eToro è una piattaforma di investimento online globale che consente agli utenti di investire in criptovalute e altre risorse digitali. In questa guida ti mostreremo come puoi fare trading con le principali criptovalute del momento e quali sono i pro e i contro.

Probabilmente molti di voi hanno già sentito parlare di eToro: di quanto sia semplice da usare e di quanto ricca sia la sua offerta d’investimento. Oggi vogliamo isolare la validità di questo broker rispetto al tema delle criptovalute.

Ma partiamo con ordine: che cos'è eToro e su cosa consente di investire? Con il nome eToro identifichiamo una piattaforma di investimento online globale che consente a tutti utenti di investire in criptovalute e altre risorse digitali.

Nasce per offrire agli investitori la possibilità di negoziare criptovalute, Forex, materie prime, indici ed ETF con bassa latenza e alta liquidità.

La società ha anche una vasta selezione di altcoin disponibili per il trading. Molte persone forse hanno già aperto un conto con eToro e si sono accorte della sua linearità di funzionamento.

In questa guida completa sugli investimenti in criptovalute, ti mostreremo come puoi fare trading con le principali criptovalute del momento, quali sono i pro e i contro di tali asset e, per concludere, ti daremo dei consigli pratici per tradare.

Il trading di criptovalute con eToro: alcuni dettagli tecnici

eToro è una società di intermediazione e trading con sede in Israele, la cui piattaforma permette lo scambio di azioni, materie prime, indici e criptovalute; l'azienda spicca soprattutto per le funzionalità di trading sociale.

La piattaforma di social trading permette agli investitori di fare trading su asset valutari, tra cui le principali coppie valutarie come euro (EUR), sterlina inglese (GBP) e dollaro USA (USD).

Con la funzione Investimenti, puoi analizzare grafici di vendita e acquisto di coppie valutarie e fai trading su euro, sterlina inglese, dollaro USA e molte altre coppie forex. Inoltre puoi investire in azioni attraverso la funzione Azioni Trading o negoziare contratti per differenza con il mercato CFD.

Investi nelle criptovalute con i CFD sulle monete digitali come Bitcoin ed Ethereum: questa è un'opzione molto popolare tra gli interessati esperti di criptomonete. Come potete notare, le opzioni di investimento che la piattaforma offre non sono poche!

Quali criptovalute supporta il trading di eToro

eToro è un broker leader nel settore del trading online. Offre ai trader la possibilità di fare trading sulle azioni, forex e futures su tutto il mondo.

Con oltre 9 milioni di clienti registrati, eroga un servizio che offre agli investitori numerose opportunità di guadagno grazie alla possibilità di acquistare e vendere anche le azioni di società tecnologiche come Facebook, Tesla, Apple e Amazon, ad esempio.

Il modulo Trading criptovaluta disponibile per gli utenti italiani dal 2016 consente loro di investire con le monete virtuali più importanti: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) Ripple (XRP) Dash (DASH) Ethereum Classic (ETC).

Il processo è molto semplice: ci si collega al proprio profilo utilizzando le credenziali fornite da eToro oppure si crea un nuovo account se non ancora registrati; pochi minuti dopodiché sarai pronto per scambiare valute digitalizzate senza dover uscire dal proprio ambiente informatico!

Sia che tu sia alla ricerca di un investimento a lungo termine o sia interessato all’acquisto e alla vendita sul breve periodo, la criptovaluta è senza dubbio un’ottima opportunità. Ci sono molte piattaforme per il trading di criptovaluta, ma i servizi offerti da queste piattaforme variano notevolmente l’una dall’altra.

Perchè le criptovalute sono una buona possibilità d’investimento

La criptovaluta è una valuta digitale che può essere utilizzata per acquistare beni e servizi sul web. Le criptovalute sono decentralizzate, quindi non esistono organizzazioni centralizzate che le controllano; inoltre, le transazioni sono validate da una rete peer-to-peer invece che da un’unica autorità centrale.

Nonostante queste caratteristiche, le monete digitali offrono più privacy rispetto a quasi tutte le valute fiat tradizionali, soprattutto perché non richiedono l'uso di carte di credito o contanti per effettuare i pagamenti su internet.

