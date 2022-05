L'anno non è iniziato bene per le criptovalute. Dall'inizio dell'anno, Bitcoin (BTC) ha perso circa il 20% in valore, mentre Ethereum (ETH) e Binance Coin (BNB) hanno perso rispettivamente quasi il 30% e il 25%. Ma quali sono le ragioni di questa caduta? Bene, scopri tutto sul crash delle criptovalute in questo articolo.

Queste sono le tre criptovalute più preziose attualmente in circolazione, misurate da capitalizzazione di mercato, esclusa la stablecoin ancorato al dollaro Tether (USDT). Non è la prima volta che le criptovalute subiscono un calo significativo.

Le criptovalute hanno subito un grave crollo da metà maggio a metà luglio 2021, con Bitcoin in calo di oltre il 45%. Molti investitori sono ancora interessati alle criptovalute, nonostante la volatilità.

Il vicepresidente della strategia di Early Investing Vin Narayanan ritiene che "l'adozione delle criptovalute aumenterà la stabilità". I crolli delle criptovalute possono verificarsi in qualsiasi momento, quindi gli investitori dovrebbero essere consapevoli di cosa guardare fuori per nel frattempo.

In questo post imparerai le cause del crollo del mercato delle criptovalute e perché discuteremo anche del motivo per cui il mercato delle criptovalute è così volatile.

Guida per principianti: perché le criptovalute sono così volatili?

A differenza delle valute consolidate come l'euro e la sterlina britannica, le criptovalute registrano oscillazioni giornaliere sostanziali, spesso con variazioni anche del 5-10%. I trader possono guadagnare un sacco di soldi se calcolano correttamente gli acquisti e le vendite di valute.

Occasionalmente, un evento catalitico può causare oscillazioni dei prezzi del 50% o più e del 200-300% o più in circostanze estreme. Perché questo asset è più volatile di qualsiasi altro asset liquido? Per spiegare perché le criptovalute sono così volatili, devi considerare diversi fattori:

Non esiste un valore intrinseco

La maggior parte delle criptovalute non ha un prodotto da vendere, generare reddito o assumere dipendenti. In generale, non pagano dividendi e solo una piccola percentuale dell'intero valore della valuta viene investita nel suo sviluppo.

Di conseguenza, è incredibilmente difficile stimarne il valore. È difficile dire se è fondamentalmente ipercomprato o ipervenduto. Se è costoso, ne vale la pena?

Possiamo fare affidamento solo sull'umore del mercato, spesso determinato dai media, che genera denaro attirando spettatori.

Nessun regolamento

Volatilità nel mercato delle criptovalute potrebbe essere attribuita all'assenza di regolamentazione nel settore. La manipolazione del mercato è possibile a causa della lassità delle normative in vigore.

È illegale piazzare ordini fasulli in un mercato controllato come quello dei cambi, ma è così che spesso si fa. Una rappresentazione errata del comportamento del mercato potrebbe portare a un aumento della volatilità a causa di questi ordini fuorvianti.

Offerta e domanda

Le oscillazioni di prezzo della criptovaluta possono da attribuire anche alle leggi fondamentali della domanda e dell'offerta. Quando la domanda di un determinato bene supera l'offerta, il prezzo aumenterà quasi sicuramente.

Durante il periodo natalizio del 2017, abbiamo assistito a questo in azione con Bitcoin. I profitti dei trader hanno alimentato un'impennata della domanda di Bitcoin durante tutto l'anno e l'offerta non è stata in grado di tenere il passo con la domanda, portando a un prezzo di circa $ 20.000.

Non esiste Capitale Istituzionale

Molti venture capitalist, hedge fund e individui con un patrimonio netto elevato supportano e investono in criptovalute.

Tuttavia, la stragrande maggioranza del denaro istituzionale è ancora in disparte in questo settore. La prospettiva di un fondo comune o Bitcoin ETF, che dovrebbe fornire l'attività istituzionale tanto necessaria ai mercati delle criptovalute, ha ancora visto poco nessuna azione.

Dimensione del mercato

Solo un decennio fa, il settore bitcoin è ancora agli inizi. Il mercato dei bitcoin è attualmente valutato a $ 250 miliardi. Anche se si tratta di una somma significativa, impallidisce rispetto al fatturato giornaliero di $ 5 trilioni del mercato delle valute estere.

Per questo motivo, il mercato delle valute estere può mantenere la sua stabilità anche in mezzo a importanti movimenti di mercato. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è una storia diversa. I Whales (grandi commercianti con molta valuta) potrebbe usarlo per muovere il mercato negoziando ingenti somme di denaro.

Perché il mercato delle criptovalute va costantemente in crash?

L'aumento dell'inflazione ha spinto le banche centrali a inasprire la politica monetaria, contribuendo alla volatilità dei mercati delle criptovalute.

L'ultimo crollo all'inizio di quest'anno è stato esacerbato dall'inasprimento delle restrizioni da parte della Cina sull'estrazione di Bitcoin. Le preoccupazioni per l'impatto della variante omicron sulla crescita economica globale hanno anche suscitato un'avversione al rischio tra gli investitori.

Rispetto ai massimi storici di novembre, le azioni globali sono in calo di quasi il 4%, mentre i beni rifugio come i Treasury sono in rialzo. Inoltre, il recente aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione ha aiutato il dollaro a guadagnare terreno rispetto ad altre valute stabili e criptovalute.

Inoltre, Il chief financial officer di Twitter, Ned Segal, ha espresso in qualche modo la disapprovazione delle criptovalute che potrebbero aver influito sul mercato.

Investire in crypto-asset "non avere un senso" in questo momento, ha aggiunto. Le persone tendono a vendere le proprie risorse crittografiche quando hanno raggiunto livelli record, cosa che si è verificata alla fine di novembre come parte del ciclo naturale della criptovaluta.

