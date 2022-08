Fondi bloccati per diversi exchange crypto in Portogallo, insieme all'impossibilità di usare i servizi bancari, a causa dell'accusa di riciclaggio di denaro che vedrebbe più provider al centro di una tempesta che mette in allarme utenti e provider.

Avere a che fare con le criptovalute è complicato, a volte molto più del previsto.

Purtroppo gli asset digitali non sono una categoria che è esente da frodi e truffe, men che meno furti.

Tuttavia uno degli elementi che da sempre preoccupa tutti gli Stati del mondo, probabilmente sin dall'avvento di Bitcoin nel 2009, è la possibilità di riciclare denaro ottenuto con attività criminali che sarebbe difficile intercettare se usato per comprare criptovalute.

Oggi questo è un problema su cui lavorano moltissimo sia i provider crypto, per garantire un certo grado di trasparenza e farsi accettare sempre più dalle istituzioni, sia aziende private (anche originate dal Web3), che si occupano d'intercettare tutte le operazioni illecite all'interno delle blockchain.

Resta un compito arduo, ma in tutto il mondo è necessario per limitare la prolificazione di attività criminali.

In Portogallo, infatti, proprio nelle ultime settimane è stato sollevato un gran polverone da alcune delle banche più importanti del Paese contro gli exchange crypto accusati di riciclaggio di denaro.

L'accusa è grave e li ha privati dei servizi bancari di cui ancora oggi tutti necessitiamo, loro compresi.

Alcuni se lo aspettavano, ma altri ne sono rimasti sorpresi.

Portogallo: paradiso crypto

In tutta Europa si tratta sicuramente dello Stato meno complicato dal punto di vista legislativo.

I Paesi di tutto il mondo faticano, ma il Portogallo è stato più volte definito, grazie alle semplici regole attuate, il paradiso delle criptovalute.

La tassazione sulle valute digitali è stata pari a 0 nel 2022 ed è stato creato un visto speciale, denominato Golden Visa, che attrae investitori da tutto il mondo e garantisce un percorso verso la cittadinanza.

Per il momento nessuna tassa prevista, ma non si esclude che le cose potrebbero cambiare.

Regolamento europeo sulle criptovalute (MICA)

In tutta Europa si sta avviando un processo per rendere gli asset digitali sempre più conformi alla legge e al Portogallo questo potrebbe fare solo bene al momento.

Entro il 2024 entrerà in vigore "La legge sui mercati degli asset crittografici" (MICA) che fornirà un quadro chiaro delle regole da rispettare insieme a una sorta di permesso, quasi un passaporto, per tutti gli exchange e operatore del settore crypto.

Lo scopo? Evitare problemi come quelli accusati da alcuni provider del Web3 in Portogallo, creando delle vere e proprie "identità" che concedano a tutti gli operatori del settore digitale di operare in Europa.

Ma cos'è successo con le autorità portoghesi? Scopriamolo nel dettaglio.

CriptoLola bloccato da Banco Comercial Português e SAN

Le banche commerciali portoghesi stanno chiudendo i fondi agli exchange crypto perché vogliono evitare il potenziale di attività criminali attraverso tali scambi.

E anche se le piattaforme sono autorizzate ad operare in Portogallo, le banche possono sostanzialmente fare quello che vogliono quando si tratta di chiudere questi conti.

Uno degli exchange crypto che ha subito questo comportamento dalla più grande banca portoghese, Banco Comercial Português, e Banco Santander (SAN) hanno chiuso i conti del provider di criptovalute portoghese CriptoLoja.

La società non è più autorizzata a detenere capitali all'interno di tali banche. Uno smacco non da poco!

Mind the Coin e Luso Digital Assets, favoreggiamento attività criminali

Purtroppo CryptoLoja non è l'unico ad avere avuto problemi del genere.

Altri exchange hanno subito lo stesso destino e non si può dire che saranno gli ultimi.

Dall'inizio del 2022 anche gli exchange crypto Mind the Coin e Luso Digital Assets hanno chiuso i loro conti presso banche portoghesi.

Le istituzioni bancarie portoghesi hanno preso di mira società del settore blockchain, adducendo preoccupazioni non indifferenti secondo cui queste facilitano il riciclaggio di denaro e altre attività criminali.

E i trader presso gli exchange citati?

Ovviamente queste notizie non sono positive per gli operatori del Web3, ma in generale per tutto il Paese.

La stretta delle banche sta causando problemi anche ai cittadini portoghesi, che non vogliono diventare come gli investitori spagnoli costretti a fuggire dal Paese divenuto ormai un deserto crypto.

Chiudere i conti ha un ovvio impatto sui trader delle piattaforme citate, anche se loro si dicono pronte ad affrontare il problema. Fosse solo per la pubblicità, non ci si può aspettare di certo un aumento degli utenti presso gli exchange citati, anzi, la preoccupazione per i propri fondi li farà andare altrove!

La conformità alla legge delle piattaforme per la compravendita di asset digitali è ormai indice di affidabilità

Antiriciclaggio ostacola le criptovalute

Nessuno stato può permettersi di facilitare il riciclaggio di denaro o altre azioni illecite che possano trovare nelle criptovalute un valido aiuto.

Oggi, però, la paura dell'antiriciclaggio rischia di minare il settore blockchain e tutte le innovazioni digitali che potrebbero portare grandi risultati a tutti, utenti privati e istituzioni.

Pertanto, cerchiamo di distinguere le truffe vere e proprie dal timore delle banche portoghesi, causato dalla crescita esponenziale del mercato crypto.

E ricordiamoci anche di valutare se l'assenza di tasse tutela sempre i nostri interessi!

