Chi decide di investire in criptovalute in questo periodo dell'anno può tenere in conto del cosiddetto "effetto Halloween": l'approfondimento di "Buongiorno Borsa".

Chi decide di investire in criptovalute in questo periodo dell'anno può tenere in conto del cosiddetto "effetto Halloween". Si tratta di una superstizione popolare, diffusa tra i trader, che suggerisce che il Bitcoin e il mercato azionario hanno generalmente un andamento migliore dalla fine di ottobre alla fine di maggio. Una superstizione che, in realtà, si basa su una serie statistica, anche se abbastanza recente.

Ci sarà l'effetto Crypto-Halloween?

Negli ultimi 3 anni, in corrispondenza della festa più spaventosa del calendario, il Bitcoin ha fatto effettivamente registrare un aumento del prezzo. Tuttavia, con il Bitcoin attualmente scambiato leggermente al di sopra di 19.000 dollari, sarebbe azzardato pensare che l'asset digitale possa salire per il quarto anno consecutivo.

Al di là delle coincidenze stagionali, bisogna valutare la performance della valute più nota tra le crypto in un contesto decisamente più ampio, che abbraccia prospettive macro-economiche negative come l'inflazione elevata, i tassi d'interesse in aumento e i rischi di recessione incombenti. In questi ultimi mesi, il Bitcoin e le altre criptovalute si sono mosse al passo con le azioni, in stretta correlazione con gli indici Dow Jones e S&P 500. Difficile, dunque, che le Streghe di Halloween riescano a invertire la tendenza.