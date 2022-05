Ethereum la più grande piattaforma Blockchain con la sua criptovaluta nativa ETH, seconda solo ai Bitcoin, ha un temibile rivale e cioè BNB Smart Chain (BSC). Le due piattaforme, che si assomigliano in alcuni aspetti, sono strutturalmente diverse sia nel funzionamento che in termini dei costi delle commissioni sulle transazioni per gli utenti. Mettiamo a confronto Ethereum e BSC e vediamone pregi e difetti.

Se i Bitcoin regnano incontrastati tra le criptovaluta, Ethereum è senza ombra di dubbio la regina delle Blockchain open source, dove cioè è possibile per chiunque sviluppare un’applicazione.

Il più grande competitor di Ethereum è BNB Smart Chain (BSC). Di base le due Blockchain, soprattutto ad uno sguardo superficiale, sembrano molto simili, anche perché condividono lo stesso indirizzo per il wallet crittografico, tuttavia hanno anche molte strutturali differenze.

Alla base della differenze vi è il protocollo di consenso di cui si servono i due diversi network, dove Ethereum usa un protocollo chiamato Proof-of-Work (PoW), anche se sta pianificando quest’estate la migrazione al Proof-of-Stake (PoS), in ogni caso anche dopo il passaggio l’algoritmo resterà diverso da BSC. Binance Smart Chain utilizza infatti un protocollo misto chiamato PoSA (Proof-of-Stake-Authority). Il risultato è che le transazioni su Binance sono infinitamente più economiche e veloci di quelle di Ethereum.

Ma mettiamo a confronto le due Blockchain e vediamo pro e contro di BNB Smart Chain ed Ethereum.

Come nascono le Blockchain Ethereum e BSC (BNB Smart Chain)

Una cosa che BSC ed Ethereum hanno in comune è la caratteristica di essere quelle che si definiscono Blockchain open source, cioè che ospitano applicazioni esterne e permettono il libero sviluppo su di loro. Ethereum è stata lanciata nel 2015 e fino all’arrivo di BSC era l’unica piattaforma disponibile con queste caratteristiche.

Dal suo lancio fino ad oggi la rete Ethereum è cresciuta in modo esponenziale, questo se l’ha confermata come un progetto più che valido ha però mostrato dei problemi per la piattaforma connessi a quella che si definisce la scalabilità di una Blockchain. Ovvero, Ethereum ha avuto difficoltà nella gestione delle transazioni legate alla velocità, con una rete congestionata. Questo si traduce in gas fee molto elevate per gli utenti sulle commissioni che hanno spinto gli sviluppatori a cercare altre piattaforme.

Al fine di competere in questo contesto con Ethereum, ma allo stesso tempo anche di offrire un’alternativa che risolvesse i problemi di questa Blockchain,cioè fosse maggiormente economica e scalabile, è nata BSC. La costruzione di BSC ha una storia lenta, perché così come la conosciamo prende forma nel 2019, poi a febbraio 2022 la rete viene rinomina in BNB Chain e unita alla piattaforma precedente ed ora BSC è composta da: BNB Beacon Chain, cioè la vecchia Binance Chain, e BNB Smart Chain (BSC) (prima Binance Smart Chain), quest’ultima compatibile con Ethereum.

Come funziona la Blockchain di Ethereum (PoW)

Al momento la principale differenza tra le due piattaforme riguarda il protocollo di consenso che è il sistema che una rete decentralizzata utilizza per convalidare in sicurezza le transazioni.

Partiamo da Ethereum, perché quello che doveva essere il tanto atteso passaggio al PoS, previsto per inizio giugno, è stato rimandato a fine agosto in via ufficiale, ma in realtà sembra più plausibile che la data sia posticipata in autunno.

Per adesso quindi il protocollo di consenso usato da Ethereum è il Proof-of-Work (PoW), cioè la rete funziona allo stesso modo dei Bitcoin e si basa sul “mining”.

