Uno dei panorami più cupi nel mondo delle criptovalute.

Ottobre è cominciato con forti ribassi che non sembrano concedere aria agli asset digitali che vorrebbero risollevarsi non riuscendo, però, ad avere tregua in un contesto economico/finanziario che ha messo in ginocchio gran parte del mondo.

Oggi gli exchange faticano a mantenere gli stessi volumi d'affari di un anno fa, ma questo permette di concentrarsi maggiormente su quelli che stanno avendo più successo. Un esempio è rappresentato da FTX.

L'exchange criptovalute opera alle Bahamas ed è stato costruito ad Antigua e Barbuda nel 2019, riuscendo in poco tempo a superare il milione di utenti all'inizio del 2022.

Non si possono fare di certo molte considerazioni negative: il fondatore Sam-Bankman-Fried ha fatto un buon lavoro!

La piattaforma di scambio per criptovalute funziona bene, ha un alto livello di sicurezza e si sta espandendo non poco.

Le ultime news di queste settimane lo vedono infatti protagonista dell'acquisto della fallita Voyager Digital, un'altra società che ha sofferto il crollo della rete Terra e di Three Arrows Capital.

Ma la conoscete? Ecco i dettagli dell'ultimo ingresso all'interno di FTX.

Chi è Voyager Digital?

Una tipologia di società nata dopo, poco prima e/o durante la pandemia da COVID-19 è quello del "crypto lending".

Voyager Digital nasce proprio come società avente lo scopo di prestare valuta digitale o effettuare depositi di criptovalute ottenendo interessi assai interessanti per i creditori.

La novità ha portato molto entusiasmo all'interno del Web3 e diversi utenti, tra esperti e neofiti, che così si sono catapultati in questo nuovo mondo.

Anche perché riuscire a prestare criptovalute in cambio d'interessi o ricevere un prestito in valuta digitale offrendo denaro fiat come collaterale, insieme alle previste commissioni, rappresenta un opzione attraente per la facilità di accesso al credito.

Senza contare gli alti interessi che nessuna banca tradizionale potrebbe offrire.

Voyager Digital, la crisi da ribasso delle criptovalute

Questa estate sono state tantissime le crypto società ad andare in bancarotta, dichiarando il fallimento.

Quello di Voyager Digital è solo l'ultima di tante altre orribili esperienze: vissute sia dai diversi team sia dagli utenti.

Il ribasso avvenuto lungo tutto il 2022, accentuatosi questa estate, ha gettato nel baratro moltissime realtà del Web3, oltre che causare una fuga di moltissimi investitori che hanno preferito optare per asset meno volatili e imprevedibili delle criptovalute.

Il valore delle azioni di Voyager è sceso di circa il 98% a luglio 2022, causandone un crollo tanto repentino quanto disastroso!

La società aveva bloccato ogni operazione (scambi, prelievi e depositi) sulla piattaforma a causa delle terribili condizioni di mercato.

Allarme azionato per tutti i clienti.

Corsa ai prelievi e piano di ristrutturazione fallito

Dopo il blocco di ogni operazione era ovvio che si scatenasse il panico tra gli utenti del "crypto lender".

In concomitanza con la perdita del 38% da parte della criptovaluta N.1, Bitcoin, i clienti della piattaforma sono stati ulteriormente allarmati dal blocco dei prelievi.

Come sanno bene le società crypto, la liquidità rappresenta spesso un problema: la gente è spesso incline a prelevare ingenti quantità di fondi digitali a causa della paura che il mercato crolli. Più che mai durante il 2022!

Voyager aveva cercato di avviare un piano di ristrutturazione, nominando quattro direttori indipendenti che avrebbero avuto il compito di presentare e gestire tutto con il tribunale, in modo da restituire ai clienti i propri fondi e dare nuovamente accesso alla piattaforma.

Il piano? Fallito. La bancarotta? Inevitabile.

Dichiarazione di bancarotta: entra in gioco l'exchange FTX

Più di 1,3 miliardi di USD in asset digitali bloccati sulla piattaforma e 350 milioni di USD in cash per conto dei clienti della Metropolitan Commercial Bank of New York, anch'essi coinvolti nel fallimento.

Con 100.000 creditori al seguito e un valore aziendale tra 1 e 10 miliardi di USD, Voyager Digital viene messa all'asta per essere acquistata dall'exchange di critpovalute FTX.

Già, uno degli exchange più famosi a livello globale ha comprato di recente la fallita società per 1,422 milardi di dollari statunitensi!

La vittoria dell'asta include anche un pagamento in contanti per 51 milioni di USD e altri 60 milioni di USD in incentivi e altri compensi aggiuntivi da parte di FTX.

C'è da stupirsi? In realtà non molto.

Exchange criptovalute, al via gli acquisti: anche BlockFi e SkyBridge Capital

Sappiate che in un periodo così ribassista all'interno del Web3 non sono poche le società in difficoltà (o semplicemente più piccole) che stanno venendo acquistate dagli attori più forti del mercato.

FTX è infatti uno dei pesci più grandi del settore e anche uno dei più affamati.

La società di crypto lending è solo l'ultima delle sue conquiste: anche BlockFi e SkyBridge Capital sono finite nel suo portafoglio.

L'ultima ha visto il colosso delle Bahamas acquistare il 30% della partecipazione di SkyBridge Capital, mentre BlockFi è stata salvata da una linea di credito revolving pari a 250 milioni di USD!

E voi cosa ne pensate? FTX continuerà la sua campagna BUY?

