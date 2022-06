La fase di mercato per le criptovalute non è delle migliori e, ora più che mai, il bear market, se da un lato spaventa, dall’altro attira anche molti investitori visti i prezzi al ribasso dei token.

Se guardiamo alla capitalizzazione di mercato a dominare gli asset crittografici sono i Bitcoin, seguiti dall’altro colosso e cioè ETH. Dove ETH è la sigla che si riferisce ad “Ether” che è la criptovaluta nativa della blockchain Ethereum.

Vista la popolarità delle criptovalute il confronto viene naturale e sono in molti a chiedersi, soprattutto in termini di investimento, che differenza ci sia tra Bitcoin ed Ethereum e quale sia il progetto vincente.

Tra i due vi sono tanti punti di contatto: sono entrambe applicazioni decentralizzate e si avvalgono entrambe di una tecnologia blockchain simile per protocollo di consenso. Ma se tante sono le somiglianze, tante sono anche le differenze, vediamole in dettaglio.

Che cosa sono i Bitcoin (BTC) e come nascono

L’invenzione Bitcoin risale al 2009 e viene attribuita a Satoshi Nakamoto, che in realtà è solo uno pseudonimo di cui non si conosce ancora l’identità.

Lo scopo dei Bitcoin alla nascita era quello di creare un sostituto delle valute fiat, cioè di permettere lo scambio di denaro senza essere soggetti alla regolamentazione di una banca centrale.

Se nascono come sostituto del denaro i Bitcoin hanno però assunto anche un’altra caratteristica e cioè quella di essere una riserva di valore.

A più di dieci anni dalla loro invenzione il comportamento dei Bitcoin sui mercati è ormai più simile a quella di asset quali l’oro che non le valute fiat, motivo per cui è nata la denominazione di “oro digitale” proprio in relazione ai BTC.

Il perché di questo appellativo va ricercato in una particolarità che i Bitcoin hanno rispetto alle altre criptovalute e cioè quella di avere una fornitura di token limitata (hard cap) e di essere un bene finito in quantità. I Bitcoin prevedono la coniazione di soli 21 milioni di token, pochissimi se si guarda i rivali, che li rendono “rari” e, come l’oro fisico, hanno la caratteristica della “scarsità”.

C’è da registrare che durante quello che viene definito il boom delle criptovalute, nel 2017, i Bitcoin rappresentavano da soli l’87% dell’intera capitalizzazione di mercato degli asset crittografici.

A febbraio 2022 la percentuale è scesa al 42% e altri asset hanno guadagnato terreno rispetto ai Bitcoin.

Ethereum e la sua criptovaluta nativa “Ether” (ETH)

Veniamo ad Ethereum, la piattaforma che ha visto il lancio a luglio 2015 e, a differenza dei Bitcoin, i suoi fondatori non sono anonimi, ma anzi sono ormai personaggi di spicco del mondo crittografico come Vitalik Buterin, su cui per altro stanno anche girando un film con la collaborazione tra i produttori di Ridley Scott.

Ethereum nasce come una piattaforma blockchain open source, cioè nasce per essere un database libero dove parti terze possono sviluppare applicazioni di finanza decentralizzata.

La blockchain Ethereum ha la sua criptovaluta nativa Ether (ETH) che è stata comemcializzata nel 2014, cioè prima del lancio della blockchain open source, e ha due funzioni: è una criptovaluta come le altre per fare trading; è il token di governance che si utilizza sulla piattaforma per gli scambi e per pagare eventuali commissioni.

Ma oltre al token di governance su Ethereum girano anche applicazioni di sviluppatori terzi, sono moltissime le criptovalute costruite su questa blockchain, ma che non appartengono al team di sviluppo. Ethereum, ad esempio, è anche la piattaforma più popolare per il minting di NFT (Non Fungible Token).

Ricordiamo che il token ETH serve tra le altre cose a pagare le gas fee qualunque sia il tipo di transazione che si esegue sulla piattaforma, cioè anche acquistando un’altra criptovalute diversa da Ether le gas fee dovranno essere pagate in ETH, che è appunto “l’utility token” della blockchain.