Cosa ha causato il calo delle criptovalute nel gennaio 2022?

Nel ecosistema crittografico, ci sono diversi fattori in gioco. In primo luogo, esiste un'ambiguità normativa sui token crittografici e stablecoin, anche se si tratta di titoli. Come ha descritto Michael Saylor in un'intervista, c'è molta leva offshore.

La leva è disponibile su diversi scambi di crittografia fino a 20 volte e molti le monete sono garantite in modo incrociato. Per questo motivo, potresti acquisire una leva finanziaria anche maggiore di 20 volte tra loro e gli scambi DeFi.

Derivati ​​come future e opzioni sono sempre più apprezzati dagli investitori, poiché utilizzano prestiti per finanziare i propri acquisti. Con questo approccio, i minatori possono proteggersi da potenziali cali di prezzo della criptovaluta che stanno estraendo coprendo le loro scommesse.

Leverage ha un ruolo diretto nella volatilità a breve termine delle criptovalute, che potrebbe portare alla liquidazione degli investimenti a lungo termine. Poiché i prezzi delle criptovalute continuano a precipitare e gli investitori iniziano a liquidare le loro posizioni, i prezzi potrebbero scendere molto di più.

In un mercato come quello delle criptovalute, dove non c'è molta liquidità, si genera un ciclo simile a quello che è successo nel mercato azionario nel 2008. Queste sono le principali cause della volatilità della criptovaluta nel mercato .

Come dice Michael Saylor, esiste una relazione di amore-odio tra bitcoin HODLers e l'ecosistema delle criptovalute perché il mercato delle criptovalute è virtualmente progettato per generare volatilità.

Per molti Bitcoin HODLer, l'obiettivo a lungo termine è quello di mantenere la propria valuta digitale per decenni, se non secoli. Tuttavia, gli hedge fund di denaro veloce possono adottare un approccio completamente diverso alle criptovalute.

Hai due approcci di investimento molto distinti quando si tratta di Bitcoin e del mercato delle criptovalute in generale.

Nel bene e nel male, il mercato monetario veloce più volatile del mondo è noto come cripto, e l'asset meno pericoloso al mondo presumibilmente da conservare per il prossimo secolo è ora connesso.

Gli investitori devono valutare per quanto tempo intendono archiviare risorse digitali come Bitcoin e se possono resistere o meno a ribassi del mercato come quelli dell'inizio del 2022.

Cose da sapere prima di investire in criptovalute

Dovresti chiederti perché stai considerando un investimento in bitcoin prima di prendere ulteriori decisioni. Attualmente esiste un'ampia varietà di opzioni finanziarie. Ti interessano le criptovalute solo perché sono popolari in questo momento?

Potrebbero esserci altri motivi per investire in un determinato token digitale, come il desiderio di diversificare il proprio portafoglio. Investitori diversi hanno obiettivi di investimento diversi e indagare sul mercato delle criptovalute può avere più senso per alcune persone che per altre.

Fai presa sul mercato

Diventa un membro di una comunità di criptovalute online

Vale la pena leggere i White Paper sulle criptovalute.

L'importanza del tempismo

Ci sono Crypto ETF per gli investitori in questo momento!

La criptovaluta è un argomento caldo in questo momento. Non si può negare che il Bitcoin stia salendo alle stelle. Per gli investitori inesperti, la volatilità intrinseca delle singole criptovalute fa sembrare estremamente pericoloso investire denaro nel settore.

Questi ETF crittografici sono una grande risorsa. Alcuni dei migliori ETF per investitori sono elencati qui:

Questo Crypto ETP sta monitorando il prezzo di Ethereum. Il patrimonio totale in gestione (AUM) per l'ETP 21 Azioni Ethereum è di 336 milioni di euro, con un rapporto di spesa dell'1,49% annuo.

In poco tempo da quando è stato introdotto nel marzo di quest'anno, l'ETP 21Shares Ethereum è cresciuto in popolarità e ha superato le aspettative degli investitori. Un anno dopo il suo lancio, i rendimenti dell'ETF Crypto sono cresciuti del 907,89%, dividendi inclusi.

Duplicando la struttura ETP tradizionale, 21Shares spera di semplificare gli investimenti in bitcoin. Ha anche coinvolto cinque nuovi dirigenti dall'Europa e dal Medio Oriente per concentrarsi su quei mercati.

VanEck Vectors ETN è un nuovo ETF sulle criptovalute, ma sta ricevendo molta attenzione sul mercato. L'ETF monitora il prezzo di Ethereum ed è supportato da asset reali.

Il fondo dell'ETF crypto è cresciuto fino a 78 milioni di euro dal suo inizio nel marzo 2021. C'è una buona cronologia dei prezzi per l'ETN VanEck Vectors Ethereum e i grafici suggeriscono un costante aumento del valore.

CoinsShares Febbraio 2021 è stata la data in cui è stato rilasciato il primo Ethereum fisico. L'ETF monitora il prezzo di Ethereum ed è supportato da asset reali. I prezzi delle azioni erano inizialmente inferiori al previsto.

C'è stato un notevole aumento della performance degli ETF sulle criptovalute dalla metà di luglio 2021, con rendimenti semestrali superiori al 90% in diverse occasioni.

WisdomTree Bitcoin monitora il mercato dei Bitcoin. Questo ETF crittografico fornisce sicurezza fisica con un rapporto di spesa totale dello 0,95% annuo WisdomTree Bitcoin ha accumulato 271 milioni di EUR dal suo lancio nel novembre 2019.

A luglio 2021, l'ETF Crypto ha avuto un calo significativo ma si è stabilizzato. In tre mesi, restituisce il 66,76% e il 397,42% all'anno.