Nonostante il recente crollo del mondo cripto, non possiamo nemmeno immaginarci che questo gigante non sia in grado di rialzarsi, e più forte di prima. Infatti non è una novità che le criptovalute subiscano attacchi hacker o frodi, molto dannosi per gli investitori ma sempre nuova sfida e un miglioramento per gli sviluppatori.

Nella storia delle criptovalute abbiamo assistito a diverse cadute, cinque momenti in particolare sono stati i più duri ma dopo il mondo cripto è sempre tornato in ballo più forte che mai. Se ancora siamo alle prime armi, o siamo investitori che non hanno subito grosse perdite con la caduta di bitcoin e TerraUSD, dovremmo vedere la situazione "dall'alto" e non focalizzarci su un singolo avvenimento.

Le criptovalute nell'ultimo anno e mezzo hanno subito delle fluttuazioni davvero grandi toccando i loro estremi, dai massimi ai minimi storici. La grande domanda riguarda la sostenibilità a lungo termine di questo mercato, infatti questa esplosione, iniziata nel 2021 lascia ancora molte domande aperte per gli investitori che integrano questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro investimenti.

Sebbene le criptovalute possano offrire molti vantaggi per la società, come l'inclusione finanziaria e la capacità di "essere la propria banca", ci sono anche potenziali svantaggi, tra cui la sua impronta di carbonio, l'apertura ad attacchi hacker e alle frodi, e la mancanza di governance centralizzata.

Questi problemi sono oggetto di accesi dibattiti all'interno della comunità delle criptovalute: infatti sono nate diverse prese di posizione come quelle delle ONG, di Wikimedia Foundation o di Elon Musk che hanno chiuso la porta totalmente o parzialmente alla ricezione di donazioni in criptovalute.

Sarebbe opportuno che gli investitori si prendessero del tempo per analizzare le sfumature delle singole valute digitali così da non generalizzare e comprendere davvero quali sono i pro e i contro in termini di sostenibilità.

Criptpovalute e sostenibilità: gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Le Nazioni Unite, di cui fanno parte ben 193 Stati mondiali, condividono 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile chiamati SDG per l'acronimo inglese. Questi obiettivi decennali sono nati teoricamente per controllare la crescita dei Paesi membri che dovranno seguire i seguenti punti comuni:

"1: Sconfiggere la povertà, 2: Sconfiggere la fame, 3: Salute e benessere, 4: Istruzione di qualità, 5: Parità di genere, 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, 7: Energia pulita e accessibile, 8: Lavoro dignitoso e crescita economica, 9: Imprese, innovazione e infrastrutture, 10: Ridurre le disuguaglianze, 11: Città e comunità sostenibili, 12: Consumo e produzione responsabili, 13: Lotta contro il cambiamento climatico, 14: Vita sott’acqua, 15: Vita sulla Terra, 16: Pace, giustizia e istituzioni solide e 17: Partnership per gli obiettivi."

Per citare le parole del programma internazionale, i 17 obiettivi "forniscono un progetto condiviso per la pace e la prosperità per le persone e il pianeta, ora e nel futuro." Questi fanno riferimento a tre sfere importanti per la crescita sostenibile di un Paese, che sono le questioni ambientali, sociali e di governance.

Criptpovalute e sostenibilità: gli investitori

Gli investitori sono un punto cruciale in questa storia perchè loro determinano la domanda del mercato e di conseguenza l'offerta delle monete digitali in circolazione ma non solo. Quando un gruppo di investitori fanno pressione per raggiungere un obiettivo comune, il risultato è che gli sviluppatori si muovono per soddisfare tali necessità.

La questione odierna riguardo i problemi relazionati con il mondo cripto è molto vasta: dalla scarsa regolamentazione che favorisce la speculazione, la frode e gli attacchi hacker, al consumo di energia elettrica "sporca", ad una nuova centralizzazione delle risorse come con l'attuale sistema bancario.

Tra gli altri non citati, tutti questi problemi rientrano nelle tre sfere generali: ambientale, sociale e di governance (ESG). Cerchiamo quindi di entrare un po' nel dettaglio di ciascun'area per sapere come diventare un investorore consapevole.

Criptpovalute e sostenibilità: le questioni ambientali

Iniziamo dall'ambiente e dall'impatto delle monete digitali a breve e lungo termine. Le criptovalute contamino l'ambiente (e di conseguenza la nostra salute) in modi diversi: purtroppo l'impronta ecologica non è data solamente dalla quantità di anidride carbonica dispersa nell'atmosfera.

Questo impatto è causato principalmente dagli sviluppatori che adottano il meccanismo di consenso Proof of Work (PoW) che richiede una grande potenza di calcolo per estrarre nuove monete e per validare le transazioni. Questo è il metodo per esempio di botcoin e come scrive Morgan Stanley:

"Ogni bitcoin dell'equivalente di 1 dollaro estratto è materialmente più contaminante di ogni dollaro di oro estratto", afferma Jessica Alsford, Global Head of Sustainability Research. In altre parole, il suo team stima che l'intensità di carbonio emessa dai bitcoin è 14,2 milioni di volte più alta di quella delle transazioni con carta di credito Visa."