Avendo una funzione diversa dai Bitcoin la criptovaluta ETH non ha un hard cap, cioè non ha una quantità limitata di token che si possono coniare. Sostanzialmente la fornitura di Ether è illimitata con la sola eccezione che se ne possono estrarre un massimo di 18 milioni l’anno.

La differenza principale tra Bitcoin ed Ethereum

La differenza sostanziale tra Bitcoin ed Ethereum è che i BTC sono principalmente un sostituto della valuta fiat e un bene incredibilmente raro.

La criptovaluta ETH, che è un utility token, ha invece la sua forza nell'ecosistema che sorregge, cioè in Ethereum: la prima e la più grande piattaforma blockchain open source che permette agli sviluppatori di creare le proprie Dapp su di essa.

Da un punto di vista della piattaforma blockchain Bitcoin ed Ethereum hanno punti di contatto e differenze.

Un punto di contatto è, per ora, il protocollo di consenso, che consiste nella modalità con cui le due piattaforme assicurano agli utenti che le transazioni siano convalidate in sicurezza e che si chiama Proof-of-Work (PoW). Visto che si tratta di un processo ad alta intensità energetica Ethereum sta però pianificando il passaggio a un protocollo diverso che renderà la piattaforma maggiormente sostenibile e scalabile: il Proof-of-Stake (PoS). Con “scalabilità” di una blockchain si intende la velocità nel processare le transazioni.

Una differenza invece è che la blockchain Ethereum in quanto piattaforma open source è più versatile di quella dei Bitcoin. Le transazioni su Ethereum possono ad esempio contenere codici eseguibili a differenza di quelle sulla piattaforma Bitcoin.

Analisi di mercato delle criptovalute: BTC vs. ETH

Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato dei Bitcoin, in data odierna seguendo CoinGecko è di 430.843.292.428 $, mentre il prezzo ad unità è di circa 22.600 $ per BTC, con una fornitura circolante di 19 milioni di token su 21 milioni estraibili. Il massimo storico mai toccato dai BTC a novembre 2021 è di oltre 69.000 dollari, con una perdita del 70% nell’arco degli ultimi 7 mesi.

Ethereum ha invece una capitalizzazione di mercato di 147.670.748.270 $, con una fornitura circolante di ETH di oltre 121 milioni di token. In data odierna il valore di 1 ETH è di 1.219 $. Anche in questo caso il valore di mercato della criptovaluta è sotto del 70% rispetto al massimo storico che è di 4.878,26 $ a unità.

Per quanto riguarda i profitti al momento Ethereum sembra vincere sul Bitcoin con il 54% degli investitori in attivo contro il 52% dei possessori di BTC. In ogni caso lo scarto tra i due e minimo e in generale anche un paragone tra Ethereum e Bitcoin non risulta calzante vista la diversità dei due progetti.

A proposito dei Bitcoin va detto che la loro natura di sostituto della valuta fiat ha fatto sì che sia El Salvador che la Repubblica Centrafricana abbiano adottato i BTC come moneta a corso legale.

I Bitcoin hanno visto un'adozione istituzionale, dove Ethereum ha un bacino di utenza maggiore è un maggior volume di scambio giornaliero.

Cosa sono i Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bitcoin ed Ethereum sono due distinte blockchain con zero comunicazione tra loro, cioè non è possibile portare i BTC sulla piattaforma degli ETH e viceversa.

Tuttavia, per risolvere il problema della mancata comunicazione tra le blockchain, esistono alcune soluzioni e una di queste è rappresentata dai “wrapped token”.

I WBTC, cioè i wrapped Bitcoin, sono criptovalute ancorate al valore dei BTC, cioè che seguono il prezzo dei Bitcoin, ma che da un punto di vista della tecnologia e della struttura girano sulla blockchain Ethereum.

I Wrapped Bitcoin sono praticamente un modo per investire nei Bitcoin, ma comprando criptovalute compatibili con la rete Ethereum.