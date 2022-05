Non sorprende che le donne diano un contributo significativo nel settore Blockchain, proprio come in qualsiasi altro campo. Un numero crescente di donne sta partecipando alla blockchain per migliorare il panorama generale.

C'è ancora molta strada da fare prima che donne e uomini siano trattati allo stesso modo nella blockchain e nelle criptovalute. A causa della pandemia di COVID-19, il rapporto 2021 del WEF sul divario di genere globale ha rilevato che ci sarebbe voluto circa 135,6 anni per colmare il divario.

Questo non ha rallentato un certo numero di grandi donne che affrontano qualsiasi cosa, dall'istruzione delle ragazze nei paesi in via di sviluppo al divario di ricchezza in diverse comunità negli Stati Uniti utilizzando tecnologia blockchain e criptovaluta.

Quindi, tuffiamoci dentro e scopriamo di più sulle donne nella blockchain.

Un breve riassunto: cos'è la tecnologia blockchain?

Le blockchain sono registri pubblici di risorse digitali protette dalla crittografia. Le blockchain facilitano la registrazione delle transazioni in modo pubblico e sicuro. A causa della sua natura distribuita, non può essere gestito da un'unica entità centrale, come una banca o un'azienda tecnologica.

La tecnologia Blockchain consente alle transazioni tra due persone di avvenire direttamente, rimuovendo l'intermediario. La tecnologia Blockchain non si limita ai pagamenti. In effetti, può essere utilizzato per il calcolo, l'archiviazione e molto altro. C'è un enorme potenziale per questa tecnologia di rivoluzionare molti settori della vita umana, dall'assistenza sanitaria alla finanza, anche se alcuni sono scettici sulla sua fattibilità a lungo termine.

C'è uguaglianza di genere o la tecnologia blockchain è ancora un affare da uomini?

Secondo una ricerca pubblicata di recente, il 43% degli intervistati interessati agli investimenti in Bitcoin erano donne. Attualmente, metà dei dipendenti di Binance sono donne in questo mondo tecnologicamente avanzato. Nonostante le criptovalute siano dominate dagli uomini, alcune donne sono coinvolte e aiutano ad aprire lo spazio usando i loro talenti.

Non c'era posto per le donne nella blockchain fino al 2018

La tecnologia blockchain è stata in gran parte controllata da uomini fino al 2018, ma la comunità crittografica ha creato la sua confraternita attraverso conferenze e meetup privati. Durante i 12 anni tra il 2012 e il 2018, sono state lanciate 378 startup di criptovalute sostenute da venture capital e solo l'8,5% è stato fondato o co-fondato da donne. Ci sono il doppio delle donne fondatrici nelle startup tecnologiche rispetto alle startup di criptovalute, sebbene il numero sia ancora basso, al 17,7%.

La presenza storicamente preponderante degli uomini nei settori tecnologico, finanziario e scientifico spiega la mancanza di donne nella blockchain - fino al 2018 - ma sebbene il numero delle donne sia in aumento, non è ancora all'altezza dell'uguaglianza. La maggior parte dei lavoratori in queste aree sono donne, pari al 10-30% del totale.

Le donne in gran numero credono che l'indipendenza finanziaria sia una delle cose più importanti nella vita. Anche così, mentre ti guardi intorno nel mondo delle criptovalute, le donne non costituiscono una grande percentuale.

L'ascesa delle donne nel mondo delle criptovalute

Mentre sempre più donne stanno entrando nelle industrie blockchain e cripto, le cose stanno cambiando in meglio perché possono padroneggiare nuovi campi come investitori, trader, analisti, sviluppatori, giornalisti e persino capi di aziende. Le industrie blockchain e cripto ora ospitano più donne.

È anche possibile per le donne creare progetti che non sono solo competitivi ma superano anche quelli realizzati dagli uomini. Negli ultimi due anni, la percentuale di donne nella tecnologia blockchain è cresciuta dall'8% al 12%, in base ai dati. Anche le donne scrivono sempre più di blockchain e criptovalute, il che è notevole in quanto la tecnologia non è più solo per gli uomini.

Le community sono uno dei concetti chiave dello spazio delle criptovalute, in particolare quando le aziende lanciano un ICO (offerta iniziale di monete). Gli ICO vengono avviati ogni volta che un'azienda decide di avviare un'attività di criptovaluta e introdurre un prodotto o servizio nello spazio, raccogliendo fondi per progetti specifici attraverso la vendita di monete o token. I gettoni o monete sono progettati per svolgere una funzione specifica nel progetto proposto. Non c'è persona più qualificata per costruire una comunità così forte di una donna.

Ruolo delle donne nell'industria Blockchain

Le donne nella blockchain hanno svolto un ruolo chiave nella globale adozione della tecnologia blockchain sin dal suo inizio. Oltre ad aiutare a mantenere il miglioramento continuo e livelli eccezionali di successo, le donne hanno contribuito all'espansione dell'industria blockchain.

Circa il 20% dei posti di lavoro nel settore tecnologico è attualmente occupato da donne, a dimostrazione dei progressi che le donne stanno facendo nel settore. È interessante notare che il 17,7% delle startup nel campo tecnologico sono gestite da donne. Nonostante ciò, le donne sono state sproporzionatamente sottorappresentate nella tecnologia blockchain.

Attualmente, solo il 5% delle donne nella blockchain sono principalmente investitori, sviluppatori e fondatori. Al contrario, la comunità blockchain è più coinvolta tra gli uomini. Questi numeri dimostrano chiaramente la necessità che la posizione sociale del settore blockchain cambi.

