Molti di noi avranno immaginato, o perfino sperato, qualche volta di ricevere da chissà quale parente lontano una somma di denaro capace di far scomparire le preoccupazioni che ogni giorno ci attanagliano.

Ebbene questa notizia potrà sembrare incredibile, ma a qualcuno è successo davvero.

No, non è un film né il copione di una sceneggiatura, tanto meno la storia raccontata in un libro, ma un vero caso di accredito errato da parte di una compagnia miliardaria nei confronti di una persona qualunque come voi e me.

Lo strano caso vede protagonista ancora una volta le criptovalute e in particolare un exchange già celebre per svariate ragioni: Crypto.com!

Il famoso colosso impegnato nel settore degli asset digitali, sponsor ufficiale dei Mondiali FIFA 2022 e conosciuto per altre celebri collaborazioni sembra aver commesso un errore non indifferente, costato diversi milioni di dollari.

La co-protagonista di questa storia è una donna australiana di nome Thevamanogari Manivel. Ma vediamo nel dettaglio cos'è accaduto.

Crypto.com, il "re degli sponsor"

Non stiamo parlando di un exchange poco conosciuto, o dell'ultimo arrivato nel settore crypto.

Crypto.com è una realtà affermata, un exchange che conta milioni di utenti e che opera ormai da anni nel settore.

Tra l'altro non potrebbe essere altrimenti, grazie alle partnership con UEFA Champions League o la FIFA World Cup che lo hanno inondato di attenzioni sia da parte dai fan dello sport sia da parte dagli investitori del Web3.

Definito da molti come il "re degli sponsor" per la quantità di collaborazioni internazionali, non smette di aggiungere nuovi asset digitali alle sue liste, attirando sempre più crypto trader.

Oggi, però, raccontiamo una storia che lo riguarda di cui non potrebbe essere orgoglioso, fosse solo per i problemi che si sta ritrovando ad affrontare per porvi rimedio.

Si tratta dell'accredito errato di una somma da capogiro a beneficio di una donna australiana.

Crypto.com accredita milioni di dollari per errore, ecco l'incredibile storia

Ciò che molti sognano, un'enorme somma di denaro ricevuta in regalo. Purtroppo la nostra storia non è proprio andata così, ma ecco cos'è accaduto!

L'exchange Crypto.com ha trasferito accidentalmente $10,5 milioni all'australiana Thevamanogari Manivel durante l'elaborazione di un rimborso di $100 non andato esattamente a buon fine.

La società (famosa anche per avere pagato l'attore di Hollywood Matt Damon, durante il Super Bowl) ha scoperto di aver accidentalmente trasferito la fortuna alla donna di Melbourne, nel dicembre 2021, ma se n'è resa conto soltanto sette mesi dopo.

La donna si è ritrovata così improvvisamente milionaria!

Cosa ha fatto Thevamanogari Manivel, la milionaria per sbaglio

Cosa avreste fatto voi, ricevendo una somma del genere?

Manivel sarà sicuramente stata sconvolta dall'accredito di 10,5 milioni di USD, ma sembra avere avuto il tempo di agire, scegliendo cosa fare e dove andare.

Circa 430 mila USD sono stati trasferiti alla figlia e una casa con quattro camere da 1,35 milioni di USD intestata alla sorella presso Craigieburn, a nord di Melbourne. Attualmente la sorella, Thilagavathy Gangadory, vive tra l'altro in Malesia.

Inoltre i conti risultano compromessi, alcuni addirittura bloccati, ma le donne coinvolte non hanno voluto rispondere alle domande o alle interviste che gli sono state proposte.

Tutto quello che si sa è relativo alle dichiarazioni rilasciate a seguito alla causa avviata al tribunale di Melbourne.

Dove sono i miei soldi? Crypto.com in tribunale

Ovviamente la causa avviata non è stata di rapida risoluzione e l'exchange non ha ancora ricevuto i milioni inviati per sbaglio alla donna australiana.

Crypto.com si è rivolto alla Corte Suprema del Victoria per recuperare l'enorme somma di denaro e al momento è stata emessa una sentenza in merito all'acquisto della casa effettuato da Thevamanogari Manivel.

La sorella della Mavel, intestataria della casa, ha ricevuto l'ordine di restituire la somma spesa per l'abitazione comprata insieme a tutte le spese aggiuntive dovute all'exchange di criptovalute.

Oggi non si ha ancora una risposta in merito alla richiesta della Corte australiana, ma è ovvio come l'errore dovrà essere risolto.

Crypto.com non è l'ultimo arrivato e non può lasciare correre e prima o poi la protagonista coinvolta dovrà rispondere.

Leggi anche: Criptovalute in Italia: i 6 migliori exchange nel Belpaese iscritti al registro OAM

Cosa ne pensa la protagonista australiana?

Ovviamente non si tratta di un caso semplice, anche perché ha dell'incredibile.

I tentativi di contattare Gangadory e gli ordini inviati non hanno avuto successo, poiché la sorella della protagonista di questa storia non ha mai risposto alle e-mail degli avvocati di Crypto.com. L'unica comunicazione fornita alla corte è stata una risposta via e-mail agli avvocati di Manivel, dove diceva di avere ricevuto il messaggio.

Manivel si trova in difficoltà ovviamente e la sorella avrà bisogno di assistenza legale, ma le cose sembrano poter andare per le lunghe.

Le donne dovranno stare attente a come procederanno e, ciò che è certo al momento, è la necessità di restituire la somma ricevuta per errore e gli interessi pari a $27.369,64.

Crypto.com ha rifiutato di commentare il caso ma si attendono nuovi risvolti di questa strana e quasi ironica storia.

Leggi anche: Crypto.com: piattaforma cripto più famosa! 3 vantaggi per te