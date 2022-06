La blockchain è estremamente utile se usi Ethereum per qualcosa di più della semplice detenzione o invio di transazioni. Poiché EthereumScan è l'opzione più popolare, è un ottimo posto per iniziare a imparare le basi. Quasi tutte le funzionalità possono essere utilizzate senza collegare il portafoglio o configurare un account. Ora discutiamo di come funziona Etherscan e cosa puoi fare con i dati che raccoglie.

Esistono molti strumenti affidabili per esplorare la blockchain di Ethereum e uno di questi è EthereumScan, a volte chiamato "Ethplorer". Ciò include dati di transazione, indirizzi di portafoglio, contratti intelligenti e così via.

Etherscan è stato sviluppato da sviluppatori ed esperti del settore per rendere la blockchain di Ethereum più accessibile a tutti.

È facile cercare nella blockchain di Ethereum con Etherscan, nonostante sia una piattaforma centralizzata.

Cos'è Etherscan?

Le transazioni blockchain di Ethereum possono essere scoperte, verificate e approvate con Etherscan, una piattaforma progettata per promuovere la trasparenza e l'accessibilità della blockchain.

L'esploratore di blocchi di Ethereum EthereumScan è conosciuto come il leader tra gli esploratori di blocchi di Ethereum. Un motore di ricerca per contratti intelligenti di Ethereum che consente agli utenti di cercare, confermare e convalidare le transazioni. Puoi visualizzare tutte le transazioni effettuate a un indirizzo specifico inserendo il loro indirizzo nella casella di ricerca.

Etherscan è un portafoglio?

EthereumScan non fornisce portafogli o servizi di portafoglio Ethereum. La ricerca nella blockchain di Ethereum su Etherscan non fornisce agli utenti un portafoglio Etherscan.

Un esploratore blockchain basato su Ethereum, Ethereumscan.io. Consente agli utenti di tracciare le transazioni blockchain di Ethereum. Vengono visualizzati i risultati simili a quelli dei motori di ricerca. In questo modo, gli utenti possono vedere quanti soldi sono stati trasferiti sulla blockchain di Ethereum, il che potrebbe dare a qualcuno un senso di pace se i suoi fondi non sono ancora comparsi nel suo portafoglio.

Gli utenti dovranno collegare l'app Etherscan a un portafoglio crittografico per tenere traccia dell'attività su un indirizzo di portafoglio Ethereum.

Etherscan costa qualcosa? No, Etherscan è totalmente gratuito.

A cosa serve Etherscan?

Attraverso Ethereum Scan, gli utenti possono visualizzare le risorse detenute su qualsiasi indirizzo di portafoglio Ethereum accessibile pubblicamente. La casella di ricerca Etherscan ti consente di cercare qualsiasi indirizzo Ethereum per vedere il saldo corrente e la cronologia delle transazioni di qualsiasi portafoglio. Inoltre, EthereumScan visualizzerà le tariffe del gas e tutti i contratti intelligenti che coinvolgono l'indirizzo.

Etherscan consente agli utenti di:

Il localizzatore di gas Etherscan ti consente di calcolare le tariffe del gas di Ethereum.

Ricerca e verifica di contratti intelligenti.

Visualizza gli asset di criptovaluta archiviati in un indirizzo associato a un portafoglio pubblico.

Guarda le transazioni di Ethereum in tempo reale.

Visualizza la cronologia delle transazioni per qualsiasi portafoglio Ethereum.

Verifica quali contratti intelligenti hanno un codice sorgente e una sicurezza controllati.

Verrà tracciato il numero di contratti intelligenti che un utente ha autorizzato con il proprio portafoglio.

Qualsiasi DApp che ha accesso a un portafoglio deve essere rivista e revocata.

Su Etherscan, gli utenti possono vedere ogni transazione sulla blockchain di Ethereum. Possono essere visualizzate anche le transazioni non riuscite o in sospeso.

I trasferimenti in entrata possono anche essere monitorati da Ethereumscan. La chiave hash di una transazione può essere utilizzata su Etherscan.io per il monitoraggio con Etherscan. Un hash consente agli utenti di stimare il tempo necessario per confermare una transazione. Al termine di una transazione, la pagina si aggiorna.