Tuttavia questo non è l'unico fattore ambientalmente contaminante; le argomentazioni di alcuni che considerano green tutte le criptovalute che non avvalgono del protocollo Proof of Work (PoW) fanno un grave errore. Il ciclo di una criptovaluta dipende da diversi fattori, iniziando dalle componenti tecnologiche, il loro uso e il ciclo di vita, lo scarto e le fonti di energia.

Considerando tutte queste variabili anche il protocollo Chia (Proof of Space and Time - PoST) non può essere considerato eco-sostenibile perchè si avvale di componenti che hanno una vita corta generando moltissimi scarti che non vengono smaltiti al 100% come si dovrebbe.

Criptpovalute e sostenibilità: le questioni sociali

La sfera sociale è l'asso nella manica delle criptovalute perchè fin dalla loro nascita, l'obiettivo è stato quello di eliminare intermediari, la finanza centralizzata e garantire il libero, e diretto, accesso a qualsiasi persona che abbia accesso a internet.

A livello sociale quindi il sistema cripto è molto più accessibile e meno costoso del sistema bancario. Con la globalizzazione inoltre permetterebbe davvero a tantissime persone di poter optare per transazioni transfrontaliere rapide e convenienti.

Tanti benefici che aprono però le porte anche alle attività illegali, per evadere le tasse, per il lavaggio del denaro o per fini non etici e quest'ultimo caso, lo possiamo vedere proprio sotto il nostro naso con il conflitto russo-ucraino.

Sempre secondo Morgan Stanley:

I ricercatori accademici stimano che tra gennaio 2009 e aprile 2017, il 46% delle transazioni di Bitcoin fosse legato ad attività illegali, per un importo di 76 miliardi di dollari, che equivale al mercato della droga illegale di Stati Uniti e UE. C'è un contrappunto: altre stime di attività illegali su tutte le criptovalute dipingono un quadro diverso. Nel 2021, circa 14 miliardi di dollari di criptovaluta, ovvero solo lo 0,15% del volume di criptovalute scambiato, erano associati ad attività criminali.

Come si può controllare il mercato illecito se non c'è una governance centralizzata? Questo punto è ancora un grande dilemma.

Criptpovalute e sostenibilità: le questioni di governance

La maggior parte delle criptovalute è un caos a livello governamentale perchè esce fuori da qualsiasi schema. Dal momento che parliamo di finanza decentralizzata, qualsiasi persona può creare una nuova criptovaluta e, infatti, dopo 14 anni ancora nessuno sa con certezza chi inventato Bitcoin, solo che il suo soprannome è Nakamoto.

Questo sistema "intelligentemente ribelle" sfida i Governi e stabilisce nuove regole relative al funzionamento delle monete digitali, ma su chi ricadono le responsabilità? Senza un'organizzazione ben regolamentata può funzionare? A questo punto gli anarchici potrebbero aprire un grande dibattito.

Molti governi hanno dovuto prendere più sul serio il mondo cripto che è stato accantonato per molti anni ma che sta generando sempre più popolarità, tanto che la Comunità Europea per esempio ha istituito un gruppo di lavoro che si sta occupando solo della regolamentazione del flusso di criptovalute.

Se la regolamentazione bloccherà questo mercato o lo renderà più sicuro senza interferire sui suoi principi ancora non lo sappiamo. Ma una cosa certa è che ogni anno di più verranno incrementate le normative e che le banche non lasceranno il loro trono tanto facilmente.

Criptpovalute e sostenibilità: quali aspetti dovrebbero valutare gli investitori

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono un set di standard che dovrebbero essere valutati quando si decide di iniziare ad investire. Ogni criptovaluta presenta una piattaforma molto facile ed intuitiva che in pochi minuti ci permette di diventare un nuovo investitore.

Non è quindi difficile iniziare il nostro investimento di per sè, il punto di riflessione è che tipo di investore vogliamo diventare. Un investitori cosciente dovrebbe quindi valutare:

I criteri ambientali che quindi inglobano diversi aspetti della sostenibilità ambientale tra cui l'impronta di carbonio determinata dal consumo energetico, influenzata soprattutto dal modello di consenso o dal protocollo utilizzato, il ciclo di vita delle componente dei computer e gli scarti prodotti.

I criteri sociali che esaminano come una criptovaluta nella pratica propone dei benefici e degli effetti positivi per le persone e per le comunità. Ricordiamoci che le comunità si trovano in TUTTI i continenti e non solo nel nostro cortiletto: una soluzione sostenibile non deve impattare la vita di chi vive dall'altra parte del mondo.