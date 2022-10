Gli Stati Uniti hanno da anni superato qualsiasi altro Paese in termini di estrazioni di petrolio: risorse a volontà e una tecnologia all'avanguardia per la corsa all'oro nero. Nello stesso tempo sono una realtà aperta al mercato cripto che è stato accolto a braccia aperte soprattutto dopo la chiusura da parte della Cina.

Le monete digitali non hanno trovato particolari ostacoli per soddisfare la necessità di energia elettrica di cui hanno bisogno e se da una parte ci sono realtà come la miniera di Block, Blockstream e Tesla che funziona interamente ad energia solare, dall'altra vediamo che sono state prodotti 25-50 milioni di tonnellate di CO2 nei soli Stati Uniti.

Può essere considerata "pulita" l'energia prodotta dallo scarto di un'attività estrattiva come quella petrolifera?

Gli Stati Uniti e l'estrazione di petrolio

Gli Stati Uniti sono i primi produttori di petrolio al mondo dal 2018 quando hanno superato l’Arabia Saudita che si aggiudicava il primato da decenni. L’industria petrolifera così come quella del gas naturale è una parte importante dell'economia interna che copre quasi il 10% del PIL del Paese.

Sono all'incirca 18,87 milioni di barili che vengono estratti al giorno e tuttavia non sono sufficienti a soddisfare il consumo interno (19 milioni di barili nel 2021).

Far entrare il discorso delle energie rinnovabili in questo contesto è molto pericoloso per lo meno finché le risorse di petrolio non siano agli sgoccioli. Ad ogni modo il 20% dell'energia utilizzata proviene già da fonti verdi: prima fra tutte l'eolica, seguita dall'idroelettrica e dalla solare.

L'alto tasso di disoccupazione è un tema alla moda (e purtroppo anche una tragica realtà) degli Stati Uniti e sta diventando oggetto di manipolazione dei media per proporre nuove opportunità anche a persone con un basso livello di istruzione e in luoghi isolati.

I sottoprodotti dell'estrazione del greggio

L'estrazione di petrolio oltre che non essere sostenibile e non rinnovabile produce sottoprodotti di scarto che non vengono recuperati ma bruciati. Questo succede per esempio ad un sottoprodotto del gas naturale che le aziende estrattrici preferiscono eliminare invece che riutilizzare.

Le infrastrutture per catturare il gas ed elaborarlo evidentemente sono più care e meno redditizie. Nel Nord Dakota i minatori di criptovalute hanno deciso di recuperare questo sottoprodotto e di utilizzarlo per produrre energia elettrica firmando un accordo con Exxon, una delle principali compagnie petrolifere mondiali.

L'energia che se ne ricava non può essere propriamente definita green perchè deriva da un processo estrattivo a grande impatto ambientale e implica comunque lo stesso procedimento attualmente adottato: essere bruciato. L'unica differenza è che questo potrebbe essere riutilizzato e non sprecato.

Fare economia dagli sprechi

Quello che stanno proponendo i minatori è un recupero che da un lato dà una seconda vita a un sottoprodotto buttato via e dall'altra sfrutta l'industria dei combustibili fossili per trarne vantaggio. È sottile la linea che separa ciò che sarebbe moralmente giusto dallo scegliere il male minore.

Exxon in un certo senso sarebbe supportato da una nuova economia in crescita che coadiuva (indirettamente) le trivellazioni in loco. Questo gas in eccesso potrebbe essere invece utilizzato per la produzione di elettricità da immettere nella rete contribuendo a ridurre le emissioni generate da altre fonti.

Utilizzare i principi dell'economia circolare per creare una rete di collaboratori che chiudono il circuito degli scarti trasformandoli in materia prima è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite. Tuttavia se questo non comporta un cambiamento nello stile di vita delle persone e delle scelte sostenibili non apporterà grandi miglioramenti.

La contaminazione delle miniere di criptovalute è da poco sulla bocca di tutti ma in realtà non ci sono incentivi nè regolamentazioni che mostrano una volontà reale di rispetto per l'ambiente e per le comunità locali.

L'inquinamento del mining nel mondo

La contaminazione provocata dai processi di mining ma non solo è un aspetto che preoccupa molto gli ambientalisti. L'uso e la gestione dell'energia elettrica non sono gli unici fattori che rientrano nel calderone dell'inquinamento prodotto.

Tra questi bisogna considerare gli impianti di raffreddamento dei computer, l'uso di componenti elettriche ed elettroniche ed il loro smaltimento. Tra gli impatti, oltre che l'ambientale, entrano in gioco le comunità locali e la loro economia interna.

Solo nel 2022 il mining di criptovalute ha prodotto tra 110 e 170 milioni di tonnellate di inquinamento da carbonio in tutto il mondo e l'anno non è ancora terminato. Se questi dati non verranno supportati da serie intenzioni di ridurre al minimo le emissioni difficilmente potranno inserirsi su larga scala.