Inoltre, Ethereumscan è una piattaforma di analisi. Etherscan può essere utilizzato per tenere traccia dei costi del gas ETH, nonché per tracciare un portafoglio e verificare la presenza di attività sospette sulla cronologia delle transazioni con Ether.

Su Etherscan, puoi vedere solo le informazioni pubblicamente disponibili sulla blockchain di Ethereum, quindi informazioni come le chiavi private di un utente sono fuori portata. Le transazioni mostrate in Etherscan non sono associate a Etherscan e non sono memorizzate dal servizio. Non può essere utilizzato anche per correggere un errore di transazione.

Gli utenti possono utilizzare Etherscan senza un account?

L'app Etherscan non richiede la registrazione anticipata. Tuttavia, gli utenti possono accedere a funzionalità aggiuntive creando un account Etherscan. Sono disponibili funzionalità come il monitoraggio degli indirizzi e la ricezione di notifiche sulle transazioni. Etherscan offre inoltre agli sviluppatori l'accesso gratuito alle API e ai suoi dati blockchain explorer.

Quindi, gli utenti con account possono aggiungere i loro indirizzi alla "lista di controllo" in Block Explorer per tenere traccia dei loro investimenti. Puoi anche fare in modo che gli avvisi vengano inviati via email agli utenti quando arrivano nuove transazioni. Per gli sviluppatori, Ethereumcan fornisce servizi API che consentono loro di creare applicazioni decentralizzate.

Ogni transazione in entrata e in uscita viene registrata da Ethereum Scan come segue:

Transazioni registrate all'interno dei blocchi e momento della conferma della transazione.

Hash della transazione.

Importo inviato.

Indirizzi di mittente e destinatario.

Commissione totale di transazione.

Commissione del gas.

Come funziona Etherscan?

Il modo più semplice per utilizzare Etherscan è digitare qualsiasi indirizzo di portafoglio Ethereum pubblico nel campo di ricerca sulla home page di Etherscan.io. In questo modo, gli utenti potranno vedere tutte le transazioni collegate a quell'indirizzo.

Visualizzare una transazione e un portafoglio su Etherscan

Nella scheda "Transazioni" di Etherscan, troverai un elenco di tutte le transazioni ETH (TXN) o transazioni gas (GWEI) associate a un indirizzo di portafoglio specifico.

La home page di Etherscan consente agli utenti di inserire l'indirizzo di un portafoglio e fare clic su "Cerca" per essere reindirizzati a una pagina con tutti i dettagli del portafoglio. Oltre a una panoramica della cronologia delle transazioni del portafoglio, i dati includeranno il saldo di Ethereum e il suo valore denominato in USD.

Per visualizzare i dettagli di tutte le transazioni in relazione a quell'indirizzo, fai clic sulla scheda Transazioni sul portafoglio. Qui puoi trovare informazioni sull'ID transazione, l'altezza del blocco e la data di conferma.

In relazione alla transazione, l'altezza del blocco si riferisce al blocco che contiene la transazione. Puoi trovare gli indirizzi del mittente e del destinatario, nonché la commissione totale della transazione.

L'utente avrà bisogno dell'hash della transazione o dell'ID transazione, noto anche come TxHash, per analizzare e traccia una singola transazione. In una blockchain, un TxHash identifica una particolare transazione.

Apparirà un elenco di dettagli della transazione quando un utente inserisce il TxHash per una transazione nella barra di ricerca di Etherscan. Nella scheda Transazioni, gli utenti possono trovare ulteriori dettagli relativi a detta transazione. Include informazioni come se la transazione è andata a buon fine, un fallimento o uno stato in sospeso, nonché l'importo trasferito.

Viene visualizzato anche il valore in USD di ETH, insieme al valore della transazione ETH in ETH. Oltre al costo della transazione in USD, Ethereumscan mostra il timestamp di ogni transazione.

Come si usa il localizzatore di gas Etherscan?

La commissione di transazione associata alla corretta esecuzione di una transazione sulla blockchain di Ethereum è denominata "Gas.". In Ethereum, le commissioni di transazione sono note come commissioni sul gas.

