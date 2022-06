Le piattaforme famose dove acquistare criptovalute sono molte: Coinbase, e-Toro, Binance, Crypto.com, solo per citarne alcune.

Che cos'hanno in comune tutti questi exchange? Che, se sono molto facili da usare in forma di applicazioni per dispositivi mobili, tutti applicano in commissione per la gestione delle transazioni.

Commissioni che si aggiungono alle gas fee applicate dalla blockchain. Eppure esiste un modo per scambiare criptovalute senza incorrere in tasse extra ed è attraverso gli exchange decentralizzati perché non c’è un gestore centrale.

La pecca di queste piattaforme è che non si può pagare in valuta fiat, ma solo scambiare criptovalute, e che sono un po’ difficili da usare all’iniziale. Per questo vi veniamo in aiuto noi con una guida all’utilizzo degli exchange DEX.

In cosa un exchange centralizzato (CEX) di criptovalute e differisce da uno scambio peer-to-peer

Prima di passare ad illustrarvi quali sono i principali exchange decentralizzati e come si utilizzano, vediamo cosa sono.

Partiamo dalla distinzione tra piattaforma decentralizzata e centralizzata, dove si utilizzano le sigle DEX e CEX per distinguerli.

Coinbase che sarà il nostro esempio ed è un exchange CEX, perché esiste un’azienda che si assicura che qualsiasi transazione sia effettuata in sicurezza e senza problemi. Sono applicazioni semplicissime da usare perché si paga in valuta fiat; sono simili ad uno store online, ma comprate criptovaluta.

Tutti questi vantaggi hanno un costo e quindi ogni volta che si esegue una transazione c’è una percentuale da pagare all’exchange che a volte arriva anche al 4%.

Una piattaforma di scambio decentralizzata è un modo per scambiare criptovalute peer-to-peer, senza intromissioni di terze parti, e come tali questi siti web hanno commissioni quasi pari a zero. Proprio per la caratteristica dello scambio però, qui non si può mai lager in valuta fiat.

Guida all’utilizzo delle piattaforme decentralizzate (DEX): il primo step è scaricare il wallet

Gli exchange come Coinbase ci hanno abituato a comprare e conservare criptovalute senza l’ausilio di applicazioni esterne, poiché ognuno di loro ha un sistema di archiviazione interno. Cioè comprate e conservate le criptovalute attraverso il vostro account.

Se volete invece usare un exchange decentralizzato il primo passaggio sarà scaricare un wallet crittografico, in genere il più consigliato è MetaMask, ma anche qui la scelta è vastissima.

Dal wallet sarà possibile effettuare il primo acustico di criptovalute che poi si voglio scambiare sulla piattaforma DEX, e qui potrete pagare in euro con carta in pochi click.

Il wallet dovrà semplicemente essere “collegato” alla piattaforma, cioè dovrete andare sul sito web dell’exchange e cliccare sul generico bottone “connect”, così la piattaforma sarà in grado di leggere quali criptovaluta possedete e anche di interagire con esse.

Per il primo utilizzo si consiglia comunque di avvalersi di una guida visiva quali ce ne sono a bizzeffe su YouTube.

Quante piattaforme DEX esistono. Partiamo da PancakeSwap

Esistono tante criptovalute ed esistono anche tante blockchain che le fanno funzionare, lo scambio peer-to-peer è possibile perció solo tra token nativi della stessa blockchain. Motivo per cui i diversi exchange DEX non supportano tutte le reti.

Facendo un esempio pratico, PancakeSwap al momento ha il più alto volume di scambio tra le piattaforme DEX. Questo nasce per lo scambio peer-to-peer delle criptovalute native di Binace smart Chain.

Qui collegato il wallet potrete scambiare tra loro qualsiasi tipo di criptovaluta che usa questa stessa Blockchain. Motivo per cui non si può effettuare uno scambio diretto tra criptovalute di diverse Blockchain.

Cioè su queste piattaforme non si possono scambiare BNB per Ethereum o Bitcoin, perché sono tre reti diverse che non si parlano. Una criptovaluta BSC si riconosce dalla sigla dello standard del token, quasi sempre BEP-20.

Uniswap, il competitor per le criptovalute Ethereum

Cosa si fa quindi se si vuole acquistare una criptovaluta Ethereum, visto che PancakeSwap non le supporta? Prima di tutto si compra con il wallet un po’ di ETH o simili, comunque deve essere una moneta digitale che possa essere utilizzata su questa rete (token standard ERC).

Poi, non si usa PancakeSwap ma Uniswap che è il suo competitor per i token Ethereum.

Uniswap e PancakeSwap a confronto. Occhio alle gas fee

La principale differenze tra Uniswap e PancakeSwap è la diversa blockchain che supportano.

Questo fa sì che tutto quello che si compra su Uniswap sia più caro di quello che si compra su PanckaSwap, ma le piattaforme non c’entrano niente: sono le gas fee di cui vi abbiamo parlato prima che fanno la differenza.

BSC applica commissioni infinitesime, al contrario Ethereum per una serie di limiti, poiché funziona in modo diverso, ha al delle commissioni molto alte che non dipendo da Uniswap e dovunque compriate i token si può scappare da esse.

I vantaggi degli exchange DEX

In conclusione, il vantaggio di questa procedura macchinosa per acquistare monete è che sulle piattaforme DEX ci sono molte più criptovalute in vendita che sui CEX. Qui avere l’autorizzazione al listing è molto difficile e quando la criptovaluta ci arriva ha già subito un netto rialzo di prezzo.

Praticamente, solo sui DEX si trovano le monete appena nate e si fanno le vere occasioni.