La convalida delle transazioni in questo sistema avviene grazie ad hardware specifici incredibilmente potenti il cui scopo è la risoluzione di calcoli matematici complessi, fatto questo la transazione viene convalidata, registrata su un blocco e inserita nella Blockchain. Il problema di questo sistema è il suo fabbisogno energetico che richiede in un anno la stessa energia che serve all'Argentina per andare avanti. I costi così elevati dell’energia si tramutano in difficoltà nel mantenere la piattaforma senza applicare commissioni elevate agli utenti.

Ed infatti ogni volta che si esegue una qualsiasi transazione su Ethereum ci sono speciali commissioni della rete da pagare che sono le gas fee e sono spesso alte, su un importo di 50 euro al momento possono arrivare anche a 10/15 euro.

Ancora, questo protocollo ha problemi di scalabilità cioè le transazioni non sono veloci e vanno in coda. Il PoW è uno dei motivi principali per cui Ethereum sta perdendo utenti rispetto ai competitor.

Come funziona BNB Smart Chain (BSC)

BNB Smart Chain (BSC) presenta un protocollo di convalida specifico che si chiama PoSA, ed è un'evoluzione che parte comunque dal Proof-of-Stake (PoS). Qui si abbandona il meccanismo del mining per la scelta dei nodi validatori e si adotta invece lo staking. Cioè non sono richiesti hardware particolarmente potenti, ma per essere un validatore occorre acquistare il token di governance della piattaforma, cioè BNB nel caso della Blockchain BSC e servirsi dello staking di criptovalute. Depositare cioè la somma in una piattaforma ricevendo un rendimento passivo annuo.

Per diventare nodo validatore di BSC occorrono 10.000 BNB, che calcolati sul valore odierno della moneta che è di 297 euro a unità sono circa 3 milioni di euro ed infatti BSC ha pochi validatori nel complesso. Quando sarà il passaggio al PoS di Ethereum serviranno 32 ETH per diventare validatori della rete, che sempre secondo il valore odierno corrispondono a circa 60.000 euro.

In genere comunque si accede allo staking con somme molto più basse grazie agli staking pool, dove un gruppo di utenti si dividono le ricompense.

Token standard: ERC (Ethereum Request for Comments) vs. BEP (Binance Evolution Proposal)

In linea generale va detto che al momento BSC è più rapida e poi economica di Ethereum senza troppi dubbi, ma la situazione dovrà essere riconsiderata e rivalutata quando Ethereum completerà il passaggio al Proof-of-Stake (PoS), perché il nuovo protocollo ridurrà il fabbisogno energetico della rete del 99% e quindi scenderanno anche le commissioni sulle operazioni.

Per quanto riguarda i token standard delle criptovalute su Ethereum troviamo ERC (Ethereum Request for Comments) mentre BEP (Binance Evolution Proposal) è quello che viene usato da BSC. L’architettura delle criptovalute costruite su BSC sono molto simili agli ERC-20 di Ethereum, questo fa sì che i token BEP-20 possano operare su Ethereum.

Criptovalute a confronto: ETH vs. BNB

Ogni piattaforma Blockchain ha quello che si chiama un utility token, cioè una criptovaluta nativa che tra le altre cose è sempre quella con cui si pagano le commissioni sulle transazioni applicate dalla rete.

La criptovaluta nativa della Blockchain Ethereum si chiama Ether (ETH) ed è la seconda criptovaluta in ordine di capitalizzazione di mercato, dove è preceduta solo dai Bitcoin. Del resto questa è stata la prima piattaforma Blockchain open source mai creata.

In data odierna, 31 maggio 2022, 1 ETH ha valore di 1.953 dollari a unità, affetta dal generale “bear market” e lontana dal massimo storico raggiunto il 16 novembre 2021 di 4.891 dollari a token.

ETH ha una capitalizzazione di mercato vicina ai 250 miliardi di dollari, dove quella dei Bitcoin è di oltre 600 miliardi di dollari. In totale la fornitura circolante di token è di circa 120 milioni, non è previsto un limite generale alla fornitura di ETH, ma se ne possono estrarre solo 18 milioni all’anno.