Oltre a queste due ragioni principali, c'è anche il fatto che la maggior parte delle transazioni con i Bitcoin avvengono senza intermediari (tranne quando si vogliono convertire i Bitcoin in valuta fiat), rendendo gli scambi più trasparenti rispetto alle procedure necessarie per trasferire qualunque altra moneta fiduciaria.

Perchè investire in criptovalute con eToro

Le criptovalute, come per esempio Bitcoin ed Ethereum continuano a suscitare un grande interesse da parte di molti investitori che operano su eToro, e non solo. Negli ultimi anni le criptovalute hanno avuto un'impennata del valore, grazie al quale è stato possibile ottenere rendimenti molto elevati in poco tempo.

Di conseguenza sempre più persone si sono appassionate agli investimenti in criptovalute, e non è raro che gli investitori tradizionali abbiano deciso di diversificare i propri portafogli e includere anche asset digitali presenti su eToro. La facilità è il punto di forza di questa piattaforma.

Ci si iscrive in pochissimi passaggi e si può già iniziare ad operare quasi nell’immediato. L’esperienza di molti utenti è più che positiva a riguardo.

Investire in criptovalute con la leva finanziaria: i vantaggi

Trattandosi di uno dei broker più famosi al mondo, eToro presenta il vantaggio di investire in criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Ripple con leva finanziaria.

Stiamo parlando di una piattaforma regolamentata da CySEC, acronimo di Cyprus Securities and Exchange Commission. La leva finanziaria è una delle caratteristiche più importanti dello strumento di investimento che si chiama CFD.

Con la leva finanziaria sarà possibile investire in criptovalute incrementando il capitale e magari spingendoti a guadagnare molto di più rispetto a quanto avresti potuto fare senza la leva.

Il valore della leva finanziaria varierà a seconda del broker, ma generalmente le banche offrono valori abbastanza elevati, fino alla leva 1:10. Con questa, per ogni euro che investirai potrai operare sul mercato con un valore pari a dieci euro. In questo modo, se hai 100€ e li investi con la leva 1:10, puoi operare come se nelle tue mani avessi 1000€. Questo è un grande vantaggio in termini di profitto, ma attenzione ai pericoli che nasconde!

I pericoli di investire in criptovalute con la leva finanziaria

Cosa succede se le tue previsioni non si avverano? Se le previsioni non si avverano, il rischio di perdere denaro aumenta. In molti casi, la situazione peggiora ulteriormente se i trader hanno perduto denaro in passato e hanno deciso di continuare a investire con la speranza che le cose andassero meglio.

Questo è un errore comune, e accade spesso anche in altri settori del trading come illecite operazioni binarie o Forex. La leva finanziaria, aumentando esponenzialmente il capitale, comporta il pericolo di perdere più soldi di quelli materialmente investiti.

Ecco perché è importante avere un’adeguata preparazione prima di cominciare ad usare eToro o qualunque altra piattaforma che consenta di investire in criptovalute o altri asset.

Le persone che riescono a gestire i loro soldi correttamente sono quelle che hanno costruito una strategia vincente sfruttando un approccio scientificamente validato: basarsi su presupposti verificati ed esperienze personali significa poter prevedere il comportamento della borsa, analizzando dati reali e studiando il loro andamento nell’arco di un ampio margine temporale.

Qualche consiglio finale

Per ottenere i profitti che vorresti, devi sapere come utilizzare nel modo giusto gli strumenti di trading che hai a disposizione.

Per fare questo, puoi inizialmente creare una strategia di investimento e poi applicarla per far fruttare al massimo il tuo capitale.

Avere una strategia ben definita ti aiuterà ad evitare errori e a capire quando è il momento giusto per entrare in un mercato o scendere da esso.

Se si decide di utilizzare leva finanziaria, è bene che il trader abbia alcune conoscenze in materia. Altri consigli per i trader alle prime armi sono:

• Non investire più di quanto si può perdere

• Scegliere un broker serio e affidabile come eToro

• Investire se si è alle prime armi solo con capitale virtuale (la differenza tra investimento virtuale e investimento reale è molto importante)

Con riguardo a quest’ultimo punto vi segnaliamo il fatto che eToro consente di esercitarvi con un conto demo per esplorare non solo tutte le funzionalità della piattaforma, ma anche imparare a capire le regole che si nascondono dietro alle strategie di investimento prive di rischio.