La rete di Ethereum può diventare estremamente congestionata. Come risultato del modello basato su aste di Ethereum, quando una notevole quantità di traffico è in esecuzione sulla blockchain di Ethereum, il prezzo medio del gas aumenta quando gli utenti fanno offerte per includere le loro transazioni nel blocco successivo. Pertanto, alcune transazioni falliscono o vengono ritardate.

Il prezzo del gas dipende dal blocco in cui è inclusa la transazione dell'utente, nonché dall'entità della congestione sulla rete. Prima di avviare una transazione, gli utenti potrebbero non avere un quadro preciso delle tariffe del gas che dovranno pagare.

È meglio utilizzare il tracker del gas di Etherscan per determinare con precisione le commissioni del gas di una transazione. Il tracker dei prezzi del gas di Ethereumscan non si limita a mostrare agli utenti le differenze dei prezzi del gas in un determinato periodo di tempo. Questo strumento è utile anche per stimare il livello di congestione della rete e i suoi costi di transazione.

Questo rilevatore di gas Etherscan funge anche da calcolatore di gas Ethereum. Lo strumento determina quante transazioni di gas saranno necessarie sulla blockchain di Ethereum analizzando il loro stato in sospeso.

In modo che gli utenti possano pianificare le loro transazioni per evitare un traffico di rete elevato, viene fornita loro una stima della tariffa del gas. Pertanto, i costi di transazione vengono ridotti e le transazioni possono essere eseguite in modo più economico e agevole, senza l'ansia derivante dal non sapere se la transazione avrà successo o meno.

Qual ​​è il modo migliore per controllare il saldo e la cronologia di Etherscan?

Gli utenti possono accedere ai dati analitici del proprio portafoglio cercando l'indirizzo del proprio portafoglio in Etherscan e selezionando "Analytics". Qui, gli utenti possono visualizzare il saldo ETH dell'utente, i trasferimenti o le commissioni pagate, nonché l'intera cronologia del proprio portafoglio.

Revisione di contratti intelligenti e accesso al portafoglio con Etherscan

Le funzioni "Leggi contratto" e "Scrivi contratto" dell'app Etherscan forniscono l'accesso agli smart contract senza bisogno di autorizzazioni speciali. Puoi ottenere informazioni in tempo reale su diversi token e contratti intelligenti utilizzando queste schede. Oltre ad avviare trasferimenti di token, gli utenti possono approvare transazioni di contratti intelligenti utilizzando queste funzionalità.

Il controllo dell'approvazione dei token di Etherscan consente agli utenti di rimuovere l'accesso ai token dai loro portafogli. Quando gli utenti effettuano acquisti o scambiano token con DApp, attingono direttamente al portafoglio di un utente, con l'autorizzazione di quell'utente. Per questo motivo, le DApp sono un obiettivo popolare per i truffatori che cercano di accedere agli indirizzi dei portafogli di Ethereum.

Gli utenti possono revocare l'accesso di una DApp a un indirizzo di portafoglio specifico se rilevano attività sospette o ritengono che la DApp sia stata compromessa. Sebbene le risorse all'interno del portafoglio non andranno perse, i token dovranno essere riautorizzati ogni volta che l'utente accede alla DApp.

Se stai cercando l'elenco di token approvati di un utente su Etherscan, inserisci l'indirizzo del portafoglio in Token Approval Checker. Ciò fornirà agli utenti un elenco di tutti i contratti intelligenti autorizzati a interagire con i propri portafogli. Collegando il proprio portafoglio a Etherscan, gli utenti possono utilizzare la funzione di "revoca" in modo che la specifica DApp non abbia più accesso al proprio portafoglio.

Il futuro

Ethereumscan è uno degli strumenti più affidabili per il monitoraggio dei dati blockchain di Ethereum. L'analisi dei contratti intelligenti, il monitoraggio in tempo reale dei prezzi del gas e la revisione del codice dei contratti intelligenti possono essere eseguiti tramite lo strumento.

Infine, Etherscan è gratuito e non richiede alcuna registrazione per utilizzare tutte le sue funzionalità. Una piattaforma è un ottimo posto per i nuovi utenti per scoprire l'intera gamma di funzioni di una blockchain, oltre a comprendere i dettagli del proprio portafoglio Ethereum e come possono utilizzare un esploratore blockchain.