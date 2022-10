Dopo il famoso Merge di Ethereum, eccoci nel pieno della settimana dedicata a uno degli eventi più importanti e attesi dell'anno per quanto riguarda la regina di tutte le blockchain.

Un evento che spinge tantissimi fan del Web3 a recarsi in America Latina proprio in questi giorni per approfittare dell'incontro con i team di sviluppo più esperti in ETH, con tante iniziative disponibili e opportunità nascoste pronte per essere colte.

In questo momento, però, la Turchia storce il naso perché avrebbe voluto ospitare proprio questa celebre conferenza chiamata DevCon 7.

Magari non tutti ne sono a conoscenza, ma i cittadini turchi sposano il mondo crypto non poco e avere un evento del genere nella capitale avrebbe fatto salire alla ribalta l'intero Paese, accendendo quasi un faro capace di attirare tutti coloro che avessero interesse nel settore crypto!

Tuttavia, questa opportunità sembra per il momento essere sfumata, visto che il DevCon 7 si sta tenendo in America Latina, ma vediamo perché la Turchia potrebbe essere il prossimo Paese a ospitare la conferenza di Ethereum e soprattutto di cosa si tratta.

Ethereum DevCon, la conferenza mondiale

Quando parliamo di ETH, ricordiamoci che si tratta della criptovaluta N.2 al mondo e ogni cosa che la riguarda riverbera in tutto il settore.

Parlando dell'evento dell'anno per la blockchain in questione, sappiate che Etherum DevCon è una conferenza mondiale dove sviluppatori e ricercatori del settore si riuniscono per 4 giorni in una determinata città, accompagnata da eventi che ne fanno da contorno.

Questo attrae gli attori del Web3 da tutto il mondo, con l'intenzione di promuovere nuove startup, avere meeting con i personaggi più in vista che operano con ETH e avere la possibilità di riunirsi per condividere idee, progetti e collaborazioni.

Tutto nell'ottica di essere partecipi di un mercato in pieno sviluppo sin dal primo DevCon 0, avvenuto a Berlino nel 2014.

Eventi al DevCon 7

Prima, durante e dopo la conferenza ci sono diversi eventi interessanti per i partecipanti, tutti legati al mondo blockchain.

In particolare, avremo il cosiddetto "Hackathon", creato da un'associazione indipendente da Ethereum Foundation, ETHGlobal, dove sarà possibile imparare nuove abilità nella programmazione durante 3 giorni intensi.

Avremo anche un giorno in cui la comunità americana spiegherà ad avanzati e meno esperti le caratteristiche della blockchain in spagnolo, possibilità esclusiva offerta solo all'acquisto di un biglietto diverso.

Concludendo poi con i 4 giorni di conferenza, cibo bevande e convivialità che ha contraddistinto l'evento mondiale!

Conferenza Ethereum in Turchia?

Dopo avere capito di che cosa si tratta, possiamo comprendere come un Paese interessato alle criptovalute voglia ospitare qualcosa del genere: l'attenzione del Web3 è tutta lì e con essa anche i possibili investimenti.

La Turchia non ha a disposizione gli ingenti investimenti presenti in alcuni Stati come gli USA o la Svizzera, ma ha cominciato ad aprirsi alle criptovalute in modo comunque progressivo.

Su Twitter si è cominciato a creare addirittura una sorta di movimento che mirava a portare il DevCon 7 a Istanbul, sfruttando gli hashtag nelle bio delle community "#DevconIstanbul"!

La conferenza ha scelto un'altra città, nonostante la crescita rapida dei sostenitori turchi, ma non possiamo negare la possibilità che un prossimo evento si possa tenere comunque l'anno prossimo nella capitale turca.

DevCon 7 a Bogotà, non a Istanbul

La città che ospita l'incontro dei fan di ETH è in uno dei centri più interessanti per quanto riguarda l'evoluzione e l'adozione delle criptovalute: l'America Latina.

La città in questione è Bogotà, capitale della Colombia, che si è dimostrata sempre più aperta alle iniziative crypto.

Il fatto che Istanbul non sia stata scelta, però, non deve fare cadere in errore! La Turchia, pur non avendo ancora molti sviluppatori e aziende operanti nel settore, registra un forte aumento della crescita in ambito digitale legata all'interesse crescente dei più giovani.

Questo ci porta ad alcune organizzazioni turche create per incentivare l'evoluzione del settore e altri incontri che hanno riguardato la stessa Ethereum in questi ultimi mesi!

Istanbul, hub crypto mondiale

ETHIstanbul è una delle community di criptovalute più attive del Paese, partecipe e protagonista di eventi come Blockchain Economy Istanbul e Istanbul Blockchain Week, summit con diverse personalità interessate alla possibilità di vedere il settore mettere radici profonde nello Stato.

Non dimentichiamo, infatti che la Turchia mira a diventare un hub crypto per tutta l'Eurasia. L'intenzione?

Abbattere l'inflazione, evitare la recessione e sicuramente diventare un Paese più influente.

Non è un segreto che ospitare l'Ethereum DevCon sarebbe stato un ottimo palcoscenico per gli sviluppatori turchi e le startup del Paese. Certamente gli 8 milioni di turchi che possiedono criptovalute non aspettano altro!

Il potenziale e l'appetito per la crescita non mancano, chissà se il DevCon 8 o altri celebri conferenze saranno tenute da Istanbul nell'ormai imminente 2023 e chissà se la Turchia riuscirà davvero a diventare un hub crypto a livello mondiale.

