Il mercato delle monete digitali è cambiato parecchio negli ultimi anni e questo si può vedere anche in Lussemburgo. Durante la pandemia le criptovalute hanno acquisito sempre più potere arrivando anche al loro massimo storico come nel caso dei bitcoin.

Dall'anno di nascita di Bitcoin che attraeva solamente un mercato di nicchia di esperti di informatica al giorno d'oggi ci sono più di 2 trilioni di dollari di criptovalute in circolazione. Il Lussemburgo ha da sempre espresso una posizione a favore del mercato cripto ma la sua regolamentazione lascia spazio a grandi dilemmi.

La spinta delle cripto è attualmente supportata da un piano di crescita sostenibile? Gli investitori lussemburghesi sono consapevoli degli effetti delle loro scelte finanziarie?

Le priorità degli investitori

È risaputo che la politica di un Paese non è altro che il risultato delle prospettive economiche e sociali che si vogliono raggiungere negli anni futuri. Il Lussemburgo si trova attualmente in un momento complesso perchè se una regolamentazione del mercato cripto è fondamentale, assecondare la volontà degli investitori lo è ancora di più.

Da uno studio recente emerge che i lussemburghesi si dividono in due grandi gruppi: gli investitori più esitanti e quelli pieni di entusiasmo.

Il 18% degli intervistati considera già le criptovalute una priorità strategica per il proprio business, mentre il 43% prevede che diventino una priorità strategica nei prossimi due anni.

Il 39% vede un potenziale nelle criptovalute dal punto di vista della strategia di investimento, mentre il 28% vede un potenziale elevato.

D'altra parte, una parte significativa degli intervistati rimane titubante, con il 39% che non ha piani reali per impegnarsi in attività di criptovalute per il momento.

Leggi anche Russia: perché le criptovalute non stanno salvando l’economia interna

Le regolamentazione cripto nel Lussemburgo

Il Lussemburgo così come molti altri Paesi d'Europa si trova in un momento storico di forte instabilità e di cambiamento. L'Europa si è mossa pochi mesi fa verso una base di regolamentazione delle criptovalute ma partendo da questa ben poche Nazioni stanno apportando la loro parte.

Tendenzialmente le monete digitali sono considerate in alcuni casi un bene e in altri una valuta vera e propria. Il documento il documento officiale presentato dal Governo "Virtual Assets – FAQ" è stato pubblicato a novembre del 2021 dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Proprio qui si trovano le informazioni riguardo agli Organismi di investimento collettivo in fondi mobiliari (OICVM) e gli Organismi di investimento collettivo (OIC) rivolti a clienti non professionali così come i fondi pensione e l'investimento in asset virtuali. Tra i fondi di investimento alternativi (FIA) si trovano le criptovalute.

Questa chiarezza è solo il punto di partenza e purtroppo non incalzante come l'andamento delle criptovalute. Se il Paese si trovasse impreparato potrebbe avere delle brutte sorprese.

Le criptovalute come alternativa di guadagno per il futuro

Le criptovalute per definizione presentano interessanti premesse per la gestione patrimoniale. Secondo lo stesso studio sopra citato, gli intervistati concordano sul potenziale di diversificazione e il 77% di questi le evidenzia come l'attributo più prezioso.

Tra gli altri attributi che sono stati riconosciuti come un ottimo potenziale di investimento sono stati identificati: la proprietà di copertura dell'inflazione della classe di attività (nominato dal 38% degli intervistati) e il potenziale di rendimento corretto per il rischio (nominato dal 23% degli intervistati).

Non è presente però nessun accenno alla consapevolezza degli investimenti soprattutto considerando l'impatto ambientale che il mining potrebbe generare se oltre alla politica ambientale del Paese non ci fosse un'intenzione di crescita sostenibile per questo settore finanziario.

Leggi anche: Ecco le risposte alle più grandi domande sulla contaminazione delle criptovalute

Il mining potrebbe diventare un problema nel Lussemburgo

Dal momento che il Lussemburgo presenta una debole politica ambientale per la gestione delle criptovalute, le conseguenze degli impatti del mining potrebbero diventare un problema nei prossimi anni. L'apertura al mercato delle monete digitali infatti sembra essere per ora l'unico interesse.

Qualora non si presentino nuove regolamentazioni, il mining delle monete digitali potrebbe prendere piede senza preoccuparsi delle conseguenze sulla società e sull'ambiente. Nel primo caso il discorso è più semplice soprattutto in Europa dove la moneta fiat è abbastanza stabile e l'ingresso delle criptovalute sarà un processo più delicato rispetto ad altri Paesi quasi "cavie" di un test sperimentale.

Il fatto che l'elevato uso di energia elettrica possa essere generato da fonti di energia rinnovabile al 100% non è sufficiente. Il costo di queste strutture è esorbitante e non sembra che ci siano grandi fondi disposibili destinati a questo settore.