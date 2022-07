DAZN ha annunciato il lancio del suo primo Marketplace per NFT e adesso potremo mettere le mani sulle prime collezioni esclusive, dopo la conquista del mercato giapponese e prima di un possibile accordo per l'acquisto di Eleven Sports.

Moltissime grandi realtà aziendali si stanno muovendo a piccoli passi verso il futuro, mettendosi in gioco.

Una di queste è sicuramente DAZN che sta promuovendo una nuova piattaforma per la compravendita degli NFT, mercato sempre più interessante.

Certo, nel 2022 il crollo delle vendite è stato innegabile: basti pensare che una piattaforma leader come Opensea ha licenziato circa il 20% del personale appena pochi giorni fa.

Il problema è stato che il semplice accesso al Marketplace e la semplicità con cui è possibile "coniare" NFT garantisce anche a coloro che non hanno esattamente buone intenzioni di creare falsi.

Ed è stato proprio questo il caso di Opensea che è stata vittima di cattiva pubblicità dopo che gli utenti hanno scoperto che circa l'80% degli NFT sono falsi o plagi.

In questo contesto si sta inserendo proprio la rinomata DAZN, che vuole approfittare di questo trend e degli errori probabilmente compiuti dai competitor per strappare una fetta di questo mercato ancora in evoluzione!

Andiamo per gradi e vediamo che cosa propone la famosa azienda specializzata nello streaming sportivo che sta spingendo molto verso il mercato dei token digitali.

Cos'è DAZN?

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una delle società più affidabile e famosa del suo settore.

DAZN è una piattaforma di video streaming online, infatti, fondata nel Regno Unito e capace di dare lavoro a circa 30.000 dipendenti.

I suoi servizi sono incentrati sullo streaming sportivo e collabora con altre società di successo come Mediaset e Sky Italia, trasmettendo, tra i tanti sport, anche partite di Serie A.

Al momento opera in diversi Paesi, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Canada e più recentemente anche USA e Spagna.

Non è una sorpresa che, come tante altri grandi realtà, abbia deciso di lanciarsi verso il mondo degli NFT con un attenzione particolare allo sviluppo della tecnologia necessaria a lanciarla nell'universo Web3.

Ecco come criptovalute e blockchain hanno cambiato lo streaming

Non è un segreto che l'utilizzo di criptovalute, token e, più in generale, la tecnologia blockchain abbiano rivoluzionato diverse industrie.

Da quella sportiva a quella musicale, senza nemmeno tralasciare i servizi streaming.

I token digitali sono rivoluzionari sotto tanti aspetti, ma di sicuro concedono ai fan e gli utenti più affezionati di sentirsi maggiormente coinvolti e di ottenere vantaggi (a volte anche per le proprie tasche) che non possono essere considerati cose da niente.

Piattaforme come DAZN lo sanno e sembra essere arrivato il momento per lanciarsi in quest'impresa, promuovendo la prima collezione in merito alla boxe e lanciare il primo Marketplace dedicato.

Nuovo Marketplace NFT: DAZN Boxing Global

I tempi sono maturi e il gruppo londinese di streaming promuove il suo nuovo Marketplace di Non-Fungible-Token: DAZN Boxing Global NFT Marketplace.

Nuova piattaforma, associata alla già più classica per lo streaming, si focalizzerà inizialmente sulla boxe, promuovendo sport e atleti, grazie ai token non fungibili che saranno disponibili in numero sempre crescente per gli utenti.

L'obiettivo è quello di creare un punto d'incontro tra atleti, sport e fan, in modo che tutti possano beneficiare della tecnologia blockchain, ma aspettiamoci nuove migliorie a breve!

Sì, perché gli investimenti nei confronti del mondo crypto si faranno sempre più ingenti, grazie alla somma di 4,3 miliardi di dollari investita a febbraio dal miliardario Len Blavatnik.

NFT gratuiti per promuovere la piattaforma

Tutte queste novità fanno parte di un progetto DAZN che vede lo sviluppo nei confronti del mondo digitale come il prossimo passo per la crescita della piattaforma.

Per incentivare gli utenti, all'annuncio del nuovo Marketplace, l'11 luglio, sono stati offerti gratis NFT in edizione limitata di Ryan Garcia, campione della boxe per la categoria dei pesi leggeri che continua a fare parlare di sé, vittoria dopo vittoria.

Tuttavia, per chi non fosse arrivato a questi token gratuiti, offerti a scopo promozionale, non c'è nulla da temere: altri sono già disponibili all'acquisto.

Molti sono i "pack" disponibili, allo scopo di commemorare gli incontri più iconici del 2021.

Prima collezione NFT DAZN: come acquisto?

Molto semplice la modalità di compravendita adottata dalla piattaforma inglese.

Iscrivetevi al sito e inserite la vostra carta di credito o il vostro conto bancario e sarete pronti per acquistare uno degli NFT della prima collezione lanciata dal colosso inglese.

Qualsiasi pack acquisterete, conterrà tre momenti celebri degli incontri che saranno rivelati solo dopo l'acquisto di questi, letteralmente per sorprendere, come altri Non-Fungible-Token sono stati capaci di fare.

Dal Giappone al Regno Unito: Eleven Sports prossima conquista?

L'espansione del gruppo lo ha spinto lontano, senza dubbio.

In Giappone la piattaforma streaming aveva acquistato cimeli digitali con il lancio di "DAZN Moments" in onore della J1 League.

Ma non solo: adesso si comincia a parlare della possibilità di acquistare perfino la concorrente nello streaming sportivo, Eleven Sports.

Ci riuscirà? Lo vedremo!

Nel frattempo il nuovo Marketplace attirerà sempre più utenti e fan, lanciando probabilmente a breve nuovi token che daranno agli appassionati un motivo in più per interessarsi allo sport.

