tassi d'interesse: potrebbero fare davvero la differenza?

Sappiamo tutti come la Fed non abbia fatto altro che alzare i tassi d'interesse quest'anno e potrebbe addirittura proseguire l'anno prossimo!

Tuttavia perfino mettere "in pausa" l'innalzamento dei tassi d'interesse potrebbe non essere abbastanza per il mondo crypto.

Sì, perché in questo panorama di criptovalute così variegato non c'è più spazio per valute digitali e blockchain dal dubbio utilizzo: solo i progetti più utili e sostenibili potranno sopravvivere al crypto winter.

Se la Fed deciderà effettivamente di sospendere il rialzo dei tassi, potremmo sì aspettarci un miglioramento da parte delle criptovalute, ma solo delle più utili e sostenibili.

Venture capitalist: società crypto sopravvalutate

Un'altra ragione che ha spinto il co-fondatore di Tezos ad affermare quanto descritto è la quantità di denaro (a volte eccessivo) circolante nel Web3.

Ebbene l'afflusso d'investitori, i più bassi tassi d'interesse, precedenti al crypto winter, hanno concesso ai venture capitalist d'influenzare troppo positivamente una quantità esagerata di crypto società.

Ora che il panorama si sta facendo più complesso, questa "eccessiva valutazione" positiva e l'idea di fare soldi facilmente sta cominciando a sfumare. Aumentando la probabilità di caduta delle società fondate su blockchain che non hanno modelli di business abbastanza utili e sostenibili.

Non resta che osservare e vedere se Kathleen Breitman aveva ragione!

