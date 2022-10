Decentraland è uno dei più rinomati metaversi attualmente in circolazione, ma non sta registrando molti utenti attivi e si crede che possa addirittura fallire. Come fa una piattaforma che vale miliardi a ritrovarsi in questa situazione? Scopriamolo.

Non possiamo negare che il metaverso sia affascinante, un concetto dall'enorme potenzialità.

Decentraland è uno di quelli con la forza attrattiva maggiore, anche se negli ultimi tempi sembrerebbe diversamente.

La forza del metaverso risiede tutta nelle opportunità che è stato capace di creare: le aziende possono ricreare delle sedi virtuali, fare formazione, vendere i loro prodotti, creare eventi e molto altro!

Anche gli utenti privati possono partecipare all'esperienza, ottenendo magari criptovalute come $MANA grazie al conseguimento di obiettivi o la vendita dei propri asset digitali dopo la creazione del proprio account e di un Avatar.

Tutto ruota attorno alla blockchain di Ethereum, ma sembra che tutto questo non basti a tenere gli utenti all'interno del metaverso Decentraland.

Pochissimi coloro che giornalmente sono attivi sulla piattaforma e molti investitori si chiedono se l'universo di $MANA non rischi di chiudere i battenti!

Decentraland e The Sandbox: i due BIG

Il mercato del metaverso è ancora in forte evoluzione, si potrebbe quasi definire ancora una fase di "test".

Le due grandi realtà che oggi si contendono di più questo settore sono The Sandbox ($SAND) e Decentraland ($MANA).

I due sono stati protagonisti di eventi targati Nike, Gucci, concerti musicali di dj come Steve Aoki o palcoscenici per la famosa Fashion Week!

Personaggi come Paris Hilton, o il calciatore Marco Verratti, piuttosto che istituti bancari come Santander hanno contribuito a fare scaldare molto le due realtà virtuali, ma oggi sembra che non sia più abbastanza.

L'attenzione sembra diminuita drasticamente, nonostante Decentraland valga qualcosa come 1,3 miliardi di USD!

Metaverso in espansione: grandi opportunità

Com'è possibile che dall'annuncio di Mark Zuckerberg, relativo a Meta e al futuro ricco di possibilità offerto con il metaverso, l'entusiasmo sia già scemato?

All'interno di un metaverso, infatti, è possibile come già detto creare una moltitudine di esperienze, abbattendo così ulteriormente le distanze, riuscendo anche ad aumentare il grado di profondità di una determinata interazione.

Si può riprodurre letteralmente qualunque cosa esistente nella realtà e si possono perfino creare mondi alternativi in cui, grazie allo sviluppo della VR (Virtual Reality), si può raggiungere un altissimo grado di veridicità e pienezza!

Tutto questo risulta aperto a tutti, senza differenze, e soprattutto gratuito per quasi tutte le opzioni del metaverso, garantendo un ventaglio di opportunità non trascurabili per tutte le industrie.

Pochi utenti attivi, il problema su Decentraland

Quindi perché un metaverso come quello regolato da $MANA non riesce a prendere il volo?

Ci sono diversi fattori che sembrano indicare come Decentraland stia scivolando verso il dimenticatoio.

Secondo alcune ricerche del rinomato DappRadar, l'ecosistema basato su Ethereum, sarebbe arrivato a contare solo 38 utenti attivi giornalieri, dove con "attivi" si considerano coloro che hanno effettuato l'accesso e usato criptovalute per interagire con la piattaforma.

E, se non consideriamo questa trentina, gli utenti attivi sono comunque spesso sotto i 1.000 utenti, qualcosa come 535 account attivi.

Numeri che per un business miliardario e così pubblicizzato non fanno ben sperare per Decentraland.

Decentraland vale $1,3 MLD

Rispetto alle considerazioni relative a coloro che spendono criptovalute e si dimostrano attivi all'interno del metaverso Decentraland, gli utenti che non usano crypto e che girano solo all'interno del mondo virtuale sarebbero nell'ordine di migliaia secondo il team di sviluppo.

Tuttavia le sezioni non proprio aggiornate, nessuna proposta accattivante e la poca interazione degli user con Decentraland, fanno sorgere domande ovvie sul metaverso. Come fa a valere circa 1,3 miliardi di USD?

Soprattutto se pensiamo che realtà come Second Life, creata nel 2003, può vantare ancora centinaia di migliaia di utenti mensili!

Il valore del metaverso, messo oggi in discussione, è stato probabilmente dovuto all'esplosione delle criptovalute, dall'entusiasmo creatosi attorno all'annuncio di Mark Zuckerberg nel 2021 e dalle possibilità che indubbiamente ruotano attorno al concetto.

Tuttavia è inutile dire che, pur valendo più di $1 MLD, Decentraland deve riuscire a trovare un modo per attirare gli user e dare loro una ragione per sfruttare la piattaforma.

$MANA, analisi del prezzo

Siamo di fronte a una situazione pericolosa con Decentraland. Pochi utenti, nessuna novità capace di ammaliare gli investitori e una criptovaluta a ribasso.

$MANA vale attualmente $0,6950 e si trova ad avere perso circa l'80% del suo massimo raggiunto a novembre 2021, dove il valore era di circa $6! Per queste ragioni si comincia a insinuare la paura di un possibile fallimento.

Secondo le analisi delle community di trader che tengono d'occhio una delle crypto più vecchie basate sul metaverso, $MANA non deve assolutamente scendere al di sotto del supporto registrato intorno al prezzo raggiunto lo scorso maggio, cioè $0,5970.

Questo potrebbe infatti innescare una discesa rovinosa per la criptovaluta e forse perfino Decentraland.

Per questa ragione servono nuovi eventi esclusivi e più inventiva da parte del team, raffreddatasi probabilmente nel momento sbagliato!