Per i seguenti motivi, abbiamo bisogno di donne influenti nella blockchain:

Le donne hanno migliori capacità comunicative La capacità delle donne di costruire una comunità Le donne nello spazio crittografico prendono l'iniziativa Necessario equilibrio nell'ecosistema blockchain Il talento femminile nei social media è vantaggioso per la comunità blockchain

Perché le donne sono più brave a investire in criptovalute?

Le donne sono grandi risparmiatrici!

Recenti studi hanno dimostrato che le donne risparmiano circa l'8,3% del loro reddito (gli uomini risparmiano solo il 7,9%). Il fatto che le donne risparmino di più significa che hanno maggiori probabilità di investire in asset che offrono rendimenti elevati, come le criptovalute.

Le donne sono investitori di maggior successo

Quando si tratta di quasi tutto, le donne sono pronte a valutare i rischi e ad attenuarli il più possibile. Le donne in genere valutano i rischi prima di investire in una classe di attività, secondo una ricerca. Ciò consente alle donne investite di avere un approccio più analitico all'investimento. La loro cautela consente loro di prendere le decisioni giuste durante gli investimenti in un mercato volatile come quello delle criptovalute.

Donne leader nel settore Blockchain

Le donne che sono scettiche sul fatto che sia fattibile entrare nel settore della blockchain come donna dovrebbero guardare degli esempi. Ecco alcune delle donne più stimolanti della blockchain e i loro successi ti danno un'idea di come possono avere successo anche in questo settore.

In termini di eccellenza aziendale, Rebecca Liao è un esempio di donna in blockchain con risultati promettenti. È la fondatrice e il direttore operativo di Skuchain, una società blockchain che fornisce una piattaforma senza interruzioni per la gestione delle catene di approvvigionamento e degli scambi.

Nel 2019 Rebecca detiene il titolo di Tech Pioneer dal World Economic Forum. In precedenza, Rebecca è stata Director of Business Development e Head of Asia presso Globality, un mercato basato sull'intelligenza artificiale.

Inoltre, Rebecca Liao ha fornito consulenza di politica estera alla campagna presidenziale di Hillary Clinton nel 2016. Inoltre, contribuisce regolarmente a The Atlantic, The New York Times e The Huffington Post.

Le donne leader nella blockchain si trovano anche tra Alisa DiCaprio. Nella sua posizione attuale, è Responsabile della Trade and Supply Chain per R3. Concentrandosi sulla creazione di finanza, mobilità e logistica, Alisa gestisce la strategia commerciale, la progettazione della governance e gli standard.

Alisa è stata in precedenza responsabile di progetti per iniziative di innovazione, finanza commerciale, integrazione regionale ed economia digitale su la Banca asiatica di sviluppo.

Inoltre, Alisa ha una vasta esperienza sia nel settore pubblico che privato nel commercio, impegni di lavoro, promozione delle esportazioni, nonché nella progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo. Alisa DiCaprio è sicuramente una delle migliori donne nella blockchain con la sua posizione di guida di iniziative imprenditoriali e il coinvolgimento attivo nello spazio.

Samantha Pelosi è anche tra i nomi che troverai quando cerchi donne importanti nella blockchain. Nel 2016 ha assunto il ruolo di Senior Vice President per i pagamenti e l'innovazione presso BAFT. Inoltre, l'esperienza di Samantha con il Federal Reserve Board, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e Travelex le hanno fornito un ulteriore livello di competenza.

Ha dimostrato di essere un'efficace leader collaborativa e proattiva in grado di sfruttare le tendenze del settore. Inoltre, Samantha Pelosi ha anche ricoperto vari ruoli relativi agli affari di governo, alle politiche pubbliche, alla consulenza strategica e alla consulenza legale e normativa in passato.

Wendy Henry merita di apparire nell'elenco di alcune delle migliori donne in blockchain grazie al suo ottimo lavoro. Wendy porta decenni di esperienza in Deloitte come GPS Blockchain Lead e Managing Director.

Wendy Henry ha un profondo interesse nell'uso della tecnologia emergente negli ambienti aziendali e nel modo in cui viene integrata negli ambienti attuali per ottenere valore aziendale. Attualmente, aiuta il governo e il servizio pubblico di Deloitte ( GPS) pratica implementare tecnologie blockchain e trovare nuove opportunità per acquisire valore utilizzando la tecnologia.

Emmanuelle Ganne è un analista senior nel dipartimento di ricerca economica dell'OMC e un esperto di commercio internazionale. Il suo lavoro con l'Organizzazione mondiale del commercio e la blockchain l'ha resa una delle migliori donne nell'ecosistema blockchain.

Per Emmanuelle, la maggior parte del suo lavoro sulla blockchain si concentra su proprietà intellettuale, finanza commerciale, trasporti e logistica e procedure di frontiera. Oltre ad essere un'appassionata di blockchain, è autrice del libro ‘La blockchain può rivoluzionare il commercio internazionale?.

Conclusione

Vorrei concludere dicendo che le donne stanno giocando un ruolo chiave nell'industria blockchain, ed è decisamente svantaggiata dalla mancanza di donne nei settori legati alla tecnologia. Blockchain ha il potenziale per plasmare molti settori nei prossimi anni. Ne consegue che le donne dovrebbero svolgere un ruolo significativo nell'accelerare la rivoluzione blockchain.

L'industria blockchain, tuttavia, non implica che la disuguaglianza di genere persisterà in modo permanente. Quindi, non esitare ad agire ora per aumentare il coinvolgimento delle donne nell'industria blockchain. Congratulazioni a tutte le donne che stanno contribuendo a questo settore!