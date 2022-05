Il tanto atteso passaggio della Blockchain Ethereum al protocollo di consenso Proof-of-Stake (PoS), che dovrebbe ridurre i costi delle transazioni sulla piattaforma era previsto per l'8 giugno. I vertici di Ethereum hanno annunciato però che ci sono ritardi e che l’operazione, nota come “The Merge”, sarà possibile solo ad agosto nella migliore delle ipotesi. Cosa è accaduto?

Tra gli eventi tanto attesi quest’anno vi è certo l'operazione chiamata "The Merge", che porterà la Blockchain Ethereum dal protocollo di consenso Proof-to-Work (PoW) al più economico e sostenibile Proof-of-Stake (PoS).

Il passaggio al PoS era previsto per l’inizio di giugno di quest’anno, precisamente l’8 del mese come, in occasione del ETH Shanghai Web 3.0 Developer Summit, aveva annunciato il co-fondatore della piattaforma Ethereum Vitalik Buterin.

Tuttavia, dalla conferenza Permissionless, a cui invece ha partecipato uno degli sviluppatori di Ethereum Preston Van Loon, abbiamo appreso che secondo la nuova tabella di marcia il passaggio al PoS, avvenimento in gergo chiamato “the merge”, è previsto per agosto.

Per questa operazione c’è attesa poiché dovrebbe portare una serie di benefici agli utenti, il primo dei quali dovrebbe essere una riduzione delle gas fee ora alte sulla piattaforma Ethereum a causa dell’utilizzo del Proof-of-Work (PoW), processo ad alta intensità energetica. La riduzione dei costi dovrebbe poi portare ad altri benefici impliciti che dovrebbero avere le loro ripercussione anche sul valore di mercato della criptovaluta ETH.

"The Merge" di Ethereum: Proof-of-Stake (PoS) rimandato ad agosto

Anche il fondatore della Blockchain Ethereum, Vitalik Buterin, ha confermato che il passaggio al Proof-of-Stake non sarà possibile prima di agosto e che comunque c’è sempre il rischio di ulteriori rallentamenti, che potrebbero far slittare ancora la data di qualche mese.

Quindi, volendo essere più concreti, dovremmo forse dire che è molto più probabile che vedremo Ethereum passare al Proof-of-Stake entro ottobre.

In ogni caso all’interno della Blockchain Ethereum sarà inserito a quanto annunciano gli sviluppatori un programma chiamato “difficulty bomb” il cui scopo è quello di rendere difficile per i miners l’utilizzo del PoW dopo The Merge, così da avvicinarsi all'utilizzo dell’altro protocollo di consenso. Ovvero, di fatto questa difficulty bomb dovrà incentivare i miner a smettere di essere miners, poiché le criptovalute basate sul PoS non generano nuovi token con il “mining”, ma con lo “staking”. Qui i nodi validatori sono scelti tra gli utenti che possiedono e mettono in stake, cioè vincolano, una quantità di criptovaluta nativa in questo caso ETH.

Come cambierà Ethereum dopo il passaggio al Proof-of-Stake (PoS)

Per capire perché la Blockchain Ethereum ha optato per il passaggio al Proof-of-Stake dobbiamo partire dal comprendere il suo funzionamento attuale, che invece si basa su un protocollo di consenso di convalida delle transazioni che si chiama Proof-of-Work.

Per intenderci il PoW è lo stesso utilizzato dai Bitcoin dove i nuovi token si creano a partire da un processo ad alta intensità energetica chiamato “mining”. Ovvero, ci sono una serie di hardware che, consumando una quantità incredibile di energia per l’alimentazione, lavorano con il solo fine di risolvere calcoli complessi così da aggiungere blocchi alla rete, cioè registri contabili, e convalidare le transazioni.

Quando questi hardware posseduti dai “miners” trovano la soluzione al calcolo e aggiungono un blocco alla rete come ricompensa ricevono nuovi token della criptovaluta: è così che i nuovi ETH e i nuovi BTC vengono coniati.

Gli svantaggi di questo procedimento sono gli alti costi di mantenimento della Blockchain, non a caso il mining si concentra nei paesi dove l’energia elettrica costa poco, e la pochissima sostenibilità ambientale. Tutto questo scenario porta Blockchain come Ethereum al momento ad avere delle commissioni extra sulle transazioni chiamate “gas fee” che si applicano ad ogni operazione.

