La DeFi sta ponendo seri problemi alle banche. Con circa 85 miliardi di dollari bloccati in varie app decentralizzate, la DeFi continua a prosperare. In questo articolo, scopriremo cose come cos'è la DeFi, i suoi vantaggi o se può sostituire le banche al 100%.

DeFi sta guidando un movimento per sconvolgere il sistema finanziario tradizionale. Sta per finanza decentralizzata, che è un termine generico per tutti i prodotti finanziari che si verificano su una blockchain.

Il termine DeFi è stato coniato per la prima volta un mese dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA 2018. Avanti veloce fino al 2022 (un altro anno di Coppa del Mondo), la DeFi ha 85+ miliardi di dollari di asset bloccati in varie dApp. Con 17 miliardi di dollari bloccati nel suo DAO, Maker dApp è il prodotto finanziario leader che offre numerosi servizi.

Potresti trovarti in una posizione difficile per stare al passo con le criptovalute e il suo gergo. Nessun problema. Ti abbiamo coperto. Immergiamoci nella DeFi.

Cos'è la DeFi (finanza decentralizzata)?

La DeFi è un ecosistema di tutti i servizi finanziari che si verificano sulla blockchain— principalmente Ethereum. La finanza decentralizzata fa tutto ciò che fa una banca tradizionale— consentire il prestito, l'assunzione in prestito e la negoziazione di derivati, attività e assicurazioni, ma in modo più rapido, economico e senza alcuna autorità centrale.

A differenza delle banche, nessuno può intervenire con i tuoi soldi/attività in DeFi— sei solo tu e i tuoi sudati guadagni.

Ad esempio: a gennaio, il conto bancario di Hayden Adam (fondatore di Uniswap) è stato chiuso da JP Morgan Chase senza alcun preavviso o spiegazione. Uniswap è uno scambio decentralizzato e Hayden ha twittato, le banche spesso prendono di mira i membri semplicemente perché lavorano nello spazio crittografico.

Facciamo un altro esempio: quando paghi per generi alimentari con Visa, MasterCard o PayPal, il denaro viene instradato attraverso le banche, affinché i suoi funzionari possano verificarlo, e possiedono tutti i diritti per interrompere la transazione.

Questo lavoro manuale richiede molto tempo. Ma con le criptovalute, questo può essere fatto in pochi secondi senza che nessuno lo manipoli. E l'idea è stata lanciata per la prima volta dal fondatore pseudonimo di Bitcoin—Satoshi Nakamoto. Nel white paper di Bitcoin, ha proposto l'idea di “un denaro elettronico peer-to-peer basato su prove crittografiche anziché sulla fiducia, consentendo a due utenti di effettuare transazioni direttamente senza la necessità di un istituto finanziario o di qualsiasi altra terza parte fidata .”

E spesso Bitcoin viene definita la prima finanza decentralizzata. E giustamente, la DeFi ha gettato le sue basi sull'idea di Bitcoin di un peer-to-peer di denaro elettronico e si espande su di essa.

Nell'ecosistema DeFi, il tuo denaro è protetto da un Contratto intelligente— un programma/codice indistruttibile che gira su una blockchain dove ‘code’ è considerata la legge. O in altre parole, i contratti intelligenti sono un insieme di istruzioni che abilitano una transazione quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio: condizioni come ‘Invia 10 ETH a X persona, se BTC raggiunge 100k prima del 2022 secondo Binance sono facilmente programmabili come Smart Contract.

E la maggior parte delle cose a cui sei stato esposto nello spazio Crypto sono contratti intelligenti. Ad esempio, NFT, Token ERC-20, scambi decentralizzati e monete stabili.

La DeFi è un ecosistema di varie dApp. Le DApp sono applicazioni decentralizzate come qualsiasi applicazione mobile ma non controllate da una singola parte. Le DApp sono programmate su blockchain come un contratto intelligente che può essere qualsiasi prodotto finanziario, servizio di nomi di dominio o un DEX.

Attualmente, la blockchain di Ethereum è la pioniera degli smart contract guida l'ecosistema DeFi. Tuttavia, Avalanche, Terra, catena BnB, Solana, Cardano rappresentano una forte concorrenza e nei media popolari si chiamano "Ethereum Killers".

DeFi vs sistemi finanziari tradizionali (banche)

La DeFi è veloce ed economica

Con DeFi, puoi trasferire istantaneamente milioni di dollari oltre confine con una commissione inferiore a 5 dollari. D'altra parte, Visa o le banche addebitano una grossa somma, sono lente e detengono il potere di sospendere la transazione.

DeFi accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

DeFi è un codice. È accessibile ovunque, in qualsiasi momento, con una connessione Internet. Al contrario, le banche sono accessibili solo per un orario limitato e sono chiuse nei fine settimana e nei giorni festivi. Mentre il sistema finanziario tradizionale deve funzionare entro i limiti di orari di lavoro limitati, edifici per uffici fisici, lavoro manuale, enormi scartoffie e organismi di regolamentazione.

La DeFi è decentralizzata

Non c'è nessuno tra i tuoi soldi. Sei responsabile delle tue risorse. Mentre nel sistema finanziario tradizionale, il governo e le banche hanno il controllo sui tuoi fondi.

La DeFi è anonima

La DeFi funziona direttamente e non richiede dettagli sull'identità e, nella maggior parte dei casi, il tuo portafoglio non custodiale è più che sufficiente per accedere alle dApp. Al contrario, la banca richiede il tuo nome, indirizzo, il nome dei tuoi genitori, la cronologia e altri documenti KYC.

Cosa offre la DeFi?

Prestito DeFi