I costi alti creano problemi ad Ethereum soprattutto perché questa è una Blockchain open source, dove se i costi sono alti gli sviluppatori non sono incentivati ad operare, preferendo invece i competitor più a buon mercato come Binance Smart Chain, solo per fare un esempio.

Come saranno coniati i nuovi token ETH dopo il passaggio al Proof-of-Stake (PoS)

Diversamente dal PoW, se il protocollo di consenso su cui la Blockchain si basa è il Proof-of-Stake (PoS), non sono richiesti computer potenti che consumano energia.

Poiché con il PoS un utente diviene un nodo validatori possedendo un numero di criptovalute, mettendole in “stake” e guadagnando degli interessi annui (APY).

Ricordiamo infatti che il termine “mining” riferito al processo di coniazione di nuovi token digitali è un termine che si applica solo ed esclusivamente se il protocollo di convalida è il Proof-of-Work.

Se diventare miners in richiede hardware costosi e quindi un grosso investimento di partenza a cui si sommano i costi dell’energia elettrica non si deve credere però che una volta completata la fusione, cioè il passaggio al PoS chiunque possa diventare un nodo validatori della rete Ethereum. Poiché per partecipare è richiesto lo staking di ben 34 ETH, cioè una somma, se calcolata in base al valore odierno di 1 ETH che è di 1.800 euro, pari a oltre 60.000 euro.

Una delle critiche che spesso vengono rivolte al PoS, seppure con i suoi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, è proprio quello di essere un sistema pensato per i ricchi, vista l’enorme somma richiesta per lo staking.

“The Merge” di Ethereum influirà sul prezzo della criptovaluta ETH?

Per quanto riguarda la criptovaluta ETH, al momento sta certamente risentendo della crisi generale degli asset crittografici, in buona parte dovuta alla decisione della Fed, la banca centrale statunitense, di attuare il preannunciato aumento dei tassi di interesse di 50 punti base.

In ogni caso il passaggio dell’intera Blockchain al Proof-of-Stake dovrebbe influire positivamente, ma in via indiretta anche sul prezzo della criptovaluta ETH, che è l’utility token della piattaforma.

Ethereum infatti con la fusione e il passaggio al PoS mira a riacquistare quel bacino di utenza che si è rivolto verso competitor più a buon mercato come Solana o Binance Smart Chain. In questo senso quindi gli effetti positivi sul prezzo della criptovaluta ETH dovrebbero far sentire il loro effetto a medio o lungo termine, piuttosto che aspettarci un picco di valore nell’immediato.

Anche i Bitcoin pensano di abbandonare il Proof-of-Work?

Se Ethereum prepara la migrazione al Proof-of-Stake i Bitcoin restano invece fedelmente ancorati al Proof-of-Work.

Paragonando spesso le due criptovalute più famose del mondo si dimentica infatti il diverso ecosistema che sorreggono. Dove i Bitcoin la cui forza risiede nella loro scarsità in natura, poiché è prevista una fornitura massima di 21 milioni di token, non hanno le esigenze di Ethereum che spingono quest’ultima alla migrazione al PoS.

Questo perché Ethereum come abbiamo già detto è una Blockchain open source che quindi ospita progetti sviluppati da terzi e per la quale deve rendersi appetibile in termini di costi o questi continueranno a rivolgersi ai concorrenti.

Qualche chiarimento su Ethereum ed Ethereum 2.0

Prima di concludere occorre un chiarimento che riguarda i termini Ethereum ed Ethereum 2.0 su cui si fa confusione.

Dopo The Merge scomparirà anche la distinzione tra Ethereum ed Ethereum 2.0 questo perché sarà l’intera Blockchain a migrare protocollo, ma restando la stessa, cioè la criptovaluta ETH così come più in generale i token ERC opereranno sulla stessa Blockchain di prima che si chiamerà semplicemente Ethereum e sarà basata sul PoS. Di Ethereum 2.0 non resterà traccia neanche nei termini, poiché lo ripetiamo la Blockchain resterà la stessa cioè Ethereum.